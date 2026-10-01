Teatro della Cometa, Metaphora Ensemble con Recomposed fra Richter e Vivaldi apre la nuova stagione

Le Stagioni di Vivaldi secondo Richter aprono la nuova stagione del teatro romano. Il 4 ottobre alle ore 17

Musica, teatro, arti visive e danza nella nuova stagione dello spazio teatrale restituito alla città da Maria Grazia Chiuri: il Teatro della Cometa di Roma, luogo di sperimentazione d’avanguardia, apre il 4 ottobre (ore 17) con il Me- taphora Ensemble nell’incontro fra il barocco e il minimalismo in Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons, audace rilettura contemporanea delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi dove il barocco incontro l’elettronica.

Composto nel 2012 da Richter, compositore tedesco naturalizzato britannic, classe 1966, candidato a 3 Grammy Award, Recomposed rilegge in chiave post minimalista i celebri concerti per violino, archi e basso continuo di Vivaldi.

Una ricomposizione delle Quattro Stagioni, fra le più iconiche composizioni della storia della musica, che viene attraversata da uno sguardo contemporaneo legando la scrittura barocca al minimalismo. Ecco allora che le melodie di Vivaldi riaffiorano e si trasformano tra memoria e invenzione pur conservando la forza dell’originale.

Un’esperienza d’ascolto che viene affidata alla sensibilità interpretativa del Metaphora Ensemble, formazione nata bel 2023 dall’incontro di giovani musicisti legati anche all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia una formazione dall’organico flessibile che lascia incontrare linguaggi e repertori differenti come fulcro della propria ricerca. Un ensemble che intende “portare oltre” l’ascolto di musiche celeberrime che vengono analizzate, scomposte e ricomposte con sguardo contemporaneo.

Dopo l’inaugurazione di stagione il cartellone del Teatro della Cometa prosegue la ricca sezione musicale con una serie di proposte che spaziano fra il grande repertorio della musica dal Quatuor Arod, al duo Piccotti/Pierdomenico dai pianisti Boris Petrushansky, Giorgi Gigashvili e Danilo Rea, al recital di Rosa Feola fino al dittico di Marcello Panni, Hanjo e Lo stratagemma dell’avvocato Manigoldi.

Spazio in stagione anche al teatro e alle voci della nuova drammaturgia contemporanea (tra cui 50 minuti, I monologhi della vagina di V con Lella Costa, l’omaggio a Truman Capote, White Rabbit Red Rabbit) e alla danza con Delay the Sadness, nuova creazione di Sharon Eyal per S-E-D Dance Company.

Info e dettagli su teatrodellacometa.com.

Fabiana Raponi