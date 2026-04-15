“Museo del Rock”, Boghetich presenta Wagner

L'appuntamento è previsto per il prossimo sabato 18 aprile dove la scrittrice presenterà il suo nuovo volume sul compositore

Il Museo del Rock incontra la musica classica, e lo fa aprendo le sue porte a una figura che ha attraversato la storia culturale europea come un fiume in piena. Sabato 18 aprile, alle ore 17:30, negli spazi del museo di Catanzaro, Adele Boghetich presenterà il suo nuovo volume Richard Wagner. Il cantore del mito. Vita, pensiero, opere (Zecchini Editore), un lavoro che unisce rigore accademico e passione narrativa, restituendo al pubblico un musicista vivo, complesso e, al tempo stesso, sorprendentemente attuale.

Adele Boghetich, musicista, germanista e scrittrice, da anni indaga con finezza il dialogo profondo tra musica e letteratura nella cultura germanica. In questo libro affronta Wagner non come un monumento intoccabile, ma come un uomo immerso nel proprio tempo, attraversato da contraddizioni, visioni, ossessioni creative.

La voce viva di Wagner attraverso lo sguardo di Adele Boghetich

Il suo racconto segue la triplice via della vita, del pensiero e delle opere, costruita con un metodo limpido e rispettoso delle fonti. L’Autrice stessa lo sintetizza con parole che rivelano la natura intima del progetto: «Ho costruito questo lavoro non dagli scritti “su” Wagner ma sugli scritti “di” Wagner: lettere, ricordi, saggi e pagine biografiche che restituiscono la voce viva dell’artista».

Ne emerge un Wagner poliedrico che non è solo il genio titanico della Tetralogia, ma anche il pensatore inquieto che tenta di rifondare il senso stesso dell’arte, il viaggiatore instancabile, il rivoluzionario, il visionario che cerca nella musica una forma di redenzione. Un artista che, come scriveva Thomas Mann, incarna la Kultur germanica nel suo momento di massimo splendore, prima che la storia ne distorcesse l’eredità.

Il Museo come spazio di dialogo

Il Museo del Rock accoglie questa presentazione come un gesto di apertura e di dialogo tra linguaggi musicali diversi solo in apparenza. Il direttore Piergiorgio Caruso lo esprime con naturalezza: «La musica è un territorio senza confini. Portare Wagner al Museo del Rock significa ricordare che ogni forma d’arte nasce dallo stesso impulso: raccontare l’umano».