Biennale MarteLive 2026, la quinta edizione della rassegna #ALTRNTV

Dal dal 4 ottobre al 12 dicembre in otto differenti luoghi di Roma (Orion, Largo Venue, Fusolab, Palazzo San Lorenzo, Alcazar, TAG, Spazio Cavea, Oasi Cestia).

Torna nell’ambito della Biennale MarteLive 2026, il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa, la rassegna musicale #ALTRNTV, dal 4 ottobre al 12 dicembre in otto differenti luoghi di Roma (Orion, Largo Venue, Fusolab, Palazzo San Lorenzo, Alcazar, TAG, Spazio Cavea, Oasi Cestia).Arrivata alla V edizione, #ALTRNTV disegna una mappa sonora intorno alla città, attraversa i quartieri, intercetta nuove traiettorie musicali. Alternative è tutto ciò che devia dalla strada già tracciata, è uscire dagli schemi, contaminare i confini musicali e geografici.

Si parte presto all’ombra della Piramide, nel parco di Oasi Cestia domenica 4 ottobre alle 12, con UOVA & BASSI – Acid Brunch Kultur, brunch musicale in compagnia di Barbarella Le Mariage e delle crew di Circolo dei Cerchi e LunaRossaSound che portano in console i rispettivi dj resident, coadiuvati dal soundsystem di tommysound0. L’evento è gratuito e la line up potrebbe riservare ancora qualche sorpresa.

Il primo grande appuntamento della rassegna, mercoledì 7 ottobre all’Orion, è con i Babyshambles di Peter Doherty che tornano in Italia dopo 12 anni. Nati dal caos londinese dei primi anni Duemila, rappresentano il lato più scomposto, vulnerabile e autenticamente alternativo della scena musicale britannica. Chitarre ruvide, melodie storte e un’anima profondamente punk si incontrano in un rock tanto poetico quanto istintivo. Apriranno l’attesissimo ritorno della band i bergamaschi Lowinsky, indie rock band vecchia scuola sulla scia di Lemonheads e Nada Surf.

Arriva da Londra anche Heartworms, progetto della musicista e produttrice Jojo Orme, talento della scena underground inglese, in concerto l’8 ottobre all’Alcazar. Dopo aver attirato su di sé l’attenzione con l’EP d’esordio, nel 2025 ha pubblicato il primo album “Glutton For Punishment”, un concentrato di post-punk, elettronica e darkwave. In apertura Kyoto, alias di Roberta Russo, cantautrice e batterista il cui sound unisce industrial ed elettronica scura.

Venerdì 9 ottobre ci si sposta al Fusolab per Uragano Revue, serata all’insegna della contaminazione musicale tra tradizione, folclore e sperimentazioni contemporanee. Headliner è Omar Souleyman, artista siriano che unisce la tradizione della dabke alla musica elettronica. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Björk, Four Tet, Gilles Peterson, Diplo, portando il proprio suono sui palchi di tutto il mondo. “Erbil” è il titolo del suo quinto album in studio, un omaggio alla città irachena che lo ha ospitato per molti anni. Il viaggio nella world music prosegue con Nickodemus, DJ e producer attivo dalla metà degli anni Novanta, è un punto di riferimento della scena newyorkese. Si muove tra Oriente e Occidente, tra synth folk ed elettronica, il duo francese Ko Shin Moon, in tour con il loro ultimo album “SÎN”. A seguire i dj set di Funk Pope e The Rebel.

La stessa sera Largo Venue ospita Rbsn, moniker di Alessandro Rebesani. Il cantautore e producer romano che mescola soul, folk, rock psichedelico e jazz con le vibrazioni della scena UK, dopo “Soul Searching” e “Stranger Days”, apre un nuovo capitolo della sua carriera artistica con il nuovo album “HERE”: dieci tracce che attraversano identità, amore, perdita e rinascita. Apre la serata Bea, promessa del r’n’b.

