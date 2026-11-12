Accademia di Santa Cecilia, gli eventi della settimana

Orazio Fiume in mostra, Christophe Rousset, Quatuor Ebene, Quartetto Eos e Karajan Akademia Quartet, dal 15 al 18 novembre a Roma

Numerosi gli appuntamenti della prossima settimana dell’Accademia di Santa Cecilia.15 NOVEMBRE (Bibliomediateca): Apre al pubblico la mostra dedicata a Orazio Fiume nei 50 anni dalla sua scomparsa;16 NOVEMBRE (Sala Sinopoli): appuntamento con il barocco con Theodora di Händel, con il direttore Christophe Rousset, il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists;17 NOVEMBRE (Teatro Studio): un concerto per i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania, con il Karajan Akademie Quartet e il Quartetto Eos; a questo link la prenotazione al concerto: https://santacecilia.it/concerto/una-storia-che-diventa-futuro/18 NOVEMBRE (Sala Sinopoli): terzo appuntamento con il Quatuor Ebène per l’integraledei quartetti di Beethoven.15 NOVEMBRE – 10 DICEMBRE 2026SI DILATA LA NOTTE ALL’IMPROVVISO: OMAGGIO A ORAZIO FIUMEA cinquant’anni dalla scomparsa, l’Accademia di Santa Cecilia dedica una mostra documentaria e una giornata di studi al compositore pugliese, ricordandone anche il legame con le arti figurative attraverso i ritratti degli amici Guttuso, Tamburi e Montanarini esposti nella mostra.

A cinquant’anni dalla scomparsa, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ricorda la figura di Orazio Fiume (1908-1976), ripercorrendone la singolare parabola artistica e personale. Dal 15 novembre al 10 dicembre, la Bibliomediateca dell’Istituzione ospiterà un’inedita mostra documentaria curata dal Settore attività scientifiche: un’esposizione che affianca materiali rari provenienti dagli archivi storici ceciliani a preziose testimonianze iconografiche e manoscritti autografi messi a disposizione dalla famiglia (e oggi custoditi presso il Conservatorio della sua città natale, Monopoli). Tra i materiali più suggestivi in mostra spiccano le testimonianze del profondo legame di Fiume con le arti figurative, sugellato dalla presenza di tre preziosi ritratti del compositore realizzati da artisti e amici del calibro di Renato Guttuso, Orfeo Tamburi e Luigi Montanarini.

A coronamento della mostra, giovedì 10 dicembre alle ore 15, il MUSA – Museo degli strumenti musicali (Auditorium Parco della Musica) ospiterà la giornata di studi Si dilata la notte all’improvviso. Omaggio a Orazio Fiume, realizzata in collaborazione con il Corso di laurea magistrale in Musicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. L’apertura dei lavori sarà affidata a Sandro Cappelletto (Accademico di Santa Cecilia) e Massimo Biscardi (Presidente dell’Accademia di Santa Cecilia).

Nato a Monopoli e colpito in giovane età dalla poliomielite, Fiume lasciò presto la regione di origine per inseguire la vocazione musicale, studiando pianoforte al Conservatorio di Napoli e composizione a Palermo (dove scrisse i suoi primi lavori e intrecciò i primi fondamentali rapporti con i circoli intellettuali del tempo). Successivamente si trasferì a Roma per iscriversi ai corsi di alto perfezionamento dell’Accademia di Santa Cecilia, studiando sotto la guida di Ildebrando Pizzetti e Bernardino Molinari. Da lì intraprese una luminosa carriera che lo portò a vincere numerosi riconoscimenti e a diventare un didatta stimatissimo. Allievo della storica “Generazione dell’Ottanta”, Fiume esordì alla vigilia della Seconda guerra mondiale, mostrandosi poi pronto nel Dopoguerra ad aprirsi alle nuove tecniche con una visione originale e lontana da ogni dogmatismo, tanto da suscitare l’ammirazione di Dmitrij Šostakovič per la sua Sinfonia in tre tempi (1956).

La giornata di studi Si dilata la notte all’improvviso. Omaggio a Orazio Fiume, vedrà l’apertura dei lavori affidata a Sandro Cappelletto (Accademico di Santa Cecilia) e Massimo Biscardi (Presidente dell’Accademia di Santa Cecilia). Nel corso del pomeriggio, musicologi e storici daranno conto della complessa biografia creativa del musicista. Tra i vari contributi, Sandro Cappelletto metterà in relazione tre partiture nate negli anni del secondo conflitto mondiale (Canto funebre per la morte di un eroe dello stesso Fiume, Coro di morti di Petrassi e Canti di prigionia di Dallapiccola), mentre Maria Conforti tratterà il tema storico-medico della lotta alla poliomielite in Italia. L’archivio personale del compositore è oggi conservato presso la Biblioteca del Conservatorio “Nino Rota” di Bari.

