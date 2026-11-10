“Musique royale”, alla Villa Reale si omaggia Britten

È in programma sabato 14 novembre alla Villa Reale di Monza il nuovo appuntamento della rassegna Musique Royale, manifestazione che da un paio d’anni propone concerti di classica e di jazz e spettacoli musicali per l’infanzia. La rassegna è organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova con il contributo del ministero della Cultura e del Comune di Monza, in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Fondazione La Società dei Concerti di Milano, il supporto di Acinque e Banco Desio e il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza.

Nel Salone da Ballo della Villa Reale (ore 18.30, biglietti 10-15 euro) sabato 14 novembre andrà in scena il concerto intitolato Omaggio a Britten-Musica che parla al presente con le soliste dell’Orchestra Canova, ovvero Giulia Gambaro e Giada Visentin (violini), Giulietta Bondio (viola) e Sofia Bellettini (violoncello), protagoniste di un percorso musicale che attraverserà repertori, stili e generazioni, da Britten e Henze alle nuove voci italiane. Al centro di questo tributo ci sono il compositore inglese Benjamin Britten, nel cinquantesimo anniversario della morte, e il compositore tedesco Hans Werner Henze, di cui nel 2026 ricorre il centenario della nascita: due figure decisive della modernità musicale europea, attorno alle quali il concerto costruisce un percorso tra eredità, affinità e nuove prospettive. Aprirà il programma la Serenata per violino solo di Henze, scritta nel 1986: due minuti e mezzo di musica di un autore che a Britten aveva dedicato la Kammermusik 1958. A seguire Aria di Silvia Colasanti, tra le più autorevoli compositrici italiane del nostro tempo: una pagina che non imita la scrittura vocale ma prende il titolo alla lettera, con una musica che respira, trema e svanisce nel vento. Toccherà poi al Primo Quartetto, commissione del Festival Piacenza Classica, di Davide Tramontano, autore (classe 2000) in forte ascesa sulla scena nazionale, che lo scorso dicembre ha portato alla Reggia di Monza, con l’Orchestra Canova, la prima assoluta del suo Concerto per violoncello e orchestra.

Si arriverà così a Britten con la Rapsodia per quartetto d’archi, scritta a quindici anni, all’inizio del 1929, mentre studiava alla Gresham’s School, ed eseguita in pubblico per la prima volta soltanto nel 1985, nove anni dopo la sua morte. Dal Britten quindicenne si passerà all’infanzia di un altro artista, lo scrittore giapponese Yukio Mishima, con il Quartetto n. 3 Mishima di Philip Glass, tratto dalla colonna sonora del film Mishima – Una vita in quattro capitoli di Paul Schrader, dove gli archi accompagnano le scene in bianco e nero dedicate ai suoi primi anni di vita. Chiuderanno il concerto i primi due movimenti del Quartetto n. 8 di Dmitri Shostakovich, scritto in soli tre giorni, nel luglio del 1960, a Gohrisch, vicino a Dresda, e dedicato alla memoria delle vittime del fascismo e della guerra.

Come si vede, dunque, il concerto, che rientra nel progetto Canova Soloists con cui l’Orchestra diretta da Enrico Pagano offre occasioni di visibilità, responsabilità e crescita professionale ai propri artisti, porrà a confronto generazioni, linguaggi e sensibilità, in cui la grande storia della musica continuerà ad echeggiare nelle note del presente.