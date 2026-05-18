Teatro Sistina, Michele La Ginestra in Mi pare ieri

L’attore festeggia i suoi primi 40 anni di carriera, dal 21 al 24 maggio a Roma

Michele La Ginestra

festeggia 40 anni di carriera con il one man show Mi pare ieri, in scena al Teatro Sistina di Roma dal 21 maggio (ore 20.30) al 24 maggio.

“Un racconto dei miei primi quarant’anni di Teatro, tra sogni, emozioni, amicizie e tanti ricordi. Per ridere di gusto, sorridere, ed anche, commuoversi, trascinati dalla musica e dal fascino del palco!” commenta La Ginestra, garbato a rassicurante artista, eclettico e sempre empatico con il pubblico pronta a festeggiare un traguardo importante in uno spettacolo che ripercorre i momenti più importanti, più divertenti ed emozionanti di una lunga carriera.

Protagonista dello spettacolo, diretto da Roberto Marafante, è Michele La Ginestra che con il suo inconfondibile stile, scanzonato e brillante, coinvolgerà il pubblico in un percorso che indaga fra i sogni, le intuizioni, le illusioni, l’impegno costante, ma anche i successi di un artista mostrandone l’impegno costante e il rispetto nei confronti dello spettatore.

Sul palco insieme a Michele La Ginestra ci saranno il suo storico amico e collaboratore Sergio Zecca, oltre ad Alessandro e Luca la Ginestra, Ilaria Nestovito e Brunella Platania. Non solo prosa e dialoghi surreali, vecchi copioni teatrali, ma anche canzoni note e canzoni inedite composte da Emanuele Friello e Luca la Ginestra.

“Quante volte, ripensando ad un fatto del passato, vi è capitato di esclamare “mi pare ieri”? A me è successo, nel bel mezzo di una cena tra amici; stavo raccontando dei miei esordi teatrali, quando mi sono accorto che riaffioravano dentro di me, le emozioni di quei momenti: mi ricordavo, con chiarezza, il divertimento delle prove, l’ansia prima dell’apertura del sipario, ed anche la gioia per i primi applausi… nonostante fossero passati 40 anni, da quel lontano 20 Gennaio 1986!” Conclude La Ginestra, protagonista di un vibrante e imperdibile evento per emozionarsi e divertirsi.

Info e biglietti su ilsistina.it

Fabiana Raponi