Sabato 10 ottobre è tris di appuntamenti. Il dancefloor si accende allo Spazio Cavea con Satori (live) e Glauco Di Mambro. Nato in Olanda da padre serbo e madre sudafricana, Satori – al secolo Djordje Petrovic – si è nutrito fin da giovane di musica balcanica, afrobeat e di tutto ciò che sta nel mezzo, integrando questa diversità nel proprio DNA musicale. Glauco Di Mambro, dj di base nella Capitale ma sempre in movimento, è impossibile da incasellare in un unico genere, i suoi set spaziano dall’house music, attraversano sonorità tribali, fino alla techno. A ulteriore supporto ci saranno Filippo Borini, dj resident di Spazio Cavea e i dj resident delle crew romane Iris e Odisset.

Dall’altra parte della città, da TAG – Tevere Art Gallery, è in programma una giornata di musica no stop, in collaborazione con Blaze* e Circolo dei Cerchi: 2 palchi, 10 artisti, 12 ore di musica e tutta la vitalità del clubbing. Lo start è alle ore 18 con i djset di SoBryo e Santospirito, si prosegue con le selezioni musicali di Danny Goliger, Amanda Lean, Brent, Sano e Prest. Si chiude all’alba con Luca Viola e Paride. Special guest della serata è Venerus con un imperdibile dj set.

Sempre il 10 ottobre lo storico Palazzo San Lorenzo si trasforma per una notte nel tempio del groove mediterraneo, del jazz-funk e del soul contemporaneo con “Four Flies Showcase”, appuntamento nato in sinergia con l’etichetta discografica Four Flies Records, da sempre punto di riferimento per sonorità ricercate e collezionismo di culto, che ha per protagonisti: Banda Maje, fabric e Chiarè. Direttamente dal golfo di Salerno, per la prima volta a Roma, Banda Maje presenta al gran completo (in una formazione da 11 elementi) l’album “Costa Sud”, un vero e proprio viaggio tra neapolitan funk, suggestioni cosmic jazz e trascinanti sfumature disco. Sullo stesso palco i fabric, collettivo che fonde con maestria militanza urbana, funk affilato e sonorità afrobeat. Freschi di pubblicazione del loro lavoro d’esordio, mixato da Tom Campbell (già collaboratore di artisti come Sault e Jungle), garantiscono una performance dal vivo ad altissima carica energetica. Contrabbassista e cantautrice, Chiaré intreccia la tradizione pop-folk napoletana con le armonie del jazz contemporaneo. Già insignita del prestigioso Musicante Award – Premio Pino Daniele, l’artista porta sul palco la classe e la freschezza di un suono senza tempo, riletto con profonda attitudine moderna.

Il 22 ottobre i Calibro 35 tornano a Roma, al Fusolab, per presentare il loro ultimo progetto, la colonna sonora originale composta per il documentario “Ellroy vs L.A.” di Francesco Zippel, dedicato allo scrittore noir americano James Ellroy e al suo rapporto con la città di Los Angeles, e premiato con il Nastro d’Argento.

Il 23 ottobre a Largo Venue, direttamente dal Giappone, da Osaka, arrivano i Super Jet Kinoko. Formati da Daoud, già attivo nei Kikagaku Mojo, queste schegge impazzite della scena musicale indipendente nipponica portano a Roma la loro “new wave mushroom trance”, mix di rock psichedelico, punk, new wave, techno ed elettronica trance, definito anche “Naniwadelic”. Ogni loro concerto è puro show.

Dulcis in fundo, il 12 dicembre sempre da Largo arrivano i C’mon Tigre, collettivo italiano dall’identità nomade e cosmopolita, nato dall’incontro tra elettronica, jazz, afrobeat e suggestioni mediterranee. La loro musica vive di contaminazioni, dando forma a brani dal forte carattere cinematografico. “The Beautiful Glitch “è il loro ultimo singolo, appena pubblicato.

