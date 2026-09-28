L’8 ottobre alle ore 18 presso Ex Dopolavoro - Aula EP01L007, primo piano.

“Pluto. O il dono della fine del mondo”: alla Sapienza il Gruppo della Creta riflette sull’utopia e sul denaro.

Nell’ambito della seconda edizione del Festival della Sapienza: Dare corpo alla dignità, in programma dal 5 al 9 ottobre 2026 alla Sapienza Università di Roma, l’8 ottobre alle ore 18 va in scena Pluto. O il dono della fine del mondo del Gruppo della Creta, una riflessione sull’utopia e sul denaro attraverso lo spettacolo tratto dal Pluto di Aristofane, di Anton Giulio Calenda e Valeria Chimenti, con la regia di Alessandro Di Murro, in scena con Matteo Baronchelli, Alessandro Di Murro, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia, e con musiche originali di Amedeo Monda. Lo spettacolo andrà in scena presso Ex Dopolavoro – Aula EP01L007, primo piano.

E se fossimo tutti ricchi e liberi dall’obbligo di lavorare? In Pluto, Aristofane immagina questa utopia: il dio cieco della ricchezza viene curato da Cremilo affinché il denaro sia distribuito ai giusti e non ai corrotti, anzi il denaro sarà per tutti e tutti saranno ricchi senza limiti. Ad opporsi è Povertà, che difende il bisogno come motore dell’impegno umano. Se Pluto incarna un comunismo ideale e Povertà il volto del capitalismo, il Gruppo della Creta segue le orme di Aristofane e si distanzia da entrambe le ipotesi politiche. Con ironia e critica, lo spettacolo esplora la crisi di tutte le ideologie, cercando una via nuova. Perché l’umanità sbaglia, ma sbaglia sempre meglio.

Pluto o il dono della fine del mondo

Una coproduzione Gruppo della Creta e Cadellino Srl

con il sostegno del Ministero della Cultura

Di Anton Giulio Calenda e Valeria Chimenti

Tratto dal Pluto di Aristofane

Regia: Alessandro Di Murro

Con Matteo Baronchelli, Alessandro Di Murro, Alessio Esposito, Amedeo Monda, Laura Pannia

Musiche originali di Amedeo Monda

Disegno luci: Matteo Ziglio

Costumi: Giulia Barcaroli

Assistente alla regia: Rebecca Righetti

Nell’ambito di Festival della Sapienza: Dare corpo alla dignità

Sapienza Università di RomaRoma, Lazio

8 ottobre ore 18.00

Prenotazione https://www.eventbrite.it/e/pluto-o-il-dono-della-fine-del-mondo-tickets-1999739788539?aff=odcleoeventsincollection