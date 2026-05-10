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Fondazione Musica per Roma, gli eventi della settimana

Redazione Roma
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Gli eventi dal 10 al 17 maggio a all'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz

Al via gli eventi della settimana, dal 10 al 17 maggio della Fondazione Musica per Roma.APPUNTAMENTI DAL 10 AL 17 MAGGIO 2026AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Venerdì 15 maggio ore 20
Jazz Factory
Teatro Studio Borgna

Domenica 17 maggio ore 11
Saggio Jazz Campus Orchestra
Diretta da Massimo Nunzi
Teatro Studio Borgna

MOSTRA

Dal 24 aprile al 14 giugno 2026
Aura Satz – Lei ricalibra/She recalibrates
AuditoriumArte

CASA DEL JAZZ

Domenica 10 maggio ore 18
Javier Girotto
Escenas en solo
Sala Armando Trovajoli

Venerdì 15 maggio ore 19.30
Giancarlo Maurino
Sala Armando Trovajoli

Sabato 16 maggio ore 18 e ore 20
Mbizo Quintet
Sala Armando Trovajoli

Domenica 17 maggio ore 18
Alessandra Diodati
Sala Armando Trovajoli

IBW 2019: 500 Brass Parade… sulle orme di Leonardo
Miss Anguria Blues
Ritratti con brio
IUC, Misa Tango di Martin Palmeri
Chiacchieratine con Sandro Bajini
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