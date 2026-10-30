IL 4 NOVEMBRE NERI MARCORÈ APRE LA NUOVA PROSA DEL TEATRO RISTORI CON UN VIAGGIO TRA LE PAROLE, LA MUSICA E IL PENSIERO DI GIORGIO GABER. È IL PRIMO DI TRE SPETTACOLI TRA TEATRO, MUSICA E DANZA, DA VIVERE DA QUEST’ANNO ANCHE CON IL NUOVO ABBONAMENTO PROSA. SCOPRI LA PROSA NERI MARCORÈ – GABER. MI FA MALE IL MONDO 4 E 5 NOVEMBRE · ORE 20.30 Che cosa può dirci ancora oggi Giorgio Gaber sul nostro modo di stare nel mondo? Con Gaber. Mi fa male il mondo, Neri Marcorè attraversa le parole e le canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini senza cercare di imitarli, ma riportando al centro le domande che hanno attraversato il loro teatro: sulla libertà, sulla partecipazione, sulla società e sul nostro rapporto con gli altri. Ad accompagnarlo, quattro pianisti e gli arrangiamenti di Paolo Silvestri, che danno nuova veste musicale a un repertorio capace ancora oggi di provocare, far sorridere e mettere in discussione. Perché guardare il mondo, anche quando “fa male”, significa prima di tutto non restargli indifferenti. Lo spettacolo è in programma in doppia data, il 4 e 5 novembre.

L’Abbonamento Prosa comprende esclusivamente la recita del 4 novembre; per il 5 novembre sono disponibili i biglietti singoli. ACQUISTA ONLINE MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY – THE WALL_DANCE TRIBUTE 4 FEBBRAIO · ORE 20.30 Cosa succede quando uno degli album più iconici della storia del rock incontra la danza contemporanea? Ispirato a The Wall dei Pink Floyd, lo spettacolo della MM Contemporary Dance Company porta sul palco la storia di Pink e del muro che, mattone dopo mattone, lo separa dal mondo. Un viaggio tra isolamento, memoria e desiderio di liberazione, in cui danza, teatro, musica e videoproiezioni si intrecciano senza confini. Le coreografie di Michele Merola, la regia di Manuel Renga e la presenza in scena dell’attore Jacopo Trebbi trasformano l’universo di The Wall in un racconto per corpi, immagini e musica. Un modo nuovo di attraversare un’opera che, a quasi cinquant’anni dalla sua nascita, continua a parlarci dei muri che costruiamo e del bisogno di abbatterli. SCOPRI DI PIÙ ALESSANDRO BERGONZONI – ARRIVANO I DUNQUE 3 APRILE · ORE 20.30 E se per cambiare la realtà dovessimo prima imparare a guardarla – e nominarla – in modo diverso? Con Arrivano i Dunque, Alessandro Bergonzoni torna in scena con il suo teatro inconfondibile, dove comicità, poesia, invenzioni linguistiche e pensiero si rincorrono continuamente, aprendo significati inattesi dietro parole e immagini. Al centro c’è quella che Bergonzoni chiama “Crealtà”: l’idea che la realtà non debba soltanto essere osservata, ma possa essere reinventata, immaginando nuove possibilità e nuovi punti di vista. Novanta minuti per lasciarsi sorprendere dalle parole, ridere e scoprire che anche l’assurdo può diventare un modo per interrogare ciò che ci circonda. SCOPRI DI PIÙ