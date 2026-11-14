Rassegna Musikè 2027: undici spettacoli tra Padova e Rovigo

La rassegna Musikè della Fondazione Cariparo apre il 19 novembre con The Swingle Singers: undici spettacoli di musica, teatro e danza fino a giugno 2027.

Si apre giovedì 19 novembre a Padova la sedicesima edizione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con la direzione artistica di Alessandro Zattarin.

Con questa nuova edizione la Fondazione rinnova il proprio impegno nel promuovere la partecipazione culturale e nel portare spettacoli di qualità anche al di fuori dei due capoluoghi: da novembre 2026 a giugno 2027 gli undici appuntamenti di musica, teatro, danza toccheranno, oltre a Padova e Rovigo, Lendinara, Castelmassa, Camposampiero, Badia Polesine e Fratta Polesine.

La rassegna Musikè nei teatri di Padova, Rovigo e delle province

«La sedicesima stagione di Musikè conferma la volontà di investire nella pluralità dei linguaggi performativi, grazie al coinvolgimento di artisti di rilievo nazionale e internazionale» – dichiara Rosario Rizzuto, Presidente della Fondazione Cariparo. «Con questa rassegna intendiamo arricchire l’offerta culturale delle province di Padova e Rovigo, portando musica, teatro e danza nei luoghi più rappresentativi delle nostre comunità. Tra questi figurano anche alcuni teatri storici che, grazie al contributo della Fondazione, sono stati recuperati e valorizzati, tornando a svolgere pienamente la propria funzione culturale. Rendere queste opportunità diffuse contribuisce alla capacità dei nostri territori di essere luoghi vivi, partecipati e attrattivi».

La rassegna nasce per avvicinare alle arti performative un pubblico più ampio e variegato e, nello stesso tempo, per valorizzare gli spazi del territorio con un’offerta diffusa e continuativa. Insieme alla Sala dei Giganti al Liviano, al Teatro Verdi e al Teatro ai Colli di Padova e al Teatro Ferrari di Camposampiero, il cartellone farà tappa in alcuni teatri storici del Polesine che la Fondazione ha contribuito a restaurare: il Sociale di Rovigo, il Ballarin di Lendinara, il Balzan di Badia Polesine, il Teatro Cotogni di Castelmassa. L’appuntamento conclusivo sarà invece a Villa Badoer, a Fratta Polesine, la villa palladiana patrimonio UNESCO che accoglie la data estiva all’aperto.

The Swingle Singers inaugurano la rassegna Musikè

Saranno gli Swingle Singers a inaugurare la sedicesima edizione della rassegna, giovedì 19 novembre alle 21.00 alla Sala dei Giganti al Liviano, con l’unica data in Veneto di Voices Through Time. Cinque Grammy Awards e oltre sessant’anni di storia hanno fatto del gruppo inglese uno dei riferimenti internazionali della musica vocale. Voices Through Time è un concerto che ripercorre questa storia con gli arrangiamenti del fondatore del gruppo, Ward Swingle, e gli arrangiamenti contemporanei con beatboxing e live looping. Gli effetti sonori nascono dal vivo, e il sound engineer del gruppo, Jacques Golding, li elabora in tempo reale. I cantanti si disporranno al centro della Sala dei Giganti, circondati dal pubblico come in un ideale abbraccio. Tradizione vocale e tecnologia si incontreranno in un ascolto immersivo, pronto a cogliere ogni sfumatura delle armonie.

Fratello Sole, Sorella Luna e Les Virtuoses

Nell’anno dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, il Teatro Sociale di Rovigo ospiterà lunedì 21 dicembre alle 21.00 Fratello Sole, Sorella Luna, unica data in Veneto del musical tratto dal film di Franco Zeffirelli del 1972, vincitore del David di Donatello, e dalla sceneggiatura originale del regista con Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmüller. La vicenda è quella degli anni in cui Francesco, figlio di un ricco mercante, abbandona i privilegi della sua condizione. Accanto a Chiara, Francesco sceglie un nuovo percorso di vita. La versione teatrale è firmata da Angela Demattè, con la regia di Piero Maccarinelli. Recitazione e canto si intrecciano in un racconto corale. I protagonisti Giulio Pranno e Ksenia Borzak canteranno le canzoni originali di Riz Ortolani, riarrangiate per il teatro da Alessandro Nidi. Il cast è impreziosito dalla partecipazione di Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi.

