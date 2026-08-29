Roma Summer Fest 2027, That That e Tokyo Hotel fra I nomi della nuova edizione

Mentre il Roma Summer Fest 2026 è ancora in corso, si accende già la prossima estate

Il Roma Summer Fest è ancora in corso, ma la Fondazione Musica per Roma guarda già alla prossima estate e svela i primi protagonisti della stagione 2027, un anno particolarmente importante per l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che celebrerà il suo venticinquesimo anniversario.

A inaugurare il percorso verso il prossimo cartellone sono due nomi internazionali amatissimi dal pubblico: Take That e Tokio Hotel.

Un annuncio che arriva nel pieno dell’attuale edizione del Roma Summer Fest e che apre il percorso verso una stagione speciale, quella del venticinquennale dell’Auditorium, confermando la volontà della Fondazione Musica per Roma di costruire una programmazione estiva capace di intercettare pubblici diversi e portare sul palco dell’Auditorium alcuni dei più importanti protagonisti della scena musicale internazionale.

I Take That, tra i gruppi pop britannici più celebri e longevi di sempre, sono attesi in cavea il 19 luglio 2027, per uno degli appuntamenti di punta della prossima stagione. Una carriera costellata di successi, milioni di dischi venduti e un rapporto speciale con il pubblico che attraversa generazioni.

Con i Tokio Hotel arriva invece a Roma una delle band che più hanno segnato il pop-rock internazionale degli ultimi vent’anni. Il gruppo tedesco, protagonista di una straordinaria evoluzione artistica e di un seguito globale, si esibirà il 14 luglio 2027.

I primi annunci sono solo l’inizio: il cartellone della prossima stagione estiva della Fondazione Musica per Roma si arricchirà nelle prossime settimane di nuovi appuntamenti e nuovi protagonisti, per festeggiare 25 anni di musica, cultura e grandi eventi.

Info su www.auditorium.com