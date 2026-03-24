Teatro Argentina, Tra Psiche e Mito – Dialoghi sull’essere 2026

29 marzo | 19 aprile e 26 aprile | 17 e 24 maggio 2026

Dopo il successo della prima edizione, torna al Teatro Argentina Tra Psiche e Mito: dialoghi sull’Essere, un ciclo di cinque conferenze tra psicoanalisi e filosofia che, a partire da domenica 29 marzo e fino a domenica 24 maggio, offre un’occasione unica di riflessione e confronto sulla condizione esistenziale.

La rassegna ideata e prodotta dal Teatro di Roma intreccia etica, medicina e società attraverso lo sguardo della psicoanalisi e della letteratura in cinque appuntamenti domenicali alle ore 11, che offriranno al pubblico uno spunto di riflessione e dialogo su grandi temi dell’esistenza come l’amore, il perdono, la morte, il lutto, la gioia e la pietà.

Psicoanalisti, scrittori e intellettuali si confronteranno in un dialogo profondo condividendo pensieri e visioni sulle fragilità dell’essere umano e sui nodi centrali dell’esperienza umana, in un tempo che chiede nuove parole per comprendere sé stessi e gli altri. Gli incontri, condotti con un approccio teorico-divulgativo, sono introdotti dallo scrittore e giornalista Paolo Di Paolo, inserendosi nel solco della tradizione del Teatro Argentina come luogo di scambio culturale e di incontro tra diverse discipline, dove la psicoanalisi e la filosofia si confrontano con la letteratura, proponendo una visione sfaccettata dell’esperienza umana e un’occasione di approfondimento su temi di rilevanza cruciale.

Si inizia domenica 29 marzo con la riflessione sull’amore dello psicanalista e scrittore Fabio Castriota, e con l’approfondimento su “Dante e Amore, Dante e l’amore” a cura di Giuseppe Patota storico della lingua italiana, Università di Siena, accompagnato dalle letture dell’attrice Giulia Sucapane.

Domenica 19 aprile P. Juan Antonio Cabrera Montero, preside del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, con “Quando perdonare diventa vita” e Anna Maria Nicolò, neuropsichiatra infantile, presidente dell’International Association for Couple and family Psychoanalysis, e Presidente della Società Psicoanalitica Italiana, con “L’illusione del perdono”, si confrontano sulla capacità e necessità di perdonarsi. Le letture saranno a cura dell’attore Giuliano Bruzzese.

Si prosegue domenica 26 aprile con il filologo musicale, traduttore e drammaturgo Gianni Garrera con “Esercizi per la resurrezione” e la psichiatra, psicoanalista, membro AFT della Società Psicoanalitica Italiana, membro del Board dell’IPA, Gabriella Giustino, con “Il lavoro del lutto”, i quali analizzano il tema della perdita e del lutto attraverso il ricordo e la profezia della risurrezione.

Domenica 17 maggio è la volta della scrittrice Valeria Parrella con “La gioia: fiore nel deserto”, e della psichiatra, psicoanalista, membro didatta della Società Psicoanalitica italiana, Matilde Vigneri, con “La Gioia: dono o conquista?” in una dissertazione sulla preziosità e rarità del sentimento della gioia intesa come esperienza spesso indicibile, con le letture di Francesca Piccolo.

Chiude la rassegna, domenica 24 maggio, la scrittrice Ritanna Armeni con “Pietà l’è morta”, e la psicanalista Cristiana Fanelli con “Il luogo vuoto dell’amore”, analizzando il sentimento della cura, dell’attenzione e dell’amore nei confronti dell’altro, dell’umanità. Letture a cura di Francesca Piccolo.

Programma degli incontri TRA PSICHE E MITO

Domenica 29 marzo

Fabio Castriota “Parlami d’amore”

psichiatra, psicoanalista, scrittore

Giuseppe Patota “Dante e Amore, Dante e l’amore”

storico della lingua italiana, Università di Siena

letture Giulia Sucapane

Domenica 19 aprile

P. Juan Antonio Cabrera Montero “Quando perdonare diventa vita”

preside del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum

Anna Maria Nicolò “L’illusione del perdono”

neuropsichiatra infantile, presidente dell’International Association for Couple and family Psychoanalysis, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana

letture Giuliano Bruzzese

Domenica 26 aprile

Gianni Garrera “Esercizi per la resurrezione”

filologo musicale, traduttore e drammaturgo

Gabriella Giustino “Il lavoro del lutto”

psichiatra, psicoanalista, membro AFT della Società Psicoanalitica Italiana, membro del Board dell’IPA

letture Giuliano Bruzzese

Domenica 17 maggio

Valeria Parrella “La gioia: fiore nel deserto”

scrittrice

Matilde Vigneri “La Gioia: dono o conquista?”

psichiatra, psicoanalista, membro didatta della Società Psicoanalitica italiana

letture Francesca Piccolo

Domenica 24 maggio

Ritanna Armeni “Pietà l’è morta”

scrittrice

Cristiana Fanelli “Il luogo vuoto dell’amore”

Psicoanalista

letture Francesca Piccolo

Info e orari

ore 11.00

incontri 29 marzo, 19 aprile e 26 aprile, 17 e 24 maggio 2026

biglietti e card

singolo incontro ingresso 10,00€

Tdr Card Tra Psiche e Mito

5 incontri 35,00€

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 – 00186 Roma _ www.teatrodiroma.net

Biglietteria Teatro Argentina: tel. 06.684.000.311 _ email biglietteria@teatrodiroma.net