Il nuovo anno si apre mercoledì 13 gennaio alle 21.00 al Teatro Verdi di Padova con Mathias e Julien Cadez per l’unica data in Veneto dello spettacolo musicale intitolato Les Virtuoses. Un solo pianoforte per due fratelli, formati al Conservatorio di Lille e cresciuti in una famiglia di illusionisti. Melodie suonate a testa in giù, colombe che appaiono dagli spartiti: Vivaldi, Mozart, Beethoven e Chopin entrano in un gioco di virtuosismo pianistico e di effetti scenici, in una comicità senza parole che guarda a Chaplin. Con i fratelli Cadez si esibiranno sul palco anche Anthony Rzeznicki e Anthony Coudeville.

Annagaia Marchioro e Antonio Ornano in Polesine

Annagaia Marchioro torna a Musikè sabato 27 febbraio 2027 alle 21.00 al Teatro Ballarin di Lendinara (RO) con Fulminata – La speranza è l’ultima a morire, spettacolo scritto con Giovanna Donini e Teresa Mannino, che firma anche la regia. «Veneti si nasce o si diventa?»: Annagaia Marchioro porta in scena una donna contemporanea ostinatamente ottimista, nonostante i fallimenti e le porte chiuse in faccia, tanto da decidere, nello stesso giorno, di fare un mutuo, iniziare una dieta, avere una figlia da single e aprire una partita IVA. «Più che fulminata è scintillante», dice di lei Teresa Mannino. Uno spettacolo divertente e paradossale che dà spessore e colore a un racconto tragicomico sulla precarietà, l’amore, la maternità e la speranza di ricominciare.

Giovedì 11 marzo 2027 alle 21.00 al Teatro Cotogni di Castelmassa (RO) sarà la volta di Antonio Ornano con Il bar sotto il mare, prima regionale della nuova produzione tratta dal libro di Stefano Benni. Con Ornano sarà in scena Gaia Elisa Rossi, per la drammaturgia e la regia di Giorgio Gallione. Nel bar immaginato dallo scrittore, nascosto nelle profondità del mare, ogni avventore è chiamato a raccontare una storia. Le storie affiorano come bolle: ironiche, struggenti, visionarie. Satira, poesia e comicità surreale si alternano a improvvisi affondi di umanità. Ne nasce una galleria di personaggi grotteschi e teneri, affidata all’ironia e alla versatilità di Ornano. Gaia Elisa Rossi, attrice, cantante, ballerina e illusionista, aggiunge al racconto un tocco di magia. La messa in scena è essenziale e lascia spazio alla parola, al gesto e all’immaginazione.

Jo Strømgren Kompani e Oblivion a Camposampiero

La danza incontrerà il calcio venerdì 19 marzo 2027 alle 21.00 al Teatro Ferrari di Camposampiero (PD) con la prima regionale di A Dance Tribute to the Art of Football della Jo Strømgren Kompani. Strømgren è coreografo residente all’Opera di Oslo, e la sua compagnia è tra le principali realtà indipendenti della Scandinavia, con tournée in sessanta Paesi. Lo spettacolo proposto da Musikè accosta il calcio, sport della classe operaia, e la danza, a lungo privilegio delle classi più abbienti: ad accomunare i due contesti sono il corpo, il gesto e la dimensione dello spettacolo, perché anche una partita è uno spettacolo, con novanta minuti di esaltazione collettiva. Quattro danzatori portano in scena agonismo, rabbia, gioia, frustrazione e sudore, ma anche i rituali che accompagnano il gioco. Danza, teatro e comicità raccontano lo sport più popolare al mondo da un punto di vista fresco e inatteso.

Sempre al Teatro Ferrari di Camposampiero (PD), venerdì 2 aprile 2027 alle 21.00, si esibiranno gli Oblivion con Win for Life, il loro nuovo musical originale diretto da Giorgio Gallione. Mila, una collaboratrice domestica originaria dell’Est Europa, riceve da uno sconosciuto una proposta difficile da rifiutare: ottomila euro al giorno, per sempre. C’è però una condizione: non potrà dirlo a nessuno, pena la restituzione dell’intera somma. Gestire in segreto una fortuna che cresce ogni giorno non sarà facile, tra intrighi internazionali e una confraternita millenaria. La storia è interamente ideata dagli Oblivion ed è fatta di inganni, colpi di scena e personaggi esilaranti: un’eroina segretamente innamorata di Alessandro Barbero e dei suoi podcast, un marito scansafatiche che progetta un ponte sull’Ucraina e una figlia devota allo yoga ma attenta al conto corrente. Un coro e tre mariachi armati di guitarrón tengono il filo del racconto, tutto cantato, e lo disturbano appena possono.

