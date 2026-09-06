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Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 6 al 13 settembre

Redazione Roma
Redazione Roma
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Gli appuntamenti dal 6 al 13 settembre

Spazio agli eventi della settimana dal 6 al 13 settembre della Fondazione. Musica per Roma: ecco gli appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica e

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 6 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
IL TRE

Lunedì 7 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Sitting
Levante

ANNULLATO
Martedì 8 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
Tony Boy

Martedì 8 settembre ore 21
Sala Santa Cecilia
Massimo Recalcati

Mercoledì 9 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
Judas Priest

Giovedì 10 e venerdì 11 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
I Cani

Venerdì’ 11 settembre ore 20
Roma Summer Fest 2026
Sala Santa Cecilia
Marisa Monte

Sabato 12 e Domenica 13 settembre ore 12
Roma Summer Fest 2026
Cavea e Giardini Pensili Standing
Dissonanze – New Chapter

TeatroBasilica, Quando i pesci ricorderanno allora noi
Caracalla Festival 2023, il Rigoletto noir di Michieletto
Spazio Diamante, Meno di due
Tevere in Danza
La Lupa – Il Tormento di un amore impossibile”
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