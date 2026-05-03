Teatro Golden, Super

Dal 7 al 17 maggio 2026 a Roma

Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico, Gianni Ferreri

in

Super

con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico

con la partecipazione straordinaria di Gianni Ferreri

una commedia di Alessandra Merico

regia Andrea Palotto

una produzione Teatro Novanta

E se sul palco approdasse improvvisamente un team di simpatici supereroi? Lo spazio culturale del Teatro Golden apre le porte al nuovo spettacolo “Super“, con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Giuseppe Cantore, Alessandra Merico e la partecipazione straordinaria di Gianni Ferreri, pronti a travolgere di risate la platea dal 7 al 17 maggio 2026. La commedia scritta dalla stessa Merico, per la regia di Andrea Palotto, narra la storia di alcuni supereroi che non ce l’hanno fatta: “Strongman” e “BigMaind”, esseri straordinari che in gioventù hanno combattuto al fianco di Superman e altri grandi eroi, grazie al loro talento e ai loro poteri, hanno vissuto un breve periodo di fama, ma che poi, per incostanza e pigrizia, hanno perso i loro privilegi e il loro posto nell’Olimpo dei Super.

Ora si ritrovano invecchiati a vivere insieme nel covo, ormai decadente, venduto, per problemi economici, ad Antonella, la figlia di Ben Grimm “La Cosa” dei Fantastici Quattro. La nuova proprietaria è innamorata di BigMaind, gli perdona i mesi di affitto arretrati, ma non è corrisposta. I due super-amici riescono a sbarcare il lunario grazie a qualche azione eroica di poca rilevanza e alla pensione d’invalidità dell’Inps presa con l’inganno.

Per provare a rimettersi in sesto economicamente e a recuperare un’immagine pubblica, decidono di richiamare altri Super in disarmo e tornare in azione; il primo che risponde alla chiamata è “Fastman” che non corre più veloce come un tempo e si è dato alla fotografia.

A dare una svolta alle loro vite sarà l’incontro con “Superchic”, una supereroina moderna, desiderosa di imparare il mestiere da quelli della vecchia guardia e che ha un notevole seguito sui social.

L’eroina giusta per tornare a vivere tutti sulla cresta dell’onda. Vecchio e nuovo mondo si confrontano con risultati esilaranti e al tempo stesso patetici.

Finché un giorno questi sgangherati supereroi si troveranno davvero a dover salvare la Terra, ce la faranno?