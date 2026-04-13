Al “Musique royale”, di scena l’Orchestra Canova

Sabato 18 aprile (ore 17.30 e ore 20, ingresso 10/15 euro), il Teatro di Corte ospiterà l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, impegnata nel doppio concerto intitolato Sinfonie galanti: un elegante viaggio tra le note e le corti del Settecento austriaco e lombardo con l’esecuzione di musiche del cosiddetto “stile galante” che, come reazione ai virtuosismi tardo-barocchi, privilegiò la ricerca di una semplicità perduta, della piacevolezza d’ascolto, dell’eleganza melodica e dell’assenza retorica. Spaziando dall’eccellenza del classicismo viennese alle voci della scuola lombarda, l’Orchestra Canova eseguirà pagine di Mozart (Sinfonia K 128 in Do maggiore), Haydn (Sinfonia n. 44 “Trauer”) e Sammartini (Sinfonia in Sol maggiore). Musiche che due secoli fa avrebbero potuto risuonare proprio nelle sale della Villa Reale, in occasione delle feste organizzate dell’Arciduca Ferdinando d’Asburgo-Lorena, primo illustre inquilino della Reggia.

Domenica 19 aprile, nell’ambito della rassegna Teatrino Piccino, che concorre al palinsesto di eventi del cartellone di Musique Royale, andrà in scena un doppio spettacolo (ore 11 e ore 16.30, ingresso 5/10 euro; carnet 13 euro) dedicato ai più piccoli: La signorina Cicala e il signor Formica, rilettura rodariana della celebre favola di Esopo con finale a sorpresa. Durante la bella stagione, l’operosa e previdente formica (interpretata dall’attore Ernesto Genovese) lavora sodo in vista dell’inverno, ma non sono meno importanti la leggerezza e la spensieratezza della cicala (Nicoletta Tiberini, voce e ukulele), il cui canto e la cui condotta, apparentemente superficiali, sono in realtà indispensabili anche alla formica. Non per nulla, Rodari scrisse: «Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace l’avara formica/Io sto dalla parte della cicala/che il più bel canto non vende, regala». Se ci sarà altruismo e collaborazione fra i due personaggi, l’inverno sarà meno rigido per entrambi.

Il testo e la regia dello spettacolo, che andrà in scena per le scuole del territorio nella mattinata di lunedì 20 aprile grazie alla collaborazione con il Festival del Parco di Monza, sono di Andrea Taddei, mentre le musiche originali sono a cura di Nicoletta Tiberini. Sul palco ci saranno anche due simpatici Mariachi messicani, ovvero Ivan Rosas (voce e guitarron) e Andrea Baroldi (voce e tromba), che daranno vita a un irresistibile accompagnamento musicale.

Dopo la pausa per le festività pasquali riprendono gli appuntamenti della rassegna, che nel corso dell’anno propone aldellaconcerti di classica e di jazz e spettacoli musicali per l’infanzia. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova con il contributo del ministero della Cultura, di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il supporto di Acinque e Banco Desio, il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il patrocinio del Comune di Monza e la collaborazione con la Fondazione La Società dei Concerti di Milano.