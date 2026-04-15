Orto Botanico e Palazzo Corsini, Era di Maggio 2026

In cammino con Francesco. Tradizioni, storia e memoria alla scoperta del Santo di Assisi, il 9 e il 10 maggio

In cammino con Francesco tra Orto Botanico e Palazzo Corsini — Tradizioni, storia e memoria alla scoperta del Santo di Assisi.

Ottocento anni dopo la sua morte, Francesco d’Assisi non smette di affascinare. È il Santo degli umili, degli ultimi e di ciascuno di noi: la sua vita, fatta di gesti semplici e profondi, racconta un uomo che, pur rinunciando al mondo, vi si è immerso con uno sguardo radicalmente nuovo. Per questo Era di Maggio 2026 sceglie di dedicargli questa edizione: non per celebrare una ricorrenza, ma per ritrovare nell’esempio di Francesco una voce ancora viva, capace di parlare di rispetto per la natura, di essenzialità e di cura per tutto ciò che ci circonda.

La kermesse, organizzata da Sens Eventi con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale, in collaborazione con Sapienza Università di Roma, l’Accademia dei Lincei e FAI, torna il 9 e il 10 maggio per la sesta volta ad animare i viali dell’Orto Botanico, nuovamente in fiore per la primavera. Due giornate all’aria aperta che, come in ogni edizione ideata da Francesca Romana Maroni, fondono cultura e intrattenimento, giochi e approfondimento, offrendo a grandi e piccini l’opportunità di imparare divertendosi, tra storia, arte, letteratura e botanica.

Dopo l’edizione dedicata a Marco Polo e quella dello scorso anno incentrata sulla femminilità attraverso la natura, il 2026 porta al centro dell’Orto Botanico la figura di Francesco d’Assisi. La sua attenzione e sensibilità alle bellezze del creato, che ha caratterizzato la vita dell’uomo, prima che del Santo, si rispecchiano nelle attività pensate per le due giornate. Un percorso a tappe tra piante, racconti, storie e immagini che farà toccare con mano una figura quanto mai attuale in un’epoca di violenze e di sfruttamento eccessivo di quella terra che lui invece ha amato e insegnato a rispettare.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Sarà la Natura il filo conduttore del percorso alla scoperta di Francesco, della sua storia e del messaggio che ci ha lasciato.

“In cammino con Francesco” sarà una passeggiata a tappe in cui le piante dell’Orto Botanico guideranno i visitatori nella vita del Santo di Assisi, attraverso racconti, tradizioni, storie e immagini. Le visite termineranno all’interno della Biblioteca Corsiniana, dove sarà possibile ammirare un prezioso manoscritto miniato del Trecento con la raffigurazione del Santo sotto la Croce.

Alla Crocefissione sarà dedicato un esclusivo concerto all’interno di Palazzo Corsini dove, nella giornata di sabato, l’ensamble “l’Incanto di Roma” dell’Accademia di Santa Cecilia eseguirà lo “Stabat Mater” di Vivaldi.

Domenica andrà in scena una conversazione con Giuseppe Buffon, frate dell’Ordine dei Frati Minori, Rettore e docente di teologia della Pontificia Università Antonianum, aperta a tutti i presenti.

Per i più piccoli non mancheranno lezioni di yoga kids, laboratori sensoriali e di riciclo creativo per realizzare coroncine colorate, oltre a cacce al tesoro e giochi in cui toccare e imparare a riconoscere semi e legumi alla base dell’alimentazione naturale tipica dell’epoca medievale, da riscoprire in chiave moderna.

Numerosi e ricchi di spunti, i laboratori per adulti e bambini a cura dell’Accademia delle Arti Erboristiche, Ente di Formazione, Ricerca e Studi di materia erboristica. Si potranno realizzare oleoliti, unguenti e sciroppi, con particolare attenzione all’uso delle erbe officinali e alla cultura del cibo. La natura sarà poi protagonista del laboratorio creativo “Che suono hanno le piante”: grazie a una speciale tecnologia, i partecipanti potranno ascoltare la voce delle piante e suonare insieme a esse.

Si potrà inoltre assistere a presentazioni di libri, degustazioni di tè e incontri con esperti sulla tradizione monastica.

Immancabili le visite guidate, tra cui quella dedicata a Francesco d’Assisi, che coinvolgeranno alcuni degli angoli più suggestivi dell’Orto Botanico. Ad arricchire la manifestazione, i concerti degli allievi del Liceo Farnesina e il Viale delle Cose Belle, con espositori di pregiato artigianato a tema botanico.

Due giornate di arte, cultura e natura per celebrare la rinascita della primavera e sensibilizzare adulti e bambini al rispetto per tutto ciò che ci circonda, dai grandi alberi monumentali che svettano sul giardino trasteverino, ai piccoli insetti impollinatori.

ERA DI MAGGIO 2026

9 e 10 maggio dalle 9:00 alle 18:30

Museo Orto Botanico di Roma – Largo Cristina di Svezia 23 A

Biglietto di ingresso: 14 euro a persona. Bambini fino a 11 anni gratis. Tutte le attività sono incluse.

Animali non ammessi.

Info, programma e prevendita biglietti: www.senseventi.com/eradimaggio