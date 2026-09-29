Tornano le serate del campionato amatori match d’improvvisazione teatrale di Empoli.
Dal 3 ottobre al 12 dicembre i sabato sera alle 21.15 presso il Circolo ARCI di Santa Maria in via livornese, 48 Empoli .
Info e prenotazioni 3408320733 (anche tramite Whatsapp).
Il match è uno spettacolo dove vengono esaltate la creatività, la fantasia e la prontezza di spirito di giocatori che sulla scena sono allo stesso tempo e nel medesimo istante attori/autori/registi e la concreta partecipazione del pubblico che assisterà ogni volta ad una serata completamente diversa e ovviamente irripetibile.
Dopo il “riscaldamento” pubblico, la presentazione dei giocatori e l´intonazione dell’inno ufficiale, l’arbitro estrae un cartoncino, che legge ad alta voce, con le seguenti indicazioni:
• Tipo di improvvisazione: comparata se le squadre dovranno improvvisare in successione o mista se dovranno improvvisare insieme.
• Titolo dell´improvvisazione.
• Numero dei giocatori: illimitato o imposto.
• Categoria dell´improvvisazione: cioè lo stile che può essere libero oppure cantato, in rima, senza parole o ancora alla maniera di Goldoni, Shakespeare, Spielberg, Fellini, De Amicis, Manzoni o anche delle soap opera, dei cartoni animati giapponesi…
• Durata dell´improvvisazione.
Dopo la lettura del tema, le squadre hanno soltanto 20 secondi di tempo per trovare un’idea di partenza e lanciarsi nella “mischia”. Alla fine di ogni improvvisazione, l’arbitro può segnalare dei “falli”, vale a dire degli errori di tecnica teatrale ed i capitani delle squadre possono chiedere spiegazioni creando un ulteriore momento di spettacolo.
Il pubblico è il vero protagonista della serata suggerendo dei temi all´arbitro che vota dopo ogni improvvisazione per l’una o per l’altra squadra per mezzo di un cartoncino bicolore determinando l’andamento del match.