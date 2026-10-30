NERI MARCORÈ APRE LA NUOVA PROSA DEL TEATRO RISTORI

NERI MARCORÈ – GABER. MI FA MALE IL MONDO
4 E 5 NOVEMBRE · ORE 20.30
Che cosa può dirci ancora oggi Giorgio Gaber sul nostro modo di stare nel mondo?
Con Gaber. Mi fa male il mondo, Neri Marcorè attraversa le parole e le canzoni di Giorgio Gaber e Sandro Luporini senza cercare di imitarli, ma riportando al centro le domande che hanno attraversato il loro teatro: sulla libertà, sulla partecipazione, sulla società e sul nostro rapporto con gli altri.
Ad accompagnarlo, quattro pianisti e gli arrangiamenti di Paolo Silvestri, che danno nuova veste musicale a un repertorio capace ancora oggi di provocare, far sorridere e mettere in discussione.
Perché guardare il mondo, anche quando “fa male”, significa prima di tutto non restargli indifferenti.
Lo spettacolo è in programma in doppia data, il 4 e 5 novembre.
L’Abbonamento Prosa comprende esclusivamente la recita del 4 novembre; per il 5 novembre sono disponibili i biglietti singoli.