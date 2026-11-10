La trasparenza del dolore e l’insurrezione del gesto: Preghiera. Tempi di guerra di Virgilio Sieni

In un’epoca squarciata dal rumore sordo dei conflitti, la risposta della danza non cede alla retorica del grido, ma si affida all’apertura radicale dell’ascolto. Nata dall’incontro con le pagine dense e necessarie di Gabriella Ripa di Meana (Tempi di guerra – Un altro ascolto), la nuova creazione di Virgilio Sieni, Preghiera. Tempi di guerra, si manifesta in scena come un atto di resistenza poetica ed etica di rara potenza. Il testo della Ripa di Meana offre alla drammaturgia il suo solco originario: di fronte allo sgomento che l’enigma del male proietta sulla storia, l’essere umano conserva la dignità inderogabile di affermare il valore della vita. Da questo presupposto filosofico germoglia una liturgia coreografica che si fa Stasis — l’atto politico e plurale di levarsi in piedi, di opporre al buio dei tempi la semplice, incrollabile presenza del contatto, della cura e dell’amicizia. La visione scenica trova la propria architettura in uno spazio bianco d’incantevole essenzialità: un grembo immacolato che viene continuamente abitato, svuotato dalle presenze e poi di nuovo fecondato dal respiro congiunto di luce, canto, suono e corpi in movimento meditativo. I cromatismi tenui del disegno luministico firmato dallo stesso Sieni fendono l’aria con la grazia traslucida di un affresco, dove veli leggeri di fumo poetico e luci cangianti trasformano il vuoto in una materia palpabile. Su questo fondale vergine, la composizione sonora originale di Ascari s’innesta non come mero accompagnamento, ma come battito organico che guida il tempo interno dell’azione. È dentro questo perimetro di sospensione che la maestria dei danzatori emerge in tutta la sua virtuosistica precisione. Mossi da un rigore anatomico e da un’intensa generosità espressiva, gli interpreti danno vita a una vera e propria preghiera di linee e corpi. La coreografia di Sieni indaga la micro-dinamica del movimento con una perizia maniacale: le articolazioni slittano, scivolano, inciampano, soffrono e si ricompongono in una geometria della fragilità che si fa forza sacra. Il pubblico resta folgorato dalla capacità di questo ensemble di trasformare il dettaglio minimo — lo sfioramento di una mano, un’inclinazione del collo, una caduta trattenuta — in un linguaggio universale. La tecnica impeccabile si dissolve nella naturalezza di un movimento olistico dove il corpo si fa tattile, incarnando anche la memoria dolorosa e compassionevole mutuata dallo sguardo fotografico di Paolo Pellegrin. Preghiera si impone come un’opera imprescindibile nel panorama contemporaneo. Sieni e i suoi straordinari danzatori riescono a trasformare il palcoscenico in un tempio laico dove il movimento restituisce ai corpi il loro diritto primordiale di apparire insieme, ricordandoci che la forma più alta di dissenso contro la barbarie risiede nell’ostinata, meravigliosa pratica della vicinanza.

Visto il 6 novembre 2026

Teatro Astra, Torino

PREGHIERA. TEMPI DI GUERRA

Coreografia, spazio, luci: Virgilio Sieni

Musica originale: Ascari

Costumi: Veronica Cornacchini

Danza e collaborazione coreografica: Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Vanessa Mattei Scarpaccini, Giulia Mureddu, Andrea Palumbo, Linda Pierucci, Virgilio Sieni

Collaborazione alla drammaturgia: Gabriella Ripa di Meana

Iconografia fotografica: Paolo Pellegrin

Produzione: CanGo – Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza, TPE – Teatro Piemonte Europa, Fondazione Teatro della Toscana