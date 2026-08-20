Ricchi e Poveri, in concerto a Fondi

Il 31 agosto ore 21,30, ingresso gratuito

RICCHI e POVERI

31 agosto ore 21,30

FONDI, ANFITEATRO PIAZZA DE GASPERI

INGRESSO GRATUITO

I Ricchi e Poveri il 31 agosto saranno in concerto, con ingresso gratuito, a Fondi, Anfiteatro Piazza De Gasperi, organizzato dal Comune di Fondi, nell’ambito di Street Music Contest Festival, in collaborazione con Tolfarte, ATCL, Ventidieci, progetto finanziato da Regione Lazio e Visit Lazio.

Il concerto di Fondi rientra nel tour internazionale dei Ricchi e Poveri, che ha portato il gruppo in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Repubblica Ceca, Austria e Slovacchia , confermando la capacità della storica formazione di conquistare il pubblico anche oltre i confini nazionali. Lo show ripercorrerà oltre 50 anni di carriera del gruppo sino ai più recenti “Ma non tutta la vita” (Doppio Disco di Platino) e “Aria”. Uno spettacolo travolgente e colorato in cui la storia si intreccia alla contemporaneità attraverso un repertorio di grandi successi, tra i quali: La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro e Sarà perché ti amo, diventata tra l’altro la colonna sonora di tante manifestazioni e società sportive nazionali e internazionali, un inno che ha collezionato oltre 320.000.000 di streaming e che nel solo 2024 è doppio Disco di Platino in Germania e Quadruplo Platino in Svizzera con oltre 250 milioni di ascolti.

I Ricchi e Poveri festeggiano lo straordinario successo scandito da tormentoni, dalla hit natalizia “Il Natale degli angeli” per la quale diventano cartoon, numeri da record sui social, imitazioni di una gestualità ormai iconica, il recente sold out a maggio del tour internazionale in Australia (Sidney – The State Theatre, Melbourne – Palais Theatre, Adelaide – Her Majesty’s Theatre) con un spettacolo eccezionale e con il desiderio di condividere con il pubblico speciali serate in cui ciascuno sarà protagonista. Angelo e Angela sono accompagnati da Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria. I Ricchi e Poveri, con 22 milioni di dischi venduti e 30 album realizzati, sono il gruppo italiano più famoso nel mondo oltre ad essere diventati un fenomeno cult che ha travolto tutti: “Ma non tutta la vita” è entrata in Top 10 Italia su Spotify, Amazon Music e iTunes, confermandosi tra i brani più ascoltati in Italia su tutte le principali piattaforme digitali, totalizzando oltre 50 milioni di ascolti nel solo territorio italiano, superando a più riprese la soglia di 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il videoclip del brano sanremese ha superato i 36 milioni di views, è entrato in Top 10 tra i video più guardati su YouTube nella sezione Musica ed è il secondo videoclip musicale più guardato del primo semestre dell’anno su VEVO Italia. Su TikTok il brano è diventato virale sino ad essere la seconda canzone più utilizzata in Italia per oltre due settimane con più di 400 mila creazioni e 720 milioni di views complessive. I Ricchi e Poveri hanno celebrato il meraviglioso successo della hit “Ma non tutta la vita” (DM Produzioni su licenza Carosello Records) con una versione inedita in lingua spagnola del brano: “Pero no toda la vida”, uscita lo scorso 12 luglio e presentata per la prima volta a Madrid durante le celebrazioni del Pride di Madrid.

Il tour dei Ricchi e Poveri è prodotto da DM Produzioni.