Giselle del Ballet David Campos a Badia Polesine

È il Ballet David Campos a riportare la danza a Musikè, martedì 13 aprile 2027 alle 21.00 al Teatro Balzan di Badia Polesine (RO), per l’unica data veneta di Giselle. Il coreografo spagnolo rilegge in chiave contemporanea uno dei grandi classici del balletto e mantiene le celebri musiche di Adolphe Adam. Nella sua versione il centro della vicenda non è più l’inganno amoroso, ma la violenza. Giselle è una giovane piena di vita, che vuole amare, uscire, divertirsi. La forza fisica e il dominio maschile interrompono la sua felicità, e la sua morte diventa una richiesta di giustizia. Anche dopo, però, Giselle continua a cercare il suo amato. Alla leggenda slava delle Villi si affianca quella catalana delle Mujeres de Agua, giovani morte per amore o per la violenza di un uomo, che emergono da laghi e ruscelli per trascinare i colpevoli in una danza fatale. Per questo in scena l’acqua ha una presenza centrale. L’immaginario del balletto si apre poi al cinema e alla cultura pop, richiamando l’energia di Grease.

Tosca e Il Terzo Segreto di Satira a Padova

Venerdì 30 aprile 2027 alle 21.00 al Teatro Verdi di Padova la protagonista sarà Tosca, Premio Tenco alla carriera 2025, con Feminae a teatro. Il progetto è nato insieme all’album Feminae, uscito nell’aprile 2026 a sette anni da Morabeza, ed è pensato espressamente per il teatro, dove musica, parola e luci dialogano in una narrazione poetica. Nel disco Tosca duetta con Ornella Vanoni, Maria Bethânia, Carmen Consoli, Stacey Kent, Sílvia Pérez Cruz, Mama Marjas e Cristina Branco. Lo spettacolo teatrale diventa l’occasione per esplorare il femminile come simbolo di creazione, memoria, identità e libertà, attraverso culture e repertori diversi, dal Brasile al fado. Sul palco, con Tosca, ci saranno Giovanna Famulari al violoncello e al pianoforte, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Luca Scorziello alla batteria e percussioni, Giulia Cusumano al violoncello e Dario De Angelis alla voce e all’elettronica.

La stand-up comedy entra per la prima volta nel cartellone di Musikè con Il Terzo Segreto di Satira, che mercoledì 12 maggio 2027 alle 21.00 porta al Teatro ai Colli di Padova Iliade Open Mic. Il collettivo milanese debutta a teatro e rilegge l’Iliade con un linguaggio contemporaneo. Il mondo degli eroi omerici diventa un modo per parlare del presente. E se la guerra di Troia la raccontassero i suoi protagonisti? Al Troy Comedy Club un improbabile maestro di cerimonie organizza un open mic. Achille deve difendersi dall’accusa di egocentrismo, Ulisse si presenta come stratega vanaglorioso, Paride ed Elena affrontano il gossip per raccontare finalmente la loro verità. Tra ironia e improvvisazione, il «poema della forza», come lo definì Simone Weil, lascia affiorare sorprendenti retroscena. In scena si alterneranno Francesco Arienzo, Maurizio Bousso, Walter Leonardi, Alice Redini e Marco Ripoldi.

I Neri per caso chiudono la rassegna Musikè a Villa Badoer

A chiudere la stagione, venerdì 18 giugno 2027 alle 21.30 a Villa Badoer di Fratta Polesine (RO), saranno i Neri per caso, il celebre gruppo a cappella affermatosi nel 1995 vincendo la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con Le ragazze (l’album omonimo ha ottenuto sei dischi di platino). Da lì in poi i Neri per caso hanno collaborato, tra gli altri, con Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Renato Zero e Bobby McFerrin. Il concerto ripercorrerà trent’anni di carriera: ai brani di successo del gruppo si alterneranno le riletture della musica italiana e internazionale, dall’Inghilterra dei Beatles, omaggiati nell’album We love the Beatles, alla Napoli di Pino Daniele, passando per Sting, Michael Jackson e George Gershwin.

Informazioni e biglietti

Inizio spettacoli ore 21.00, tranne l’appuntamento conclusivo del 18 giugno 2027, il cui inizio è previsto alle ore 21.30.

Biglietti in vendita su TicketOne

Per informazioni info@rassegnamusike.it www.rassegnamusike.it

Musikè è un progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica Alessandro Zattarin

Comunicazione Serdar Cam

Organizzazione Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – IMARTS – International Music and Arts