Completano la programmazione di #ALTRNTV i laboratori, gratuiti con prenotazione online, al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 5 ottobre. Da “Voci in cerchio”, workshop di improvvisazione vocale tenuto da Chiara Cortez, passando per “Sperimentazione sonora”, percorso di creazione musicale collettiva attraverso percussioni, ascolto e ricerca sonora con Christian Muela, fino a “Body Music”, un’indagine sul corpo come strumento musicale, con Claudia Pellegrini. Infine “Lab – Elementi di Musica”, laboratorio sulle dinamiche fondamentali della musica pop e della canzone a cura di Valerio “Saman” Mattei / AssemblAbili Globali ODV.

#ALTRNTV è un progetto speciale della Biennale MarteLive, organizzato da Scuderie MarteLive, ideato e curato da Giuseppe Casa in collaborazione con Nick Matteucci.

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La Biennale MArteLive è il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa con oltre 1500 artisti provenienti da tutto il mondo. Dall’1 all’11 ottobre, tra Roma e il Lazio, accoglie molteplici espressioni artistiche: dalla musica al teatro, dalla danza contemporanea alla street art. Nucleo centrale del festival è MArteLive Lo Spettacolo Totale, il format storico che contraddistingue il festival sin dal 2001 e che connota a pieno l’universo MArteLive: un unico evento sinergico, composto da più spettacoli in spazi diversi all’interno della stessa location.

La Biennale MarteLive 2026 si propagherà in tutta la Capitale, incluse le periferie, con 12 progetti speciali dedicati a differenti generi e discipline artistiche, realizzati grazie alla collaborazione con un’ampia rete di enti e organizzazioni di Roma e del Lazio. Oltre #ALTRNTV, gli altri progetti diffusi nello spazio urbano e metropolitano di Roma sono: Street Art For Rights, Lullaby – Ninna Nanne per Animali, L’Arte non ha sbarre, PerFormAzione Sociale, SU:ggestiva, Immersiva, Open Gallery, Danza in levare, Danza Battente, Centocelle Buskers, LAB:Biennale – Workshop, incontri, formazione e laboratori, LazioOFF. La Biennale MArteLive è un progetto ideato e curato da Giuseppe Casa, esperto nella realizzazione di progetti artistici multidisciplinari, in collaborazione con i responsabili di ogni progetto speciale.

CALENDARIO

19 settembre | Prewn + Alessandro Giovannini, Largo Venue, 21:00 (Preview)

4 ottobre | Uova & Bassi – Acid Brunch Kultur: Barbarella Le Mariage + Circolo dei Cerchi & LunaRossaSound crew, Oasi Cestia, 12:00 (free entry)

7 ottobre | Babyshambles + Lowinsky, Orion, 20:00

8 ottobre | Heartworms + Kyoto, Alcazar, 21:30

9 ottobre | Omar Souleyman + Nickodemus + Ko Shin Moon + Funk Pope (dj set) + The Rebel (dj set), Fusolab, 21:30

9 ottobre | Rbsn + Bea, Largo Venue, 21:30

10 ottobre | Satori (live) + dj set by: Glauco Di Mambro, Filippo Borini + crew resident djs by: Iris, Odisset live set + dj set, Spazio Cavea, 22:00

10 ottobre | Venerus b2b Amanda Lean + Brent b2b Sano + Luca Viola b2b Paride + Prest b2b Donny Goliger + Sobryo b2b Santospirito // Tickie (visual), TAG – Tevere Art Gallery, 18:30

10 ottobre | Four Flies Showcase: Banda Maje + Chiaré + Fabric, Palazzo San Lorenzo, 21:00

22 ottobre | Calibro 35, Fusolab, 21:30 – BIENNALE PLUS

23 ottobre | Super Jet Kinoko, Largo Venue, 21:30 – BIENNALE PLUS

12 dicembre | C’mon Tigre, Largo Venue, 21:30 – BIENNALE PLUS

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