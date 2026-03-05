Musikè: Lapocalisse di Aprea e Makkox trionfa al Teatro Balzan

Ovazione finale al Teatro Balzan di Badia Polesine per Lapocalisse di Valerio Aprea e Makkox, nel cartellone di Musikè

Grande successo ieri sera al Teatro Balzan di Badia Polesine (RO) per Lapocalisse, spettacolo di Valerio Aprea e Makkox proposto dal cartellone di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Applausi a scena aperta e un’ovazione finale hanno festeggiato un artista che ha confermato come l’ironia sia la migliore amica della profondità.

Ad aprire Lapocalisse è stato il monologo del “Fantacitorio”, gioco inventato da Makkox e Aprea sul modello del Fantasanremo per dare un senso alle dichiarazioni dei politici italiani. Subito dopo, Aprea ha rivelato che il neologismo è stato accolto dalla Treccani, con grande divertimento del pubblico.

I monologhi sono una selezione di quelli scritti da Makkox per Propaganda Live, la fortunata trasmissione di La7. Ogni monologo è intervallato dall’interazione diretta con il pubblico, dove Aprea mette in mostra le sue straordinarie doti di intrattenitore e improvvisatore. Invitato a formulare istanze all’Assessore presente in platea, il pubblico ha parlato di ciclabili, ma anche del Teatro Balzan, di cui Aprea per primo ha lodato la bellezza.

Ironia e profondità: un teatro sold out per il viaggio nell’apocalisse contemporanea

Da antologia il monologo dedicato a un Forrest Gump che risolve un problema pratico con semplicità disarmante: tira fuori una chiave caduta in un tombino, dicendo candidamente di saper fare solo quello. La morale, «Ognuno di noi conosce una cosa sola, e su tutte le altre deve tacere», diventa una sfida rivolta agli spettatori: trovare l’errore lasciato apposta nel monologo. Il pubblico del Balzan, dopo alcuni tentativi, ha indovinato: «Non succede quasi mai, mi sarà capitato tre volte in decine di repliche» ha detto Aprea congratulandosi.

Sul fondale, a ogni monologo corrisponde un colore diverso. Al termine di ogni monologo, il puro colore cede il posto al dettaglio di un’opera d’arte, dai pittori fiamminghi a El Greco, a suggello del racconto apocalittico. «Abbiamo l’arte perché non perisca in noi la verità», diceva Nietzsche.

Uno spettacolo che porta in scena il nostro tempo, i nostri tic, le nostre follie: dalla politica alla salute, dalla schiavitù dell’algoritmo alla deriva irrazionale delle pseudoscienze, per concludere con l’italica rassegnazione che, nell’adattarsi sempre e comunque al peggio, può indurre persino una forma di euforia. È il nostro modo di sopravvivere, rinunciando, forse, a vivere davvero.

Ma per fortuna c’è il teatro.

