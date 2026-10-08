Il nuovo spettacolo tra diritti, democrazia, libertà in tour in Italia

Bologna, Torino, Milano e Roma sono le prime quattro città del nuovo tour teatrale di Cathy La Torre, che torna sul palcoscenico con “Di sana e robusta Costituzione – Lo stato di salute del nostro Paese”, uno spettacolo che prende le mosse dalla Costituzione italiana per attraversare la storia politica del Paese e interrogarsi sul presente.

“La più bella del mondo”, dicono. Ma quanti la conoscono davvero? A 78 anni dalla sua entrata in vigore, per la Costituzione è arrivato il momento di un vero e proprio check-up, per misurare attraverso le sue parole e i suoi principi lo stato di salute della democrazia e del nostro Paese. A guidare questo viaggio è Cathy La Torre,avvocata e attivista da sempre impegnata sul fronte dei diritti fondamentali e della parità di trattamento. Con il suo sguardo diretto, l’ironia pungente e un’indignazione lucida, La Torre ripercorre la storia di donne e uomini che hanno ideato e scritto la Costituzione, spesso uscendo dal carcere o dal confino, e racconta anche le vicende di chi, negli anni, ha tentato di modificarla, piegarla, cancellarla o metterne in discussione principi e valori.

“Di sana e robusta Costituzione” nasce con l’obiettivo di riportare la Carta fondamentale al centro del dibattito, rendendola accessibile e comprensibile attraverso il teatro. Un viaggio che vuole lasciare al pubblico, insieme a una maggiore conoscenza della Costituzione, anche una rinnovata consapevolezza del suo valore e della responsabilità collettiva nel difenderne i principi.

Il tour prenderà il via a Bologna il 24 febbraio 2027 al Teatro Duse, per proseguire il 4 marzo al Teatro Superga di Torino, il 6 marzo al Teatro San Babila di Milano e il 25 marzo al Teatro Ambra Jovinelli di Roma. Le prevendite saranno aperte da martedì 6 ottobre 2026 su TicketOne.

“Di sana e robusta Costituzione – Lo stato di salute del nostro Paese” è uno spettacolo di Cathy La Torre, scritto con Sarah Buono e Maria Letizia Tega, la regia è di Bruno Fornasari. Prodotto e distribuito da: Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti per Ventidieci e Stefano Francioni produzioni. Management: Isa Arrigoni.