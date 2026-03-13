Musei Nazionali Toscana Le prossime iniziative in programma

Le prossime iniziative in programma
Il Museo di San Marco dalla riapertura della Sala dell’Angelico a Mark Rothko, tutte le novità per il pubblico
Da sabato 14 marzo 2026.
Firenze – Palazzo Strozzi. Mostra “Rothko a Firenze”. Sezioni speciali al Museo di San Marco e alla Biblioteca medicea Laurenziana
Dal 14 marzo al 23 agosto 2026
Monsummano Terme (PT) – Basilica di Santa Maria della Fontenuova. Voci di Donne – IV edizione. Incontro con Caterina Ranieri “Simone Weil: 1909 – 1943. Straordinaria testimonianza di un’“eretica” del pensiero filosofico del ‘900”
Sabato 14 marzo 2026, ore 16. Ingresso libero
Firenze – Museo archeologico nazionale. Il nuovo programma dei Pomeriggi dell’Archeologico. Primo incontro con Fabio Negrino “La fine di un mondo: gli ultimi neandertaliani di Liguria”
Giovedì 19 marzo 2026, ore 17. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Visite guidate gratuite, laboratori per le scuole e attività per tutti alla mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”
Progetto “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”. Dal 19 febbraio al 5 settembre 2026. Attività comprese nel biglietto d’ingresso.
Tre call partecipative rivolte ad artisti, designer, orafi e creativi; agli Enti del Terzo settore e a tutti i cittadini di Arezzo e provincia. In occasione della mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”.
Progetto “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”. Scadenze invii domande partecipazione: 31 marzo, 12 giugno e 31 luglio 2026
Firenze – Museo di San Marco. Visite guidate, percorsi tematici per le scuole e laboratori per famiglie
Fino al 27 giugno 2026.
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
Arezzo – Museo archeologico nazionale “Gaio Cilnio Mecenate”. Mostra “La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata”. Primo appuntamento del progetto nazionale “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”
Dal 15 febbraio al 6 settembre 2026.
Torino – Musei Reali. Mostra dossier “Beato Angelico negli occhi di Bartholomeus Spranger. Giudizi Universali a confronto”.
Musei Reali di Torino. 6 febbraio – 3 maggio 2026
Lucca. Mostra “Il pittore del Re. Luigi Norfini nell’Italia del Risorgimento” a cura di Luisa Berretti, Emanuele Pellegrini, Ettore Spalletti
20 dicembre 2025 – 26 aprile 2026. Musei nazionali di Lucca, Casermetta di Villa Guinigi e Palazzo Mansi; Pescia, Museo Palazzo Galeotti
Firenze – Museo archeologico nazionale. Mostra “Icone di potere e bellezza” a cura di Daniele Federico Maras e Barbara Arbeid
Fino al 9 aprile 2026
Chiusi (SI) – Museo nazionale etrusco. Mostra: «Un giovane di belle speranze…». Ranuccio Bianchi Bandinelli 1922-1929: i primi passi di un archeologo
Fino al 29 marzo 2026