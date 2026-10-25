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Fondazione Musica per Roma, appuntamenti 25 ottobre – 1 novembre 2026

Redazione Roma
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All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz

Spazio agli eventi della Fondazione Musica per Roma dal 25 OTTOBRE al 1° NOVEMBRE 2026. ecco gli eventi dell’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz.  AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Giovedì 29 ottobre ore 20
Radiodervish
Sala Petrassi

Venerdì 30 ottobre ore 19.30
Lezioni di creatività contemporanea
Alessandro Sartori
Direttore artistico ZEGNA
Teatro Studio Borgna

Sabato 31 ottobre ore 18
Ottobrata romana 2026
Sala Sinopoli

Sabato 31 ottobre ore 20
Carlo Molinari
Teatro Studio Borgna

Sabato 31 ottobre ore 20
Ryan Adams
EVENTO ANNULLATO

Domenica 1° novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Paolo Fresu – Kind of lives
Sala Sinopoli

Domenica 1° novembre ore 18
Davide Boosta Di Leo
Teatro Studio Borgna

CASA DEL JAZZ

Domenica 25 ottobre ore 18
Matteo Fagioli Trio
Sala Concerti Armando Trovajoli

Venerdì 30 ottobre ore 19.30
Roberto Gatto Luna Quartet
Sala Concerti Armando Trovajoli

Sabato 31 ottobre ore 19.30
Roberto Gatto Quartetto Organico
Sala Concerti Armando Trovajoli

Domenica 1 novembre ore 18
Roberto Gatto / Antonello Salis duo
Sala Concerti Armando Trovajoli

Accademia Filarmonica Romana, le celebrazioni per il Bicentenario
Trading Online Expo, evento imperdibile
Caracalla Off 2023, concerto speciale delle giovani voci del Teatro dell’Opera di Roma
Fai Bei Suoni – Roma
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