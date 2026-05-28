Lunedì 1° giugno 2026 alle 21.00

Stagione Teatrale 2025/2026

TEATRO VERDI

Giuseppe fu Carlo, oste

Casciana Terme (Pisa) – Viale Regina Margherita 11

Musica al femminile

Lunedì 1° giugno 2026 alle 21.00

Teatro Verdi – Casciana Terme (Pisa) – Viale Regina Margherita 11

Guascone Teatro presenta

VOCI DI DONNA

viaggio musicale nell’universo femminile

Un viaggio musicale nell’universo femminile, per la XIII stagione del Teatro Verdi Giuseppe fu Carlo, oste a Casciana Terme (Pisa), in Viale Regina Margherita 11.

Lunedì 1° giugno 2026 alle 21.00, Guascone Teatro presenta ‘Voci di donna’. Con Cristina Ferri (soprano), Veronica Angelica Niccolini (soprano), Beatrice Amato (mezzosoprano), Alessandro Ceccarini (basso) Ensemble Orpheus – Direttore dell’orchestra Maestro Gabriele Centorbi. Maestro al pianoforte Nicoletta Cantini. Mise-en-scène di Alessandro Ceccarini.

‘Voci di donna’ è una serata che mette al centro la presenza femminile nella musica, intrecciando la forza sacra e intima della mise en scène dello Stabat Mater di Pergolesi con una galleria di ritratti femminili tratti dall’opera. Dalla Madre Addolorata alle eroine di Pergolesi, Mozart, Verdi, Ponchielli e Puccini, il concerto attraversa emozioni e destini diversi: donne che amano, resistono, sognano, sfidano. Un percorso che unisce meditazione e teatro, pietà barocca e passione romantica, per raccontare la complessità e la bellezza delle voci di donna che da secoli danno forma alla musica e alla scena. Verranno eseguiti: Stabat Mater di Pergolesi, arie e duetti tratti da opere di Pergolesi, Mozart, Verdi, Ponchielli, Puccini.

Biglietti:14€ intero e 12€ ridotto. Riduzioni per residenti del Comune Casciana Terme Lari, Over 65 e Under 25 anni. Info e prenotazioni 3280625881/3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

Dalle ore 19.30 presso il bar del teatro aperitivi e Tagliere Summer Vibes. Tagliere + bevuta 12,00€ (Solo su prenotazione).

La stagione si muove tra appuntamenti di teatro per grandi e piccini, musica gospeXchestra Massimo de Bernart del Teatro Goldoni di Livorno che in questo spazio di un Boccone di tempo porterà a Casciana ben 3 super straordinari concerti. Alimentare ed abitare questo sogno ora è compito vostro cari spettatori, noi vi aspetteremo a braccia aperte con il solito motto: approfittate dei godimenti di questa vita che sulla prossima ci sono pareri fortemente contrastanti. Viva il Teatro, sempre.