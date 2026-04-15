Al Teatro delle Spiagge di Firenze la vita dell'icona di Hollywood che ha inventato il sistema di comunicazione oggi alla base di Wi-Fi e Bluetooth

Sabato 18 aprile e domenica 19 aprile al Teatro delle Spiagge di Firenze, la compagnia romana Seven Cults presenta

HEDY LAMARR. Una donna tra genio e bellezza

Lo spettacolo in scena al Teatro delle Spiagge di Firenze celebra la vita di Hedy Lamarr, icona di Hollywood e inventrice del sistema di comunicazione a salto di frequenza oggi alla base di Wi-Fi e Bluetooth.

La pièce – scritta da Barbara Alesse, diretta da Filippo d’Alessio e interpretata da Maddalena Emanuela Rizzi – narra il conflitto tra il fascino esteriore e la brillante mente scientifica di Lamarr. Fuggì dall’Austria nazista, fu spesso sottovalutata anche dall’industria cinematografica e il merito delle sue scoperte scientifiche le fu riconosciuto solo negli ultimi anni di vita.

Hedy Lamarr era definita la “donna più bella del mondo”. Straordinariamente intelligente, seppe dare prova di una rara indipendenza – condizione eccezionale per una donna degli anni Trenta – e allo stesso tempo diva di Hollywood di impareggiabile fascino. Il suo genio fu così messo in ombra per decenni dalla sua bellezza e dalla sua fama.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, inventò con George Antheil un sistema per guidare siluri via radio, sfruttando i salti di frequenza, una tecnologia fondamentale per le moderne comunicazioni wireless.

La narrazione porta alla luce il desiderio di rivalsa della protagonista contro il pregiudizio che separava bellezza e intelligenza.

Un ritratto femminile in prima persona alla scoperta di quel mondo interiore che le appartiene e con il quale in ogni momento è pronta a fare i conti, consapevole di avere una personalità che andava ben oltre i limi a cui il suo tempo la costringeva.

Teatro delle Spiagge

Via del Pesciolino 26A – Firenze

Biglietti: intero 12€ | ridotto 10€

www.teatridimbarco.it