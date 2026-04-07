CagliariProsaSassari

“Mein Kampf” di e con Stefano Massini

Redazione
Redazione
89

 “Mein Kampf” di e con Stefano Massini – da mercoledì 8 aprile a domenica 12 aprile al Teatro Massimo di Cagliari e lunedì 13 aprile h 20.30 al Teatro Comunale di Sassari 

 sulla tournée nell’Isola di “Mein Kampf” di e con Stefano Massini – da Adolf Hitler  produzione Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa  in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana

in cartellone 

da mercoledì 8 aprile a domenica 12 aprile al Teatro Massimo di Cagliari

mercoledì 8 aprile – ore 20.30 – turno A 
giovedì 9 aprile – ore 20.30 – turno B 
venerdì 10 aprile – ore 16.30 – turno P 
venerdì 10 aprile – ore 20.30 – turno C 
sabato 11 aprile – ore 19.30 – turno D 
domenica 12 aprile – ore 19.00 – turno E

lunedì 13 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari

sotto le insegne della Stagione 2025-2026 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna  

Oltre la Scena – incontro con gli artisti: Stefano Massini, autore e interprete di “Mein Kampf”, incontra il pubblico – giovedì 9 aprile alle 18 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari – conduce Irene Palladini (Università di Cagliari) – ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)

Le venture degli idioti
L’attimo fuggente
Diario di un killer sentimentale
“Figli di un Dio minore”. La lingua dei segni
Il ring dell’inferno
Condividi questo articolo
Articolo precedente Affogodi Dino Lopardo
Articolo successivo Teatro Grassi – Personale Daria Deflorian

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Il passato che si trasforma: tre sguardi sulla tradizione  
Concerto
Premio Polimnia #WorkingWomen
Arezzo Evento
Teatro dell’Opera di Roma, Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel
Opera Recensioni/Articoli Roma
Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 5 al 12 aprile 2026
Evento Roma