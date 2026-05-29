Padova

Musikè: Cie Mazelfreten ha trasformato il Verdi in un rave

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
94
Musikè Cie Mazelfreten

Sabato 23 maggio data in Veneto di “Rave Lucid” del collettivo francese

Il Teatro Verdi di Padova, sabato 23 maggio, ha ospitato l’unica data veneta di Rave Lucid, spettacolo della compagnia Mazelfreten nell’ambito di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Contents

Hip-hop ed electro-dance sul palco del Teatro Verdi

Nella cornice di un teatro nato per l’opera e per la grande tradizione scenica, i dieci interpreti della compagnia francese hanno portato in scena il linguaggio fisico dell’hip-hop e dell’electro-dance, scandito da una partitura elettronica firmata da NiKiT, INO e Fille de Minuit.

Lo spettacolo, coreografato da Brandon Miel Masele e Laura Nala Defretin, vive su un paradosso che è anche il senso del titolo: rave come festa, trance e abbandono al ritmo, lucid come controllo tecnico assoluto. I ballerini hanno tenuto insieme queste due tensioni in una danza energica, vitale, quasi tribale, dove l’impulso fisico non ha mai cancellato la precisione del disegno coreografico. Una sincronia costante ha attraversato sia la performance d’insieme che i passaggi a due, facendo emergere un equilibrio netto tra energia liberatoria e rigore compositivo.

Le luci di Judith Leray come partitura parallela

Il lavoro sulle luci di Judith Leray ha funzionato da partitura parallela, capace di seguire tanto il movimento quanto la musica. Tagli e variazioni luminose hanno accompagnato le accelerazioni del gruppo e contribuito a trasformare la scena in qualcosa di vicino all’esperienza di un club. Ne è nato un cortocircuito tra la sala storica del Verdi e la forza pulsante della cultura rave, tra architettura teatrale e intensità fisica dei corpi.

La ricerca di Mazelfreten sulla cultura rave

Rave Lucid porta avanti la ricerca di Mazelfreten sulla cultura rave come esperienza condivisa, in cui il movimento costruisce relazioni e comunità attraverso la pulsazione sonora. Non una semplice trasposizione della scena elettronica sul palcoscenico, ma una riflessione fisica e corale sul bisogno di presenza e contatto. È un dialogo che la compagnia, tra le realtà più riconoscibili della nuova scena coreutica francese, ha portato anche nella cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, restituendo all’electro-dance una dimensione comunitaria e teatrale.

Per informazioni info@rassegnamusike.it www.rassegnamusike.it

Musikè è un progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Direzione artistica Alessandro Zattarin

Riparte Musikè: ad ottobre e novembre altri 8 eventi
Festival “Pillole di Teatro” di Fita Veneto:
Ute Lemper a Padova: Last Tango in Berlin per Musikè
Danilo Rea e la passione privata di Matteotti: l’opera lirica
Annullato lo spettacolo della KCD2 al Teatro Sociale di Rovigo
TAGGED:
Condividi questo articolo
ByGiuseppe Bettiol
Follow:
Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
Articolo precedente Italia Green Film Festival, il gran galà di chiusura
Articolo successivo Settimane Musicali Bruno Canino Settimane Musicali: amicizia, memoria e musiche del mondo

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Nuove date. Grandi ritorni. E un’estate da vivere insieme.
Featured Firenze
Concerto per la pace” organizzato dal Coro e Orchestra Desiderio da Settignano,
Concerto Featured Firenze
Fabrizio-Sansoni-Opera-di-Roma-2025
Teatro dell’Opera di Roma, nuova edizione di Operacamion
Opera Recensioni/Articoli Roma
Accademia Filarmonica Romana, la stagione 2026/27
Concerto Recensioni/Articoli Roma