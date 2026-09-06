Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 6 al 13 settembre

Gli appuntamenti dal 6 al 13 settembre
Spazio agli eventi della settimana dal 6 al 13 settembre della Fondazione. Musica per Roma: ecco gli appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica e
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 6 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
IL TRE
Lunedì 7 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Sitting
Levante
ANNULLATO
Martedì 8 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
Tony Boy
Martedì 8 settembre ore 21
Sala Santa Cecilia
Massimo Recalcati
Mercoledì 9 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
Judas Priest
Giovedì 10 e venerdì 11 settembre ore 21
Roma Summer Fest 2026
Cavea Standing
I Cani
Venerdì’ 11 settembre ore 20
Roma Summer Fest 2026
Sala Santa Cecilia
Marisa Monte
Sabato 12 e Domenica 13 settembre ore 12
Roma Summer Fest 2026
Cavea e Giardini Pensili Standing
Dissonanze – New Chapter