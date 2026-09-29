Dal 5 al 9 ottobre 2026 al Teatro Marconi di Roma

VI COLISEUM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL PREMIO

“Proiezioni di Valore: in ricordo di Marcello”

Cortometraggi sociali – Docufilm sociali – Lungometraggi sociali – Videoclip musicali – Video sportivi

Dal 5 al 9 ottobre 2026 al Teatro Marconi di Roma cinque giorni di cinema, cultura, sport e impegno sociale VI Coliseum International Film Festival – 240 opere internazionali, 5 sezioni di concorso e 37 Awards

ROMA – Cinema e impegno sociale, memoria, musica, sport e dialogo tra culture si incontrano a Roma dal 5 al 9 ottobre 2026 con il Premio “Proiezioni di Valore: in ricordo di Marcello”, nell’ambito del pre festival della VI edizione del Coliseum International Film Festival, prodotto da APS Pianeta Empatia.

L’appuntamento si svolgerà al Teatro Marconi, in Viale Guglielmo Marconi 698/E, con una programmazione pomeridiana e serale, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.30. Il progetto è vincitore di Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Il concorso cinematografico internazionale è articolato in cinque sezioni: cortometraggi sociali internazionali, video sportivi, videoclip musicali, docufilm sociali internazionali e film sociali internazionali. Complessivamente sono state ammesse 240 opere da cui selezionare le 50 finaliste e l’assegnazione di 37 Awards.

IL PROGRAMMA

5 ottobre – Cortometraggi sociali di Valore e videoclip musicali dedicati alla solidarietà e alla pace. La serata “Roma incontra…” sarà dedicata alle comunità dei Paesi europei, con talk, performance e ospiti istituzionali. In programma la proiezione di “Wonderwell” di Vlad Marsavin, con Rita Ora, Carrie Fisher e Vincent Spano. Tra gli ospiti annunciati Kiera Milward e Licia Nunez. 6 ottobre – Docufilm sociali di Valore e focus sulle comunità della regione carpatico-danubiana. Previsti l’esibizione di un gruppo folkloristico bulgaro e il docufilm “Chapa incontra Fellini”, sul legame tra lo scultore Georgi Chapkenov e Federico Fellini, seguito da una tavola rotonda con il regista Georgi Toshev. COMUNICATO STAMPA 1 PROIEZIONI DI VALORE.pdf 7 ottobre – Video sportivi, Next Generation e valori educativi dello sport. La serata comprenderà un filmato dedicato a Maria Lucia Alves Feitosa “Lucy”, pioniera del calcio femminile brasiliano, con tavola rotonda con Roberto Pili, e il docufilm “Aldair cuore giallorosso” di Simone Godano. Tra gli

ospiti sono annunciati ex calciatori di Roma e Lazio, Ricky Memphis e Maurizio Mattioli. 8 ottobre – Lungometraggi sociali di Valore e proiezione serale di “No place like Rome” di Cecilia Miniucchi. A seguire, dibattito con la regista, il produttore, Cristiana Capotondi e Sebastiano Pigazzi.

9 ottobre – Retrospettiva dedicata a Marcello Mastroianni con clip, testimonianze e materiali d’archivio. Ugo De Rossi parlerà del grande attore. In serata una sfilata di moda aprirà il Gala e la premiazione delle cinque sezioni con il conferimento dei 37 Awards. La cerimonia sarà condotta da Elena Presti; tra gli ospiti annunciati Nancy Brilli e Nicola Nocella. “Proiezioni di Valore: in ricordo di Marcello” propone il linguaggio audiovisivo come strumento di incontro e riflessione, mettendo al centro storie dedicate a solidarietà, inclusione, sport, dialogo interculturale e memoria cinematografica.

APS PIANETA EMPATIA

Pre festival VI Coliseum International Film Festival

5-9 Ottobre 2026

Teatro Marconi – Viale Guglielmo Marconi 698/E – Roma

15.00 – 20.00 / 21.00 – 23.30