Sabato 3 ottobre 2026 | ore 21

LA GRANDE ORCHESTRA AVION TRAVEL AL TEATRO DUSE DI BOLOGNA

Sabato 3 ottobre 2026 | ore 21

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Nell’inedita veste della Grande Orchestra, sabato 3 ottobre (ore 21), arrivano sul palco del Teatro Duse di Bologna gli Avion Travel. Storica formazione nata a Caserta nel 1980, che ha segnato la scena musicale italiana con album come Bellosguardo, Opplà e Finalmente Fiori. Nel 2000 la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Sentimento. Un percorso artistico arricchito da collaborazioni prestigiose, da Paolo Conte a Fabrizio Bentivoglio, da Arto Lindsay a Nino Rota, e da una costante ricerca artistica tra teatro, cinema, canzone d’autore e sperimentazione.

Sul palco ci saranno i membri storici del gruppo: Peppe Servillo (voce), Peppe D’Argenzio (sax), Ferruccio Spinetti (contrabbasso), Mario Tronco (pianoforte e tastiere), Mimì Ciaramella (batteria). Insieme a loro, diretta dal M° Angelo Valori, la Medit Orchestra, giovane ensemble che fa produzione e ricerca musicale sulla canzone, unendo nuovi linguaggi e tecnologie agli strumenti della tradizione classica.

Grande Orchestra Avion Travel “è un sogno, una sfida, una presunzione – spiegano gli Avion Travel – dobbiamo umilmente ridimensionare la nostra presenza facendo largo, nelle nostre maglie, a giovani orchestrali che sapranno andare all’attacco, saremo come le ali sulle fasce, che tirano via i difensori avversari per fare spazio ai propri mediani”.

Una formazione allargata, dunque, che mira a “modificare il suono, tornando alla scrittura pensata in origine, conservare l’espressione, fare riferimento ad una nobile tradizione che va trasmessa e tradita”. Tutto ciò, con il desiderio ultimo “di essere piccola moltitudine sul palco, per predicare il noi dopo tanta solitudine, e se il pubblico sarà, come speriamo, il nostro specchio – conclude la band – i nostri neuroni si accenderanno e ci imiteremo, anzi ci copieremo, come insegnavano i grandi maestri”.

Centro Adriatico Produzione Musica Ets

Avion Travel

e Medit Orchestra diretta dal M° Angelo Valori

GRANDE ORCHESTRA AVION TRAVEL

con Peppe Servillo, Peppe D’Argenzio, Ferruccio Spinetti, Mario Tronco, Mimì Ciaramella

BIGLIETTI

Intero

Platea 39 euro

Prima galleria e palchi 33 euro

Prima galleria con visibilità ridotta 27 euro

Seconda galleria 27 euro

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – via Cartoleria, 42 Bologna | Tel. 051 231836 | biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

La Stagione del Teatro Duse si svolge in convenzione con il Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività e con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Main Partner è BPER, Funding Partner è Pelliconi.