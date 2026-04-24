Teatro dell’Opera di Roma e Fondazione Musica per Roma, Burn di A.J. Weissbard

Dal 28 al 30 aprile 2026 in Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Debutta dal 28 al 30 aprile 2026 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di RomaBURN

, un progetto visionario di danza per teatro che attraversa la complessità dell’animo umano, concepito dal celebre artista americano A.J. Weissbard. Lo spettacolo è un nuovo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma, realizzato in coproduzione con Fondazione Musica per Roma e il supporto di Orsolina28 Art Foundation.

Burn è liberamente ispirato al dramma Burn This di Lanford Wilson — opera di riferimento del teatro americano contemporaneo — andato in scena a New York nel 1987 con John Malkovich nel ruolo di Pale. In questa versione Malkovich torna ad abitare il racconto come voice-over narrante, cucendo insieme passato e presente.

«Pensata per spingere oltre i confini del processo creativo, l’opera si compone di conversazioni fisiche tra i personaggi, dialoghi in forma di danza, interazioni ispirate al dramma. Nella vita discutiamo, dialoghiamo e ci confrontiamo con persone di opinioni ed esperienze diverse. In BURN, invece di un unico linguaggio coreografico, quattro espressioni forti si combinano e si scontrano per generare nuove forme di fisicità, approcci inediti alla comunicazione e una nuova, intensa bellezza cinetica.» Con queste parole A.J. Weissbard, ideatore del progetto, spiega lo spirito performativo multidisciplinare di BURN, che affronta temi universali quali identità, desiderio, perdita, trasformazione, crescita e sviluppo personale. I rapporti tra i personaggi si traducono in espressioni fisiche che sostituiscono la parola, generando veri e propri “linguaggi danzati”.

Al centro della creazione quattro personaggi — Anna, Pale, Larry e Burton — affidati a coreografi-interpreti di rilievo internazionale, ciascuno autore di una scrittura coreografica distinta, plasmata sulla specificità emotiva e drammaturgica del personaggio originale della pièce. Ève-Marie Dalcourt (Canada) disegna e balla il personaggio di Anna, Brandon Lagaert (Belgio) costruisce e porta in scena il movimento scenico di Pale, Damiano Ottavio Bigi (Italia) sviluppa e interpreta la coreografia di Larry e Jonah Bokaer (USA/Tunisia) dà espressione corporea a Burton. Partecipa al progetto il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato, promotrice con A.J. Weissbard e il lirico capitolino di una collaborazione internazionale significativa nel sostenere le idee creative di coreografi emergenti, la danza contemporanea e in generale la comunità coreutica.

A.J. Weissbard, artista eclettico noto per i suoi progetti transmediali fra danza, teatro, moda e architettura. Il suo lavoro ha attraversato più di 50 paesi — dal Lincoln Center di New York alla Scala di Milano, dall’Opéra Garnier di Parigi al Bolshoi di Mosca — collaborando, fra gli altri, con artisti quali Robert Wilson, Marina Abramovic, Peter Greenaway e William Kentridge. Program Director del Watermill Summer Program di Robert Wilson, ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui la Golden Mask per il light design e il primo IFSArts Award. In BURN cura anche regia, scene e luci.

Le musiche originali su base registrata sono del compositore Michael Galasso, con arrangiamento musicale di Peter Cerone. Galasso — violinista virtuoso nato a Hammond, Louisiana nel 1949, autore di colonne sonore per Wong Kar-wai e vincitore del César 2009 per la migliore musica originale per il film Séraphine diretto da Martin Provost — ha collaborato per decenni con i più importanti nomi del teatro internazionale. Le sue musiche, specificamente adattate per BURN, rappresentano un omaggio postumo alla sua straordinaria creatività.

Ève-Marie Dalcourt coreografa e performer, attiva in Canada, ha danzato con il Nederlands Dans Theater II, interpretando lavori di coreografi come Alexander Ekman, Marco Goecke e Johan Inger. È stata inoltre assistente e répétiteur per Ekman e Juliano Nunes, rimontando lavori per compagnie come il Ballet de l’Opéra de Paris, il Royal Swedish Ballet e lo Staatsballett Berlin. Jonah Bokaer coreografo e artista visivo statunitense di origine tunisina, sviluppa una ricerca che integra danza, arti visive e design. Ha collaborato con artisti come Robert Wilson, Merce Cunningham e Daniel Arsham, firmando coreografie per produzioni operistiche e teatrali internazionali. Damiano Ottavio Bigi danzatore e coreografo italiano, ha collaborato con importanti realtà della danza contemporanea europea, tra cui il Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, di cui è stato membro dal 2005. Ha lavorato con Dimitris Papaioannou e con il CCN de Nantes di Claude Brumachon, partecipando anche al film Pina di Wim Wenders. Nel 2020 ha fondato la compagnia Fritz Company Bigi Paoletti, sviluppando un linguaggio che integra danza, teatro e arti visive. Brandon Lagaert coreografo e performer belga, ha collaborato con la compagnia Peeping Tom, partecipando a creazioni come Vader, Moeder e Kind. La sua ricerca si caratterizza per un approccio multidisciplinare che combina danza contemporanea, teatro e linguaggi visivi. È fondatore della compagnia KAIHO, con cui sviluppa progetti per compagnie professionali e istituzioni formative internazionali, affiancando all’attività creativa quella pedagogica.

La prima rappresentazione di BURN andrà in scena martedì 28 aprile alle ore 20.00. Seguono le repliche di mercoledì 29 aprile (ore 20.00) e giovedì 30 aprile (ore 20.00).

Info: https://www.operaroma.it/

BURN — a dance project for the theater

Concept, regia, scene e luci A.J. Weissbard

Musica Michael Galasso

Arrangiamento musicale Peter Cerone

Costumi Anna Biagiotti

COREOGRAFIA E INTERPRETAZIONE

Anna Ève-Marie Dalcourt

Burton Jonah Bokaer

Larry Damiano Ottavio Bigi

Pale Brandon Lagaert

Voce John Malkovich

Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma

Nuovo allestimento Teatro dell’Opera di Roma in coproduzione con Fondazione Musica per Roma con il supporto di Orsolina28 Art Foundation

Musica su base registrata

SALA PETRASSI — AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Prima rappresentazione martedì 28 aprile, ore 20.00

Repliche

mercoledì 29 aprile, ore 20.00

giovedì 30 aprile, ore 20.00