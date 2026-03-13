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Musei Nazionali Toscana Le prossime iniziative in programma

Redazione
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Le prossime iniziative in programma
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Da sabato 14 marzo 2026.
Dal 14 marzo al 23 agosto 2026
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Sabato 14 marzo 2026, ore 16. Ingresso libero
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Giovedì 19 marzo 2026, ore 17. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
 
Progetto “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”. Dal 19 febbraio al 5 settembre 2026. Attività comprese nel biglietto d’ingresso.
 
 
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Progetto “Semi di comunità – Piano Olivetti per la cultura”. Scadenze invii domande partecipazione: 31 marzo, 12 giugno e 31 luglio 2026
 
 
Fino al 27 giugno 2026.
 
La campagna di prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica.
 
 
LE MOSTRE E I NUOVI ALLESTIMENTI
 
 
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Dal 15 febbraio al 6 settembre 2026.
 
 
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 Musei Reali di Torino. 6 febbraio – 3 maggio 2026
 
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20 dicembre 2025 – 26 aprile 2026. Musei nazionali di Lucca, Casermetta di Villa Guinigi e Palazzo Mansi; Pescia, Museo Palazzo Galeotti
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Fino al 9 aprile 2026
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Fino al 29 marzo 2026
Musei Nazionali Toscana
“ORIZZONTI NELLA PIETRA. L’ARTE DEL COMMESSO FIORENTINO NEL CONTEMPORANEO”
DAVID BOWIE the PASSENGER. By Andrew Kent.
Pablo Atchugarry “Il risveglio della Natura”
”Teatros” di Pedro Cano al Museo della Permanente a Milano
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