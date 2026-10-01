Festa del Cinema di Roma, Marco Bellocchio premia Nicola Piovani

La prima edizione del Banca Ifis Music Award al premio Oscar® Nicola Piovani

La prima edizione del Banca Ifis Music Award al premio Oscar® Nicola Piovani

Il riconoscimento sarà consegnato dal regista Marco Bellocchio con cui Piovani ha collaborato fin dagli anni Settanta realizzando le colonne sonore di titoli come Sbatti il mostro in prima pagina, Nel nome del padre, Marcia trionfale e Il traditore

A partire dalla ventunesima edizione, Banca Ifis – in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e la Fondazione Musica per Roma – assegna il Banca Ifis Music Award.

La prima edizione del riconoscimento andrà a Nicola Piovani, protagonista della musica italiana e internazionale, autore di alcune delle più importanti colonne sonore della storia del cinema e artista residente della Fondazione Musica per Roma. Nel corso della sua carriera, Piovani ne ha composte oltre 250, lavorando con i più prestigiosi registi italiani fra i quali Marco Bellocchio, Mario Monicelli, i fratelli Taviani, Giuseppe Tornatore, Gabriele Muccino e Gianni Amelio e con cineasti internazionali come Dušan Makavejev, Jos Stelling, John Irvin, Bigas Luna e Sergej Bodrov. Fra i numerosi riconoscimenti, ha ricevuto nel 1999 il Premio Oscar® per la colonna sonora de La vita è bella di Roberto Benigni e si è aggiudicato il David di Donatello per Caro diario e La stanza del figlio di Nanni Moretti, I fratelli De Filippo di Sergio Rubini, e Ginger e Fred di Federico Fellini, per il quale ha composto anche il commento musicale de La voce della luna e Intervista. A consegnare il riconoscimento – martedì 13 ottobre, in occasione della cerimonia di inaugurazione della ventunesima edizione della Festa – ci sarà proprio il regista Marco Bellocchio. I due sono protagonisti di uno straordinario sodalizio artistico che li ha visti collaborare fin dall’inizio degli anni Settanta: Piovani ha infatti firmato le colonne sonore di film come Sbatti il mostro in prima pagina, Nel nome del padre, Marcia trionfale per arrivare fino agli anni più recenti con le musiche de Il traditore.