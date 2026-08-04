Venezia

Diego Basso, sold out a Noale per Morricone

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Sold out a Noale per il Maestro Diego Basso e l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Il 7 agosto il prossimo appuntamento con The World of Disney in Orchestra

Tutto esaurito venerdì 31 luglio alla Rocca dei Tempesta di Noale (VE) per Omaggio a Ennio Morricone, il concerto diretto dal Maestro Diego Basso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. I biglietti erano esauriti con quindici giorni di anticipo.

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«Siamo molto grati per l’affetto che ci è stato dimostrato», ha dichiarato il Maestro Basso al termine del concerto.

Il programma tra Ennio Morricone e Sergio Leone

Il programma ha attraversato alcune delle pagine più celebri firmate da Ennio Morricone per il cinema. La prima parte ha riunito le musiche di Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, L’avventuriero, The Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, Gli intoccabili, Il segreto del Sahara e C’era una volta in America.

La seconda si è concentrata sul sodalizio con Sergio Leone, con le musiche di C’era una volta il West, Il buono, il brutto, il cattivo, Giù la testa, Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più. Tra i brani eseguiti anche L’estasi dell’oro. A chiudere la serata tre bis: la ripresa de La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West e Nuovo Cinema Paradiso.

Diego Basso torna il 7 agosto con The World of Disney in Orchestra

La Rocca dei Tempesta tornerà ad accogliere il Maestro Diego Basso e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana venerdì 7 agosto con The World of Disney in Orchestra, il concerto dedicato alle colonne sonore che hanno accompagnato generazioni di spettatori. «Questo mondo Disney non è solo per bambini, è per tutti», ha raccontato il Maestro Basso presentando il concerto. Per l’appuntamento restano pochi biglietti disponibili.

Informazioni

Art Voice Academy
+39 349 9403499

Ufficio Stampa e comunicazione Diego Basso
ufficiostampa@diegobasso.com
www.diegobasso.com

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ByGiuseppe Bettiol
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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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