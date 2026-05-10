Teatro dell’Opera di Roma, Un pomeriggio con Rossini

Il 12 maggio alle 17.30 presso la Sala Grigia del Costanzi un talk a ingresso gratuito dedicato a Gioachino Rossini

Martedì 12 maggio alle 17.30, presso la Sala Grigia del Teatro dell’Opera di Roma, un talk a ingresso gratuito dedicato a Gioachino Rossini

: Un pomeriggio con Rossini. Un’occasione per conoscere meglio l’universo del compositore pesarese – di cui andrà in scena dal 19 maggio una nuova produzione di Tancredi – a partire da due recenti pubblicazioni, presentate dagli autori in dialogo con il musicologo Giuliano Danieli: Rossini di Andrea Chegai (Il Saggiatore, 2022) e Musica al tempo presente: Le opere italiane di Rossini alla loro epoca di Emanuele Senici (LIM/Ricordi, 2025).

Il volume di Andrea Chegai – Professore Ordinario di Musicologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma – propone una rilettura ampia e aggiornata della vita e delle opere di Rossini e della sua fortuna, collocando il Pesarese al centro di una complessa trama di questioni storiche, sociali, politiche, culturali ed estetiche, e di una fitta rete di rapporti con impresari, cantanti, scrittori, librettisti e compositori a cavallo tra Settecento e Ottocento. Rossini approfondisce con coinvolgimento e rinnovato sguardo critico la musica di un artista «proteiforme e impenetrabile fino alle ultime note», per ciò che significò al suo tempo e per quello che può ancora significare per noi oggi.

Musica al tempo presente di Emanuele Senici – anch’egli Professore Ordinario di Musicologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma – si concentra sulle opere italiane di Rossini e sui discorsi da esse ingenerati in Italia dal loro apparire nel 1810 fino al 1825, data della sua ultima opera composta in italiano. All’inizio dell’Ottocento in Italia le opere di Rossini godevano di un’estrema popolarità, ma quando Rossini smise di comporre molti di questi lavori uscirono dal repertorio, per poi tornare alla ribalta solo nell’ultimo mezzo secolo. Musica al tempo presente indaga con sguardo nuovo i motivi del “furore” rossiniano e le sue conseguenze, esaminando le opere del compositore nel contesto storico in cui sono state concepite, eseguite, viste, ascoltate e discusse.

Un pomeriggio con Rossini è un incontro ad ingresso libero – senza prenotazione – fino ad esaurimento posti.

Info: https://www.operaroma.it/news/un-pomeriggio-con-rossini-12-maggio-alle-17-30/