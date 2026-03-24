IUC, Danish String Quartet in concerto

Sabato 28 marzo . ore 17.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

L’acclamato Danish String Quartet – composto da tre danesi e un norvegese – è noto per l’eccellenza tecnica e l’originalità delle proposte musicali. Sabato 28 marzo alle 17.30 in Aula Magna, per l’Istituzione Universitaria dei Concerti, il quartetto propone un programma che accosta con raffinata sensibilità autori del Novecento, come Alfred Schnittke e Dmitrij Šostakóvič, a uno dei compositori più innovativi della contemporaneità, il polistrumentista inglese Jonny Greenwood. Celebre soprattutto per essere stato il chitarrista solista dei Radiohead, Greenwood ha conquistato un ruolo di primo piano anche nel mondo delle colonne sonore, firmando musiche originali per film di grande successo e ricevendo importanti riconoscimenti internazionali. La sua scrittura si distingue per la capacità di fondere atmosfere intense e sperimentazioni sonore, contribuendo a ridefinire i confini tra musica pop, contemporanea e cinematografica. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Il Danish String Quartet ha celebrato nel 2023 il suo 20° anno di attività, ed è oggi uno dei quartetti d’archi di maggiore fama mondiale, acclamato per l’impeccabile livello tecnico ed esecutivo e per l’originalità dei programmi, che spaziano dai grandi classici della letteratura quartettistica fino al repertorio contemporaneo, del quale sono eccezionali interpreti, ad arrangiamenti di melodie popolari scandinave.

Protagonista della grande scena concertistica internazionale, è invitato regolarmente ad esibirsi nelle più prestigiose sale, tra le quali il Lincoln Center e la Carnegie Hall di New York, la Wigmore Hall di Londra, la Boulez Saal di Berlino, il Concertgebouw di Amsterdam.

Formatosi presso la Royal Danish Academy of Music di Copenhagen e formato da tre danesi e un norvegese, nel 2009 il Danish String Quartet ha trionfato al Wigmore Hall International String Quartet Competition di Londra, dove oltre al Primo Premio si è aggiudicato quattro premi speciali. Tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti, nel 2011 il Premio Carl Nielsen, la più alta onorificenza culturale in Danimarca, il Borletti Buitoni Trust Award nel 2016, e nel 2020 la nomina quale “Ensemble of the Year” dalla rivista Musical America.

Il quartetto incide in esclusiva per ECM Records: tra i principali progetti discografici, “Prism”, una serie di cinque CD che esplorano le relazioni musicali simbiotiche e contestuali tra le fughe di Bach, i quartetti d’archi di Beethoven e le opere di Shostakovich, Schnittke, Bartok, Mendelssohn e Webern. Nel 2019 il progetto Prism ha ricevuto tra le altre una nomina ai Grammy Awards.

L’ultimo CD, uscito nel settembre 2024, è “Keel Road”, nel quale il quartetto si rivolge alla tradizione musicale popolare dei paesi del nord Europa, dai paesi scandinavi, alle Isole Faroe, e al mondo inglese e irlandese. La precedente discografia riflette la speciale affinità con i compositori scandinavi, con l’integrale dei quartetti di Carl Nielsen (DaCapo, 2007 e 2008) e Adès, Nørgård & Abrahamsen (ECM, 2016) e due CD di musica popolare tradizionale scandinava, Wood Works (Dacapo, 2014) e Last Leaf (ECM, 2017), selezionato tra i migliori album classici dell’anno da NPR, Spotify e The New York Times.

Il quartetto è impegnato attivamente nel raggiungere nuovo pubblico attraverso la realizzazione di progetti speciali. Nel 2007 ha fondato il DSQ Festival, che si svolge a Copenhagen, concepito come una sorta di laboratorio musicale, in luoghi dall’atmosfera intima e informale della città. Nel 2016 ha inaugurato “Series of Four”, un ciclo di concerti presso la Royal Danish Academy of Music di Copenhagen ai quali prendono parte, insieme al quartetto stesso, molti altri artisti e ensemble internazionali.

Rune Tonsgaard Sørensen violino

Frederik Øland Olsen violino

Asbjørn Peter Nørgaard viola

Fredrik Schøyen Sjölin violoncello

www.danishquartet.com

www.youtube.com/@danishquartet/videos

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Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8