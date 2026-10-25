Fondazione Musica per Roma, appuntamenti 25 ottobre – 1 novembre 2026

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz
Spazio agli eventi della Fondazione Musica per Roma dal 25 OTTOBRE al 1° NOVEMBRE 2026. ecco gli eventi dell’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz. AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Giovedì 29 ottobre ore 20
Radiodervish
Sala Petrassi
Venerdì 30 ottobre ore 19.30
Lezioni di creatività contemporanea
Alessandro Sartori
Direttore artistico ZEGNA
Teatro Studio Borgna
Sabato 31 ottobre ore 18
Ottobrata romana 2026
Sala Sinopoli
Sabato 31 ottobre ore 20
Carlo Molinari
Teatro Studio Borgna
Sabato 31 ottobre ore 20
Ryan Adams
EVENTO ANNULLATO
Domenica 1° novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Paolo Fresu – Kind of lives
Sala Sinopoli
Domenica 1° novembre ore 18
Davide Boosta Di Leo
Teatro Studio Borgna
CASA DEL JAZZ
Domenica 25 ottobre ore 18
Matteo Fagioli Trio
Sala Concerti Armando Trovajoli
Venerdì 30 ottobre ore 19.30
Roberto Gatto Luna Quartet
Sala Concerti Armando Trovajoli
Sabato 31 ottobre ore 19.30
Roberto Gatto Quartetto Organico
Sala Concerti Armando Trovajoli
Domenica 1 novembre ore 18
Roberto Gatto / Antonello Salis duo
Sala Concerti Armando Trovajoli