Montello è Jazz 2026: Bonisolo e Ària Quintet a Volpago

Montello è Jazz apre a Volpago con Robert Bonisolo Trio e Ària Quintet.

Giovedì 6 agosto la rassegna prende il via con un doppio appuntamento: alle 18.15 visita, degustazione, picnic e concerto del Robert Bonisolo Trio all’Azienda agricola Loredan Gasparini; alle 21.00 Ària Quintet a Villa Spineda Gasparini Loredan

Montello è Jazz 2026 apre a Volpago del Montello

Prende il via giovedì 6 agosto a Volpago del Montello (TV) Montello è Jazz, la rassegna organizzata da nusica.org che ogni estate porta il jazz contemporaneo nei luoghi più suggestivi del Montello.

Ad aprire il festival sarà un doppio appuntamento che intreccia musica e territorio. Alle 18.15 l’Azienda agricola Loredan Gasparini, fondata negli anni Cinquanta dal Conte Piero Loredan, discendente dei Dogi di Venezia, aprirà le proprie porte per una visita guidata con degustazione, seguita da un picnic all’aperto sul prato e dal concerto del Robert Bonisolo Trio.

Alle 21.00 la serata proseguirà a Villa Spineda Gasparini Loredan con il concerto del Ària Quintet.

Robert Bonisolo Trio in cantina da Loredan Gasparini

Il Robert Bonisolo Trio è guidato dal sassofonista tenore canadese Robert Bonisolo, formatosi al Berklee College of Music di Boston e nella scena newyorkese, dove ha studiato con David Liebman, Richie Beirach e Joe Lovano, prima di trasferirsi in Italia. Si è esibito in festival internazionali come Umbria Jazz, Copenhagen Jazz Festival, Bergamo Jazz e Vicenza Jazz.

Insieme a Lorenzo Conte al contrabbasso e Andrea Michelutti alla batteria, Bonisolo dà vita a un trio “piano-less” che affida al dialogo e all’interplay la propria cifra stilistica. Senza il sostegno armonico del pianoforte, sax, contrabbasso e batteria si muovono in uno spazio aperto, nel quale melodia, ritmo e contrappunto si intrecciano liberamente, tra standard della tradizione rivisitati e composizioni originali.

Ària Quintet a Villa Spineda Gasparini Loredan

A seguire, il palco di Villa Spineda Gasparini Loredan, fatta costruire nel 1770 dal Conte Marcantonio Spineda su progetto dell’architetto Francesco Maria Preti, passa all’Ària Quintet. Il progetto nasce a Siena nel 2024 come trio, con voce, chitarra e trombone posti sullo stesso piano, in una ricerca sonora costruita sull’effettistica, orientata verso atmosfere rarefatte e sospese.

L’ingresso successivo di contrabbasso e batteria ha aggiunto un tappeto ritmico solido, su cui voce e armonie si intrecciano, in equilibrio tra scrittura e improvvisazione libera. Nel dicembre 2024 il quintetto si è aggiudicato il primo premio all’ottava edizione del Concorso Tamburini al Teatro Sociale di Rovigo, e nell’agosto 2025 è entrato in studio all’East Land Recording Studio di Cormons per registrare il disco d’esordio, pubblicato il 18 aprile 2026 per l’etichetta Nusica.org.

A guidare il gruppo è Giuditta Franco alla voce, accanto a Edoardo Cian (chitarra e banjo), Giulio Tullio (trombone), Francesco Bordignon (contrabbasso) e Francesco De Tuoni (batteria).

Le dichiarazioni per Montello è Jazz 2026

«L’avvio di Montello è Jazz da Volpago del Montello, nella cornice di Villa Spineda Gasparini Loredan, rappresenta un momento importante per la nostra comunità e per la rete dei cinque Comuni coinvolti» — dichiara Giuliana Livotto, Assessore alla Cultura del Comune di Volpago del Montello. «La presenza dell’Ària Quintet conferma la volontà di proporre una rassegna di qualità, capace di valorizzare il jazz e il patrimonio del territorio. Montello è Jazz è un progetto condiviso che unisce luoghi, comunità e talenti. Invitiamo cittadini, appassionati e visitatori a partecipare a questa serata inaugurale».

«Abbiamo il piacere di essere stati coinvolti in questa iniziativa dei Comuni del Montello per la valorizzazione e la promozione del territorio attraverso il jazz» — aggiunge Lorenzo Palla, seconda generazione alla guida dell’Azienda agricola Loredan Gasparini. «La nostra azienda è da sempre vicina agli eventi culturali ed è per noi un piacere poter sostenere queste iniziative. Ospitare l’evento inaugurale del festival, con un picnic in cantina, è per noi una novità, ma crediamo sarà davvero una bella esperienza».

Montello è Jazz è organizzato da nusica.org insieme ai Comuni di Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto e con il sostegno dell’Azienda agricola Loredan Gasparini e di CentroMarca Banca.

Informazioni e biglietti

Visita, degustazione, picnic e concerto del Robert Bonisolo Trio

Giovedì 6 agosto, ore 18.15

Azienda agricola Loredan Gasparini

Via Martignago 23, Volpago del Montello

Biglietto: € 35,00

Ària Quintet

Giovedì 6 agosto, ore 21.00

Villa Spineda Gasparini Loredan

Via Jacopo Gasparini, Volpago del Montello

Ingresso gratuito per chi ha partecipato all’appuntamento delle 18.15.

Per il solo concerto serale: € 3,00 più commissioni in prevendita online; € 5,00 in loco.

Prevendite su oooh.events e in loco fino a esaurimento dei posti disponibili.

In caso di maltempo, gli appuntamenti saranno trasferiti a Ca’ Bressa – Biblioteca comunale di Volpago del Montello.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sui canali social ufficiali:

Facebook: Montello è Jazz

Instagram: @montello.e.jazz

Contatti

montelloejazz@nusica.org

+39 327 4610693