Teatro Nazionale, Annonciation/La Stravaganza/Noces per la Serata Preljocaj

Successo per il tributo al coreografo franco albanese con tre lavori iconici della sua produzione

Il sorprendente incontro tra Maria e l’Arcangelo Gabriele in Annonciation (del 1995), il dialogo osmotico fra il barocco e la contemporaneità ne La Stravaganza (del 1997), la rivisitazione del rito nuziale come elemento comunitario in Noces (1989) attraversano la Serata Preljocaj, totalizzante omaggio andato in scena al Teatro Nazionale di Roma che tratteggia la storia artistica del coreografo francese di origini albanesi mostrando l’evoluzione della sua linea creativa e narrativa nell’arco di (quasi) un decennio.

Una tributo che arriva anche a consolidare il rapporto speciale che lega il coreografo al Teatro dell’Opera di Roma, avviato con continuità con l’arrivo di Eleonora Abbagnato alla direzione artistica del Corpo di Ballo capitolino sempre più “avvezzo” alla scoperta delle linee di Angelin Preljocaj che disegna coreografie come spazi di abitare.

In apertura un grande classico, una perla della produzione di Preljocaj: Annonciation, per la terza volta all’Opera, segna l’incontro/scontro fra Maria (Marta Marigliani e Giorgia Calenda) e l’Arcangelo Gabriele che assume le fattezze di una donna (Federica Maine si alterna adA nnalisa Cianci). Personalissima rielaborazione di uno dei più celebri episodi della più celebri dell’iconografia cristiana, riflette gesti e sguardi catturati da secoli dai capolavori di grandi artisti. La visione di Annonciation resta sempre emozionante: la forte intensità visiva ed emotiva del dito si scatena dall’arrivo improvviso dell’Arcangelo nel mondo sereno di Maria. Sulle trascinanti note del Magnificat di Vivaldi, le due danzatrici interpretano un incontro fisico che diventa quasi scontro, fra la resistenza (e l’accettazione di un destino scritto) di Maria connaturata di gesti gentili, morbidi e difensivi, e la necessità del messaggio di Gabriele che si concretizza con movimenti, netti, sferzanti e nervosi sulle sonorità elettroniche del compositore Stéphane Roy. L’accettazione finale porta alla dolcezza infinita del gesto che segna la riconciliazione delle due figure.

Cuore della serata, un altro grande classico di Preljocaj, La Stravaganza, creato nel 1997 per il New York City Ballet: una coreografia per 12 ballerini che segna l’osmosi fra due culture e mondi lontani, sullo sfondo di una scena rossa con una vecchia fattoria in lontananza. Una sorta di riflessione sulle proprie origini del coreografo, figlio di immigrati, ma anche una riflessione su una città come New York, che si concretizza attraverso tre coppie di danzatori che si incontrano. Le coppie in abiti moderni danzano Vivaldi all’insegna della leggera brillantezza di una coreografia di gusto neoclassico e si incontrano con le tre coppie agghindate in abiti barocchi che danzano sulla musica elettronica evocando la precisione di passi di danza contemporanei simboleggiando l’energia del presente in una ideale commistione fra il passato e il presente. Spicca il passo a due dell’étoile Susanna Salvi e del primo ballerino Michele Satriano.

Chiude l’ideale trittico Noces (del 1989), omaggio di Preljocaj ai Ballets Russes sulla musica di Stravinskj, coreografia fra le più interessanti del coreografo che rilegge il rito nuziale come elemento della comunità, filtrandolo attraverso le sue lontane origini balcaniche. Nel balletto, ambientato in una scevra quotidianità con accenno ai costumi di evocazione russa, Preljocaj rilegge con sguardo folkloristico il rito nuziale visto come un atto violento, dove la sposa diventa vittima sacrificale di un rito collettivo. La donna entrata all’inizio in scena, la sposa, collassa il giorno del matrimonio, poi si alternano cinque coppie di danzatori che si avvicinano e si allontanano, si cercano e si respingono simboleggiando anche il caos, il desiderio e la brutalità del rito nuziale finendo per capovolgere la sposa manichino a ricordare il ruolo di sottomissione cui la donna viene relegata nella società. Una coreografia caotica e brutale fra danza contemporanea e virtuosismo che resta ancora attuale.

Gli artisti del Corpo di Ballo capitolino mostrano tanta versatilità tecnica quanto artistica consolidando con successo il legame con Angelin Preljocaj.

Fabiana Raponi