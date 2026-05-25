OperaRoma

Giuliana Gianfaldoni debutta al Teatro dell’Opera di Roma

Redazione Roma
Redazione Roma
80

Amenaide in Tancredi | 26 maggio 2026

Domani 26 maggio

 Giuliana Gianfaldoni debutta al Teatro dell’Opera di Roma nel segno del Rossini più puro, con la nuova produzione di Tancredi proposta nella versione con finale tragico. Diretto da Michele Mariotti e firmato da Emma Dante che si è ispirata all’Opera dei Pupi, questo Tancredi sta conquistando il pubblico e la critica.
«Per me Amenaide è ancora una scoperta», dichiara la Gianfaldoni. «Non avendola mai interpretata scenicamente, è quasi come affrontare un vero debutto, e farlo in un teatro storico come l’Opera di Roma mi rende particolarmente orgogliosa». Grande interprete rossiniana e del repertorio belcantistico, il soprano tarantino definisce anche vocalmente Amenaide «il Rossini più adatto alla mia voce: agile, sì, ma anche legato e più drammatico».
Accanto a lei, nella parte del principe siracusano Tancredi, il controtenore Carlo Vistoli, Antonino Siragusa nel ruolo di Argirio, Luca Tittoto come Orbazzano, Ekaterine Buachidze nel ruolo di Isaura e Maria Elena Pepi come Roggiero.

Orchestra Italiana del Cinema, Harry Potter e il Calice di Fuoco in Concerto per la prima volta a Roma:
L’Orchestra delle Cento Città
Il flauto magico
Orbita/Spellbound, Marta Ciappina diretta da Alessandro Sciarroni e Simona Bertozzi
Accademia Filarmonica Romana, secondo appuntamento di Dialoghi. Roma – Ischia
Condividi questo articolo
Articolo precedente Apre “Pop-up”, la mostra di Massimo Sirelli

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Giuliana Gianfaldoni debutta al Teatro dell’Opera di Roma
Opera Roma
Apre “Pop-up”, la mostra di Massimo Sirelli
Arte/Cultura Catanzaro
AL CHERUBINI L’ELETTRONICA INCONTRA IL PIANOFORTE CON LE MUSICHE DI IVAN FEDELE
Firenze Musica
Jurassic World: The Experience
Milano Spettacolo