La memoria si fa teatro nel 70º anniversario della tragedia del Bois du Cazier Direzione artistica di Pino Strabioli

UNA STORIA ITALIANA – MARCINELLE 1956–2026La memoria si fa teatro nel 70º anniversario della tragedia del Bois du Cazier Direzione artistica di Pino Strabioli

“UNA STORIA ITALIANA. MARCINELLE 1956–2026” è assegnatario del contributo da parte del MIC

nell’ambito dei Progetti Speciali 2026 – teatro

SINOSSI

A settant’anni dalla tragedia mineraria della Bois du Cazier, che l’8 agosto 1956 costò la vita a 262 persone, di cui 136 italiane, il progetto multidisciplinare “Una storia italiana. Marcinelle 1956–2026” mira a restituire agli italiani – in patria e all’estero – il significato profondo di questa vicenda. Sotto la direzione artistica di Pino Strabioli, l’iniziativa si propone come un dispositivo culturale capace di intrecciare arti performative, ricerca storica e impegno civile per trasformare la commemorazione in un racconto condiviso.

L’iniziativa esplora il radicamento nella storia nazionale: i minatori, provenienti da numerose regioni, portarono in Belgio un mosaico di dialetti e culture diverse. Marcinelle diventa così lo specchio dell’Italia del dopoguerra, unita dalla fatica del lavoro più che dalla retorica nazionale. Questa pluralità territoriale, fatta di tradizioni, ritualità familiari e canti di miniera, compone un quadro che rinnova la percezione dell’identità italiana contemporanea. Al contempo, il progetto assume un respiro internazionale ricordando che la tragedia coinvolse lavoratori di dieci Paesi e contribuì alla nascita di una nuova coscienza europea sulla sicurezza e sui diritti dei lavoratori, rafforzando i legami tra Italia, Belgio e Unione Europea.

Il percorso si apre ufficialmente il 18 maggio 2026 alle ore 18:30 al Teatro de’ Servi di Roma con il simposio internazionale “Marcinelle e l’Europa del lavoro”. L’incontro, condotto da Pino Strabioli, vedrà la partecipazione straordinaria di Fausto Bertinotti per una riflessione sulle politiche migratorie e la sicurezza sul lavoro, arricchita da letture e interventi scenici a cura di Ariele Vincenti e del cast.

Il cuore del progetto è lo spettacolo teatrale “Una storia italiana”, in scena il 15 giugno 2026 presso il teatro dell’Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles. Lo spettacolo segue il testo di Ariele Vincenti che ne cura anche la regia firmandola a quattro mani con Luca Ferrini e che vede lo stesso Vincenti anche protagonista sul palco al fianco di Francesco Cassibba, Sarah Nicolucci, Vincenzo Tosetto, Giacomo Rasetti e Luca Ferrini.

La produzione propone un’esperienza di teatro civile che racconta la vita dei minatori italiani in Belgio negli anni Cinquanta, attraverso testimonianze, ricostruzioni e una drammaturgia sonora che trasforma la miniera in un personaggio vivo.

Il linguaggio scenico è contemporaneo e vuole rompere la distanza tra attore e spettatore attraverso una struttura esperenziale articolata in sette tappe simboliche: dall’accoglienza con le “Valigie di cartone” nella Partenza alla ricostruzione dei vagoni sovraffollati di “28 ore in cinque giorni” durante il Viaggio. Segue l’impatto con “Le baracche di Marcinelle” all’Arrivo e l’immersione fisica nel “Ventre del pozzo” della Miniera. Il racconto attraversa poi “La solidarietà che resiste” all’interno della Comunità e il rito corale di “8 agosto 1956” per la Tragedia, concludendosi con il Requiem sonoro de “La musica della miniera”, dove pubblico e attori condividono uno spazio di memoria comune.

L’arte diventa veicolo di educazione civile anche attraverso un video laboratorio rivolto a scuole e università. Il percorso, attraverso materiali storici e testimonianze, stimola una riflessione sui diritti dei lavoratori e dei migranti, di ieri e di oggi, alla luce della Costituzione.

Il progetto si conclude con la creazione di una “Carta della sicurezza” in cui i giovani propongono azioni concrete per tutelare la dignità sul lavoro.

Grazie alla rete di partnership che include l’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e l’Ambasciata d’Italia, il progetto trasforma la memoria in un processo vivo, capace di generare consapevolezza e coesione sociale nel contesto europeo attuale.