dal 10 al 25 ottobre 2026 | Municipio XV, Roma. Ingresso gratuito

Una poesia in cammino attraversa il Municipio Roma XV. Dal 10 al 25 ottobre torna il Festival delle Passeggiate – I nostri passi scrivono poesie, il progetto promosso da Dominio Pubblico ETS e ideato da Giulia Ananìa e Tiziano Panici, che porta la performance fuori dagli spazi convenzionali per incontrare i territori, le comunità e le storie che li abitano. Per il quarto anno consecutivo il Festival arriva nei quartieri di Roma per approdare nel Municipio Roma XV con una nuova edizione dedicata al camminare come gesto creativo, pratica di ascolto e forma di relazione con il territorio.

Il cuore del progetto saranno le sei passeggiate performative aperte al pubblico, in programma per tre weekend consecutivi: 10 e 11 ottobre (Veientana/Greenway – Labaro); 17 e 18 ottobre (Fleming – Cesano); 24 -25 ottobre (Tomba di Nerone – La Storta). Ogni appuntamento nasce dall’incontro tra un territorio e gli artisti chiamati ad attraversarlo: il pubblico cammina insieme a loro e il percorso si trasforma progressivamente in una drammaturgia, fino a uno spettacolo inedito costruito per quel luogo. Il teatro incontra così la poesia, la musica e la memoria dei quartieri, in un’esperienza in cui lo spettatore non è soltanto pubblico ma parte del cammino.

A dare forma alle sei passeggiate saranno: sabato 10 ottobre Emilio Stella e Ariele Vincenti, artisti da anni impegnati nel racconto della memoria popolare e della romanità; domenica 11 ottobre Mondocane, dj e producer romano, insieme all’attore, autore e regista Valerio Malorni; sabato 17 ottobre Sara Drago, attrice nota anche per Call My Agent – Italia, insieme all’attore e musicista Lorenzo Terenzi; domenica 18 ottobre il duo Wunder Tandem, che unisce musica dal vivo, ironia e clownerie; sabato 24 ottobre Pietro Turano, attore e attivista, e l’attrice Arianna Pozzoli; infine, domenica 25 ottobre, Giorgia Mazzucato, attrice e autrice impegnata nella ricerca scenica e nella scrittura transfemminista insieme alla giovane cantautrice Carrese. Sei formazioni artistiche differenti, chiamate a confrontarsi con altrettanti territori e a trasformare il cammino in una forma di racconto condiviso.

Il Festival delle Passeggiate nasce dalla collaborazione artistica tra Giulia Ananìa, cantautrice, poeta e illustratrice e Tiziano Panici, regista, attore e direttore artistico di Dominio Pubblico. Sono loro a curare la direzione artistica, la drammaturgia e la regia delle passeggiate, costruendo un dispositivo in cui il linguaggio performativo si misura direttamente con i luoghi. La loro ricerca parte dall’idea che camminare possa essere un modo per osservare la città, ascoltarne le trasformazioni e costruire nuove narrazioni a partire dalle persone che la abitano.

Il titolo I nostri passi scrivono poesie sintetizza proprio questa idea: il territorio non viene semplicemente raccontato, ma attraversato e riscritto attraverso il movimento, le parole, la musica e gli incontri. Ogni passeggiata diventa quindi una forma di poesia collettiva, nata dalla relazione tra gli artisti, il pubblico e il paesaggio urbano e periurbano.

Accanto alle passeggiate, il Festival propone un programma di attività laboratoriali rivolte soprattutto alle giovani generazioni, tra cui La poesia dev’essere da queste parti, laboratorio teatrale, di poesia performativa e scrittura creativa condotto dal poeta, attore e campione mondiale di poetry slam Lorenzo Maragoni, rivolto agli studenti e alle studentesse degli istituti scolastici del Municipio XV. Strade Aperte, rivolto della Redazione Under 25 di Dominio Pubblico, propone invece un percorso di storytelling urbano attraverso cui osservare, documentare e raccontare i territori a partire dallo sguardo delle nuove generazioni. Si rinnova inoltre la collaborazione con la radio inclusiva Radio32, da sempre impegnata nella promozione di una comunicazione e di attività accessibili e inclusive. La radio sarà presente durante le passeggiate per sensibilizzare i cittadini sui temi dell’accessibilità culturale e promuovere una maggiore consapevolezza sul diritto di tutti a vivere e partecipare pienamente alla cultura.

Con questa nuova edizione, il Festival delle Passeggiate continua a sviluppare una pratica artistica nata per mettere in relazione creazione contemporanea e spazio pubblico: un festival che non costruisce un luogo per il pubblico, ma invita il pubblico a mettersi in cammino e a scoprire, insieme agli artisti, ciò che un territorio può ancora raccontare.

FESTIVAL DELLE PASSEGGIATE

Ideato e a cura di Giulia Ananìa e Tiziano Panici

Artwork © Giulia Ananìa / Almostromantic

Un progetto di Dominio Pubblico

Direzione artistica Tiziano Panici

Organizzazione e produzione Clara Lolletti

Amministrazione Alin Cristofori

Comunicazione e promozione Flavia De Muro

Social media Vittoria Ferraro Petrillo

Direzione tecnica Simone Colaiacomo

Documentazione audiovisiva Aurora Sanna

Ufficio stampa Maresa Palmacci

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COME RAGGIUNGERE I MEETING POINTS:

Fermata autobus, metro e treno delle linee:

020, 021, 022, 024, 025, 029, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 038, 039, 053, 069, 168, 188, 200, 201, 223, 226, 301, 303, 334, 446, 907, 911, N200, N201, Metro A, FL3, FC3

INFO PER IL PUBBLICO:

Sito Web: https://dominio-pubblico-teatro.it/

Info e Prenotazioni: info@dominiopubblicoteatro.it

Facebook: https://www.facebook.com/dominio.teatro/

Instagram:https://www.instagram.com/dominiopubblico/

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE