C’è Musica & Musica 3.0

“ La meravigliosa storia di Pascarella al castello di Morritz ”

Proseguono i frizzanti appuntamenti del ciclo di “C’è Musica & Musica” al Teatro del Maggio.

Domenica 15 marzo alle ore 11, in Sala Mehta, è in programma “La meravigliosa storia di Pascarella al castello di Morritz”: in cartellone le musiche di Georg Friedrich Händel.

Alla guida dell’Orchestra del Maggio il maestro Giulio Arnolfi, la voce recitante è Gaia Nanni.

Il testo dello spettacolo è di Manuela Critelli.

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Firenze, 13 marzo 2026 – Continuano gli appuntamenti del ciclo di spettacoli C’è Musica & Musica 3.0. Domenica 15 marzo alle ore 11 , nella Sala Mehta del Teatro del Maggio, va in scena La meravigliosa storia di Pascarella al castello di Morritz: un affascinante spettacolo caratterizzato dalle musiche di Georg Friedrich Händel.

In programma l’esecuzione di “Musica sull’acqua” e, in chiusura, “Musica per i reali fuochi d’artificio” entrambi nell’arrangiamento di Sir Hamilton Harty.

Sul podio dell’Orchestra del Maggio il maestro Giulio Arnolfi; la voce recitante dello spettacolo è quella, ormai di casa, dell’attrice fiorentina Gaia Nanni. Il testo dello spettacolo è firmato da Manuela Critelli.

Proprio parlando del suo testo, Manuella Critelli ha sottolineato quelli che sono gli aspetti che più caratterizzano la briosa mattinata musicale: “Ho scritto questa pièce pensando a quel momento preciso in cui un bambino smette di agitarsi sulla sedia e comincia ad ascoltare davvero. Chi conosce i bimbi lo sa: è un istante silenzioso, quasi impercettibile, in cui lo sguardo cambia e il corpo si ferma perché qualcosa, dentro, si è messo in moto. Pascarella è nata per essere quel ponte. È una bambina del 1706 che parla la lingua di oggi, che ha fame, paura del buio e una curiosità più grande di lei. Attraverso la sua avventura dentro la montagna di dolci del Castello di Morritz, i piccoli spettatori scoprono senza accorgersene il timbro di un oboe, il respiro di un corno, l’urgenza di una tromba. Non lo imparano da una lezione: lo vivono”.

La locandina :

LA MERAVIGLIOSA STORIA DI PASCARELLA AL CASTELLO DI MORRITZ

Georg Friedrich Händel

“Musica sull’acqua”

“Musica per i reali fuochi d’artificio”

Arrangiamento di Sir Hamilton Harty

Testo Manuela Critelli

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Direttore Giulio Arnolfi

Voce recitante Gaia Nanni

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Prezzi :

Posto unico: 15€

Durata complessiva 1 ora e 20 minuti circa