Diego Basso, sold out a Noale per Morricone

Sold out a Noale per il Maestro Diego Basso e l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Il 7 agosto il prossimo appuntamento con The World of Disney in Orchestra

Tutto esaurito venerdì 31 luglio alla Rocca dei Tempesta di Noale (VE) per Omaggio a Ennio Morricone, il concerto diretto dal Maestro Diego Basso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. I biglietti erano esauriti con quindici giorni di anticipo.

«Siamo molto grati per l’affetto che ci è stato dimostrato», ha dichiarato il Maestro Basso al termine del concerto.

Il programma tra Ennio Morricone e Sergio Leone

Il programma ha attraversato alcune delle pagine più celebri firmate da Ennio Morricone per il cinema. La prima parte ha riunito le musiche di Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, L’avventuriero, The Mission, La leggenda del pianista sull’oceano, Gli intoccabili, Il segreto del Sahara e C’era una volta in America.

La seconda si è concentrata sul sodalizio con Sergio Leone, con le musiche di C’era una volta il West, Il buono, il brutto, il cattivo, Giù la testa, Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più. Tra i brani eseguiti anche L’estasi dell’oro. A chiudere la serata tre bis: la ripresa de La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West e Nuovo Cinema Paradiso.

Diego Basso torna il 7 agosto con The World of Disney in Orchestra

La Rocca dei Tempesta tornerà ad accogliere il Maestro Diego Basso e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana venerdì 7 agosto con The World of Disney in Orchestra, il concerto dedicato alle colonne sonore che hanno accompagnato generazioni di spettatori. «Questo mondo Disney non è solo per bambini, è per tutti», ha raccontato il Maestro Basso presentando il concerto. Per l’appuntamento restano pochi biglietti disponibili.

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