“Mein Kampf” di e con Stefano Massini – da mercoledì 8 aprile a domenica 12 aprile al Teatro Massimo di Cagliari e lunedì 13 aprile h 20.30 al Teatro Comunale di Sassari
sulla tournée nell’Isola di “Mein Kampf” di e con Stefano Massini – da Adolf Hitler produzione Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana
in cartellone
da mercoledì 8 aprile a domenica 12 aprile al Teatro Massimo di Cagliari
mercoledì 8 aprile – ore 20.30 – turno A
giovedì 9 aprile – ore 20.30 – turno B
venerdì 10 aprile – ore 16.30 – turno P
venerdì 10 aprile – ore 20.30 – turno C
sabato 11 aprile – ore 19.30 – turno D
domenica 12 aprile – ore 19.00 – turno E
e lunedì 13 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari
sotto le insegne della Stagione 2025-2026 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna
Oltre la Scena – incontro con gli artisti: Stefano Massini, autore e interprete di “Mein Kampf”, incontra il pubblico – giovedì 9 aprile alle 18 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari – conduce Irene Palladini (Università di Cagliari) – ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)
in cartellone
da mercoledì 8 aprile a domenica 12 aprile al Teatro Massimo di Cagliari
mercoledì 8 aprile – ore 20.30 – turno A
giovedì 9 aprile – ore 20.30 – turno B
venerdì 10 aprile – ore 16.30 – turno P
venerdì 10 aprile – ore 20.30 – turno C
sabato 11 aprile – ore 19.30 – turno D
domenica 12 aprile – ore 19.00 – turno E
e lunedì 13 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari
sotto le insegne della Stagione 2025-2026 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna
Oltre la Scena – incontro con gli artisti: Stefano Massini, autore e interprete di “Mein Kampf”, incontra il pubblico – giovedì 9 aprile alle 18 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari – conduce Irene Palladini (Università di Cagliari) – ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)