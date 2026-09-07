Festival d’autunno, altra anteprima per ricordare Marilyn

Il mito dell'attrice americana compie 100 anni. La nuova produzione della rassegna celebra un'icona senza tempo

Le produzioni originali da sempre caratterizzano la programmazione del Festival d’autunno ideato e diretto da Antonietta Santacroce. Quest’anno in occasione dei 100 anni della nascita di Marilyn Monroe, andrà in scena la Prima Esecuzione Assoluta di “Marilyn, il mito compie 100 anni”, opera appositamente commissionata dal Festival all’orchestra La Corelli di Ravenna, per celebrare il centenario della nascita della diva. L’anteprima della XXIII Edizione del Festival d’Autunno venerdì 11 settembre, alle ore 21, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Villa Pertini a Borgia, ospiterà, uno spettacolo, che rilegge il mito di una delle più grandi icone del cinema, portando in scena sia la diva dello star system hollywoodiano, ammirata in tutto il mondo, sia la donna nascosta dietro la maschera pubblica.

Marilyn e Norma Jeane: una donna, due volti

Lo spettacolo racconterà Marlyn partendo dalla sua psicologia, sarà un personaggio che esce dai suoi schemi per raccontare le sue fragilità, grazie al prezioso lavoro di Silvia Rossetti, autrice di libretto e testi, che ha messo insieme diari, lettere, appunti e poesie scritte da Marilyn, per, raccontare l’icona dei tabloid e la donna nella sua autenticità e nella sua sensibilità artistica e letteraria, attanagliata dalla ricerca di amore, libertà e verità.

In scena la cantante e attrice Mariska Bordoni interpreterà Marilyn. . La preparazione multidisciplinare della protagonista, è un ulteriore punto di forza della messa in scena: Bordoni viene da una formazione legata ai musical e all’opera: ciò la rende perfettamente competente nei panni dell’attrice e della cantante e, nonostante la giovane età, ha delle abilità che si riconoscono a cantanti di profilo decisamente più adulto e sarà sicuramente una bella sorpresa per il pubblico. Non vogliamo dar vita a un concerto con le canzoni dell’artista ma raccontare una storia e farla rivivere».

L’accompagnamento musicale: l’Orchestra La Corelli

L’Orchestra La Corelli rinomata realtà musicale professionista, presenza fissa nei cartelloni del prestigioso Ravenna Festival, avrà un ruolo centrale nello spettacolo e sulla scena, interpretando le musiche del compositore Damiano Drei, che miscelano brani originali con quelli dei film di Marilyn opportunamente rivisitati. «Si è cercato un punto d’incontro tra le canzoni di Marilyn e le musiche originali, che abilmente miscelate rendono la musica fruibile e di pari semplicità d’ascolto in tutti i momenti».

Il gruppo sinfonico diretto da Jacopo Rivani, grazie a una grande poliedricità dei suoi elementi, saprà essere leggero o drammaturgicamente avvincente per restituire al pubblico il mondo interiore di Norma Jeane con tutti i suoi dubbi, desideri e inquietudini.

Il libretto e i testi di Silvia Rossetti completeranno questo omaggio poetico e contemporaneo a un’artista scomparsa prematuramente eppure immortale nel panorama internazionale: «L’idea nasce proprio dalla commistione tra narrazione e musica: dopo il culmine emotivo dato da alcune parole, l’unica cosa che può enfatizzare il momento è il canto accompagnato dalle note dell’orchestra».

La retrospettiva cinematografica a ingresso libero

Accanto alla produzione teatrale, il Festival proporrà una retrospettiva cinematografica curata dal critico Gianlorenzo Franzì e dedicata a Marilyn. Nell’Anfiteatro Villa Pertini, ogni domenica del mese di settembre, alle ore 19, si potrà assistere gratuitamente alla proiezione di tre film cult che ripercorrono la carriera cinematografica dell’attrice: Quando la moglie è in vacanza (6 settembre), A qualcuno piace caldo (13 settembre) e Gli spostati (20 settembre). Dalla commedia al dramma, si potranno ammirare i film indimenticabili che hanno contribuito alla creazione di un’icona mondiale inserita dall’American Film Institute, al sesto posto della lista delle più grandi star femminili di tutti i tempi

I biglietti del Festival

I biglietti per l’intero palinsesto del Festival d’Autunno sono in vendita online su www.festivaldautunno.com e nelle rivendite fisiche Ticketone. Il programma propone appuntamenti di altissimo valore culturale e in esclusiva per la Calabria, con nomi come Massimo Ranieri, Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, Gonzalo Rubalcaba, Biagio Izzo, Dee Dee Bridgewater, Malika Ayane. Per favorire la partecipazione dei più giovani, il Festival ha previsto una riduzione su abbonamenti e biglietti dedicata agli Under 30, pensata per rendere più accessibile un cartellone che unisce generazioni diverse attraverso la cultura. Gli ultimi abbonamenti rimasti potranno essere sottoscritti fino al 15 settembre.