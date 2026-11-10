2030, fuga dalla libido: Al Teatro Gobetti si ride a crepapelle del nostro collasso ormonale

Al Teatro Gobetti di Torino, la fine del desiderio carnale si consuma tra le risate inarrestabili di una platea letteralmente piegata in due. In scena va Orgasmo. Prosa dispiaciuta sulla fine del sesso, la nuova dissacrante profezia teatrale che fissa la data di scadenza della libido umana all’ormai vicinissimo 2030. La cronaca di questa imminente glaciazione ormonale, anziché deprimere la sala, si trasforma in un rito collettivo esilarante. Il pubblico, riconoscendosi senza filtri nei ritratti grotteschi di una società contemporanea devota esclusivamente a estenuanti sessioni di pilates, tisane depurative e desolanti app di incontri dove ci si vende come merce in saldo, esplode in continui applausi a scena aperta, esorcizzando l’ansia a colpi di risate. A dominare il palcoscenico, scatenando le reazioni più viscerali e fragorose degli spettatori, è il duo strepitoso formato da Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri. La loro alchimia scenica rasenta la perfezione assoluta: affiatatissimi, spietati e dotati di un tempismo comico chirurgico, i due smontano le idiosincrasie dell’Occidente depresso battuta dopo battuta. Ogni loro scambio verbale viaggia a un ritmo forsennato e implacabile, trascinando l’intera platea in un vortice di umorismo tagliente. Affiancati dagli ottimi Gianni D’Addario e Rebecca Sisti, orchestrano una farsa cinica tra cali di zuccheri e integratori al potassio, dove l’assenza di vera passione fisica diventa il motore di una comicità fisica e verbale strabordante, capace di non lasciare respiro a chi guarda. Il risultato finale è un trionfo di ilarità grottesca che elettrizza il teatro dal primo all’ultimo minuto. Gli spettatori lasciano il Gobetti non con la malinconia per un funerale della carne, ma con l’energia vibrante e caotica di chi ha appena deriso i propri tic più inconfessabili. Questo spettacolo si impone come un autentico elettroshock drammaturgico che, proprio mentre annuncia il collasso del sesso, certifica quanto la grande satira teatrale sia più viva e seducente che mai.

Visto il 5 novembre 2026

Teatro Gobetti – Torino

Orgasmo

di Niccolò Fettarappa

con (in ordine alfabetico) Gianni D’Addario, Niccolò Fettarappa, Lorenzo Guerrieri, Rebecca Sisti

regia Niccolò Fettarappa

disegno luci Tiziano Ruggia

costumi Elena Dal Pozzo

sound design Massimo Nardinocchi

aiuto regia Lorenzo Guerrieri

assistente alla regia Roberta Gabriele

scene costruite nel Laboratorio di Scenotecnica di ERT

Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Teatro di Roma – Teatro Nazionale

Agidi, Sardegna Teatro