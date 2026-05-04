Teatro Sala Umberto, Cena con sorpresa

Dal 6 al 17 Maggio 2026

Dopo i successi di “Terapia Terapia”, “La casa di famiglia” e “Ritorno al presente”, i “Quattro del Golden” — Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli — tornano in scena con una nuova, esilarante pièce che mette a nudo le fragilità e le ipocrisie del nostro tempo.

Dal 6 al 17 maggio il Teatro Sala Umberto di Roma presenta Cena con sorpresa.

Sinossi

Stefania e Arnaldo rappresentano l’immagine della stabilità: una coppia affiatata, benestante e realizzata. Lui, avvocato penalista di grido; lei, architetto dedito alla filantropia. La loro vita scorre serena fino a una sera apparentemente qualunque, quando invitano a cena il loro migliore amico di sempre: Francesco De Palma.

Quello che i padroni di casa ignorano è che Francesco, cinquantenne come loro, nasconde un segreto esplosivo: da un anno vive una travolgente storia d’amore con Angelica, la loro figlia ventenne.

Per Angelica, quella cena è l’occasione perfetta per uscire allo scoperto. Spetta a Francesco l’arduo compito di confessare la verità agli amici di una vita. Riuscirà a trovare le parole giuste? E soprattutto, come reagiranno due menti “aperte e benpensanti” quando la realtà stravolge così violentemente il loro rassicurante equilibrio domestico?

“Una commedia che racconta una realtà sempre più presente nelle nostre vite, mettendo a confronto l’amicizia, l’amore e la tenuta dei nostri pregiudizi.”

Ironica, tagliente e profondamente comica, “Cena con sorpresa” esplora il divario tra i valori che professiamo e le nostre reazioni istintive quando veniamo toccati negli affetti più cari. Una commedia che diverte e fa riflettere su quanto siamo davvero pronti ad accettare le novità che sfidano i nostri schemi mentali.