“Giangatto e la strega Giuseppina” a Filadelfia

Si tratta di uno spettacolo divertente che rimarca la ricerca sulla fiaba classica di Teatro Invito che arriva il 19 aprile nella cittadina del Vibonese

Una pozione per vincere la paura e ribaltare l’idea della strega cattiva. Arriva domenica 19 aprile alle 17:00 a Filadelfia “Giangatto e la Strega Giuseppina”, il divertente spettacolo di Luca Radaelli, con Matteo Binda e Giusi Vassena, che chiude i sei appuntamenti di “A Teatro in Famiglia”, ospitati dall’Auditorium di Filadelfia.

Lo spettacolo sarà un susseguirsi di rime in cui una strega un po’ pasticciona e amante dei cioccolatini, la Strega Giuseppina, si fa aiutare dal suo assistente Giangatto, un gattone musicista e apprendista stregone, a preparare una pozione magica per vincere la paura, fatto da ingredienti non proprio convenzionali: sputo di rospo, unghia di babbuino, dente di topo, capello di bambino. Sapranno i piccoli spettatori aiutare i due personaggi a trovare gli ingredienti speciali dei quali necessitano?

Tra filastrocche in rima un po’ rap, Giangatto e Giuseppina racconteranno tre fiabe dal punto di vista della strega: Hansel e Gretel, Biancaneve e la Baba Jaga, per dimostrare che le streghe e le loro magie possono essere benefiche e non c’è niente di cui aver paura. Il testo, in buona parte in rima, va nella direzione del divertimento scanzonato. La scena è caratterizzata da oggetti apparentemente semplici ma utilizzati in modo ingegnoso, che aiuterà i bambini ad essere ancora più coinvolti nella storia e nella preparazione di vere e proprie piccole magie.

Consigliato per bambini da 3 a 8 anni e per un pubblico di famiglie.

Lo spettacolo va nel solco della ricerca sulla fiaba classica di Teatro Invito, compagnia costituita nel 1986, riconosciuta dal Ministero della Cultura come “impresa di produzione di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù di rilevanza artistica nazionale”, grazie alla sua attenzione nei riguardi del Teatro Ragazzi. Teatro Invito affianca all’attività produttiva una intensa e costante attività sul territorio, che comprende laboratori per ragazzi e adulti e letture teatrali, punto di riferimento organizzativo per l’ospitalità di spettacoli, progetti didattici e rassegne teatrali.

“A Teatro in Famiglia” rientra nella stagione 2025/26 “Lo sguardo oltre”, a cura di Dracma – Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Calabria, e del Comune di Filadelfia. Una rassegna dedicata a bambine, bambini e alle loro famiglie, per dare la possibilità di condividere momenti di gioco e magia insieme ai propri cari, avvicinando i piccoli al teatro.