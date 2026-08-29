Emergenze Coreografiche, aperta la call per artiste e artisti under 30

Al via la seconda edizione del progetto promosso da ATCL nell’ambito di MetaDanze – nuova rete della danza di Roma e del Lazio

Al via la seconda edizione del progetto promosso da ATCL nell’ambito di MetaDanze – nuova rete della danza di Roma e del LazioCandidature entro le ore 12.00 del 10 settembre 2026. I progetti selezionati saranno presentati dall’1 al 4 ottobre a Spazio Rossellini. Previsto un gettone di partecipazione di 500 euro per ciascun progetto

È aperta la call di selezione per la seconda edizione di “Emergenze Coreografiche”, il progetto dedicato alle nuove generazioni della danza contemporanea, promosso da ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio nell’ambito di MetaDanze – nuova rete della danza di Roma e del Lazio, progetto ideato da CRDL – Centro Regionale Danza Lazio e realizzato in collaborazione con ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

L’iniziativa è rivolta ad artiste e artisti, coreografe e coreografi e gruppi under 30 che operano nell’ambito della danza contemporanea e nasce con l’obiettivo di sostenere l’emersione di nuovi autori e nuovi linguaggi della scena coreografica, offrendo ai progetti selezionati un’occasione concreta di presentazione, confronto e crescita professionale.

La seconda edizione di Emergenze Coreografiche si svolgerà dall’1 al 4 ottobre 2026 a Spazio Rossellini – Polo culturale multidisciplinare regionale di Roma, uno degli spazi della rete MetaDanze.

Possono candidarsi artisti singoli, collettivi e gruppi informali. Il titolare del progetto deve avere meno di 30 anni alla data di scadenza della call, ovvero non aver compiuto 31 anni entro il 10 settembre 2026. Ogni artista o formazione potrà presentare un solo progetto.

Sono ammessi progetti coreografici originali e inediti, non ancora presentati al pubblico nella loro forma definitiva, della durata massima di 15 minuti, sia in forma di assolo sia come lavori di gruppo. Sono candidabili anche studi e lavori in fase di sviluppo, purché consentano di comprendere la ricerca artistica e il linguaggio coreografico proposto. Sono inoltre ammesse forme ibride e contaminazioni con altri ambiti performativi.

I progetti selezionati avranno la possibilità di presentare pubblicamente il proprio lavoro a Spazio Rossellini, incontrare operatori e professionisti del settore attraverso momenti di formazione e informazione, entrare in relazione con la comunità artistica della rete MetaDanze e beneficiare della comunicazione e promozione attraverso i canali di ATCL e dei partner coinvolti. A ciascun progetto selezionato sarà riconosciuto un gettone di partecipazione di 500 euro.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata all’ascolto delle nuove generazioni: agli artisti selezionati sarà chiesto di condividere criticità, necessità e prospettive legate al passaggio dalla formazione alla professionalizzazione, contribuendo alla costruzione di raccomandazioni e nuovi strumenti di sostegno per il sistema della danza.

La selezione sarà effettuata da ATCL, in accordo con i partner di MetaDanze, sulla base della qualità artistica, dell’originalità della ricerca coreografica, della capacità di sviluppare un proprio linguaggio espressivo, della qualità della composizione e della presenza scenica, della coerenza tra intenzione artistica e materiali presentati, del potenziale di crescita del progetto e della sua coerenza con gli obiettivi di Emergenze Coreografiche e MetaDanze.

COME CANDIDARSI

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 10 settembre 2026 esclusivamente via e-mail a segreteria@atcllazio.it.

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato:

“Candidatura Emergenze Coreografiche – Nome e Cognome / Nome della formazione”

La candidatura dovrà contenere:

• scheda di presentazione dell’artista o della formazione;

• curriculum artistico aggiornato;

• descrizione del progetto coreografico (massimo 2.000 battute, spazi inclusi);

• eventuali immagini e materiali utili alla comprensione della ricerca;

• link a un video del progetto o ad altro materiale audiovisivo rappresentativo del lavoro.

Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 14 settembre 2026.

Calendario

• Pubblicazione della call: 30 luglio 2026

• Scadenza candidature: 10 settembre 2026, ore 12.00

• Esiti della selezione: 14 settembre 2026

• Emergenze Coreografiche – II edizione: 1–4 ottobre 2026, Spazio Rossellini, Roma

Il testo integrale della call, con tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito di ATCL.

https://www.atcllazio.it/news/call-di-selezione-emergenze-coreografiche/