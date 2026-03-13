C’è Musica & Musica 3.0
“La meravigliosa storia di Pascarella al castello di Morritz”
Proseguono i frizzanti appuntamenti del ciclo di “C’è Musica & Musica” al Teatro del Maggio.
Domenica 15 marzo alle ore 11, in Sala Mehta, è in programma “La meravigliosa storia di Pascarella al castello di Morritz”: in cartellone le musiche di Georg Friedrich Händel.
Alla guida dell’Orchestra del Maggio il maestro Giulio Arnolfi, la voce recitante è Gaia Nanni.
Il testo dello spettacolo è di Manuela Critelli.
Le colazioni per i bambini sono offerte da Unicoop Firenze
Firenze, 13 marzo 2026 – Continuano gli appuntamenti del ciclo di spettacoli C’è Musica & Musica 3.0.Domenica 15 marzo alle ore 11, nella Sala Mehta del Teatro del Maggio, va in scena La meravigliosa storia di Pascarella al castello di Morritz: un affascinante spettacolo caratterizzato dalle musiche di Georg Friedrich Händel.
In programma l’esecuzione di “Musica sull’acqua” e, in chiusura, “Musica per i reali fuochi d’artificio” entrambi nell’arrangiamento di Sir Hamilton Harty.
Sul podio dell’Orchestra del Maggio il maestro Giulio Arnolfi; la voce recitante dello spettacolo è quella, ormai di casa, dell’attrice fiorentina Gaia Nanni. Il testo dello spettacolo è firmato da Manuela Critelli.
Proprio parlando del suo testo, Manuella Critelli ha sottolineato quelli che sono gli aspetti che più caratterizzano la briosa mattinata musicale: “Ho scritto questa pièce pensando a quel momento preciso in cui un bambino smette di agitarsi sulla sedia e comincia ad ascoltare davvero. Chi conosce i bimbi lo sa: è un istante silenzioso, quasi impercettibile, in cui lo sguardo cambia e il corpo si ferma perché qualcosa, dentro, si è messo in moto. Pascarella è nata per essere quel ponte. È una bambina del 1706 che parla la lingua di oggi, che ha fame, paura del buio e una curiosità più grande di lei. Attraverso la sua avventura dentro la montagna di dolci del Castello di Morritz, i piccoli spettatori scoprono senza accorgersene il timbro di un oboe, il respiro di un corno, l’urgenza di una tromba. Non lo imparano da una lezione: lo vivono”.
La locandina:
LA MERAVIGLIOSA STORIA DI PASCARELLA AL CASTELLO DI MORRITZ
Georg Friedrich Händel
“Musica sull’acqua”
“Musica per i reali fuochi d’artificio”
Arrangiamento di Sir Hamilton Harty
Testo Manuela Critelli
—
Direttore Giulio Arnolfi
Voce recitante Gaia Nanni
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
Prezzi:
Posto unico: 15€
Durata complessiva 1 ora e 20 minuti circa