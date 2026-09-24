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Alexanderplatz Jazz Club, Tributo a Gigi Proietti con Claudio “Greg” Gregori e Stefano Reali

Redazione Roma
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Venerdì 25 settembre 2026 ore 21,30 a Roma

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, venerdì 25 settembre, Tributo a Gigi Proietti con Claudio “Greg” Gregori e Stefano Reali. Un omaggio speciale a Gigi Proietti attraverso racconti, canzoni e ricordi, con Claudio “Greg” Gregori, accompagnato dal talento di Stefano Reali e da una formazione d’eccezione con Marco Guidolotti, sax,Dario Rosciglione, basso, Marco Rinalduzzi, chitarra e Valerio Vantaggio, batteria.

Aneddoti, racconti, canzoni, e ricordi incancellabili di uno dei più grandi artisti che Roma abbia mai avuto. Tra lo swing più trascinante e le canzoni romane da lui più amate (alcune delle quali scritte da lui stesso), che allo stesso tempo sono state la colonna sonora della nostra vita. Una serata dove il jazz incontra la romanità, l’ironia e le emozioni di una grande storia. Sarà dunque un omaggio per rievocare la sua figura rievocando quei momenti in cui esaltava il suo amore per la tradizione romanesca. Oltre alla musica, infatti, verranno raccontati aneddoti, barzellette, ricordi personali e molte delle celebri battute che lo hanno reso celebre in tutta Italia.

Non solo musica all’Alexanderplatz ma anche la possibilità di gustare un’ottima cucina, vini selezionati e servizio bar.

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com

 

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

 

 

Venerdì 25 settembre 2026 ore 21,30

 

Claudio “Greg” Gregori

con Stefano Reali
TRIBUTO A GIGI PROIETTI

Claudio “Greg” Gregori.voce

Stefano Reali, piano e voce
Marco Guidolotti, sax
Dario Rosciglione, basso

Marco Rinalduzzi, chitarra
Valerio Vantaggio, batteria

 

 

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