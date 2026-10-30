CIDIM; AL VIA TOUR DA BARI DEL PREMIO PAGANINI SIMON ZHU

Il grande violinismo internazionale e i più brillanti talenti della nuova generazione tornano protagonisti sui palcoscenici del nostro Paese. Sta per cominciare la nuova tournée nazionale del violinista Simon Zhu, vincitore del Primo Premio al prestigioso 57° Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini” di Genova 2023.

Il tour, che toccherà numerose città tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, è promosso e realizzato nell’ambito del progetto Circolazione Musicale in Italia, iniziativa del CIDIM che si tiene grazie al sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo.

Queste le cinque date incluse nel tour: Mola di Bari (Bari) sabato 31 ottobre, Sulmona (L’Aquila) – domenica 1° novembre. E ancora San Severo (Foggia) – venerdì 11 dicembre, Catanzaro – venerdì 8 gennaio 2027; Messina sabato 9 gennaio 2027 e 10 gennaio 2027 Lamezia Terme.

“Ad accompagnare l’astro nascente del violino in questo prestigioso itinerario musicale sarà il pianista italiano Simone Rugani, il partner ideale per potenziare l’equilibrio espressivo e sottolineare la straordinaria tecnica del repertorio proposto. Il duo presenterà al pubblico locale un programma complesso che comprende le musiche di Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Niccolò Paganini e Maurice Ravel”, spiega il Presidente del CIDIM e di AIAM Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Simon Zhu non è solo un virtuoso della tecnica, ma anche un interprete capace di creare una sintonia e una connessione davvero particolare con il pubblico in sala. Siamo fieri di poter portare in alcuni teatri e palcoscenici del centro-sud un talento di questo calibro, che senza dubbio avrà un futuro professionale radioso e di sicuro successo”, conclude Pollice.

Per maggiori dettagli sui concerti è possibile consultare il sito del CIDIM.

Anna Rita Pappalardo

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