DAL 15 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE

Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

ORAZIO FIUME. MOSTRA DOCUMENTARIA

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE ORE 15

MUSA-Museo degli strumenti musicali (Auditorium Parco della Musica)

SI DILATA LA NOTTE ALL’IMPROVVISO. OMAGGIO A ORAZIO FIUME

Giornata di studi

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MARTEDÌ 17 NOVEMBRE ORE 20

75 ANNI, UNA STORIA PER IL FUTURO

Due giovani quartetti a confronto tra Puccini, Schumann e Mendelssohn, in concerto per celebrare i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

Due giovani Quartetti, Karajan Akademie Quartet e Quartetto Eos, entrambi nati nell’ambito di Corsi di formazione professionale per giovani musicisti (rispettivamente la Karajan Akademie di Berlino – fondata da Karajan nel 1972 – e l’Alta formazione dell’Accademia di Santa Cecilia) si incontrano per confrontarsi con il grande repertorio martedì 17 novembre alle ore 20, il Teatro Studio (Auditorium Parco della Musica).

L’appuntamento, intitolato 75 anni – Una Storia per il Futuro, è realizzato in collaborazione tra l’Ambasciata di Germania, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Karajan-Akademie dei Berliner Philharmoniker, e rientra nell’ambito delle celebrazioni per i settantacinque anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

Ad aprire il concerto sarà il Karajan Akademie Quartet con Crisantemi di Giacomo Puccini, pagina rara della produzione puramente strumentale del compositore. Seguirà il Quartetto Eos con il Quartetto op. 41 n. 1 di Robert Schumann, opera giovanile di grande intensità, in cui emergono la nascente sensibilità romantica e la ricchezza dell’invenzione melodica del compositore tedesco. Le due formazioni si uniranno infine sul palcoscenico per eseguire il celebre Ottetto per archi in mi bemolle maggiore op. 20 di Felix Mendelssohn, autentico gioiello della letteratura da camera, impressionante per maturità e magistero tecnico pur essendo stato scritto da un autore appena sedicenne.

La Karajan-Akademie dei Berliner Philharmoniker offre a giovani musiciste e musicisti di grande talento la possibilità di perfezionarsi al fianco dei membri dei Berliner Philharmoniker. Sin dalla sua fondazione, avvenuta negli anni Settanta ad opera di Herbert von Karajan, da cui prende il nome, la Karajan-Akademie sostiene le nuove leve orchestrali provenienti da tutto il mondo. Attraverso lezioni individuali, prove d’orchestra e concerti, i borsisti acquisiscono esperienze indispensabili per il loro percorso professionale, imparando la disciplina e la routine concertistica nel vero senso della parola. Seminari di preparazione professionale e concerti sinfonici completano la loro formazione. I membri della Karajan-Akademie rappresentano una grande risorsa per i Berliner Philharmoniker: per ottenere un posto nella loro orchestra non sono necessarie solo abilità strumentale e musicalità, ma anche una concezione del suono che sia in perfetta sintonia con quella dei Berliner Philharmoniker. Grazie alle lezioni con i membri della prestigiosa orchestra berlinese, gli allievi e le allieve ricevono una preparazione d’eccellenza. Circa un terzo dei musicisti dei Berliner Philharmoniker proviene dalla Karajan-Akademie.

Formatosi nel 2016 presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, e composto da allievi del Corso di perfezionamento di Musica da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia tenuto da Ivan Rabaglia, il Quartetto Eos si è subito imposto all’attenzione del mondo musicale per la sua freschezza e profondità delle sue interpretazioni, vincendo nel 2018 il Premio Farulli assegnato dalla Critica Musicale Italiana nell’ambito del Premio Franco Abbiati. L’ensemble ha già ottenuto importanti successi in concorsi internazionali, come il primo premio all’Orpheus Chamber Music Competition di Winterthur nel 2020, il Premio Speciale al 13° International String Quartet Competition Premio Paolo Borciani di Reggio Emilia, all’International Chamber Music Competition Anton Rubinstein di Düsseldorf nel 2019 e il Primo Premio al Concorso Amur Nuovi Talenti di Milano nel 2024. Il Quartetto Eos suona regolarmente per le più importanti istituzioni musicali in Europa, come la Società del Quartetto di Milano, Davos Festival, Istituzione Universitaria Concerti (IUC), il Teatro la Fenice di Venezia, Flagey a Bruxelles, Philharmonie de Paris e altri. Collabora con musicisti del calibro di Calogero Palermo, primo clarinetto della Royal Concertgebouw Orchestra, Gustavo Nuñez, primo fagotto della Royal Concertgebouw Orchestra, il Quartetto Jerusalem, il Quartetto di Cremona, Enrico Pace, Aron Chiesa, primo clarinetto del Teatro alla Scala, Enrico Dindo e Cristian Poltéra. Nel 2023 il Quartetto Eos è stato selezionato per il progetto “MERITA”, un innovativo circuito di concerti e di eventi, finanziato dall’Unione Europea. Nel 2022 è uscito il loro primo album, prodotto e finanziato da Da Vinci Records, con brani di Janáček, Mendelssohn e Webern, e nel 2024 un cd di musiche di Ermanno Wolf-Ferrari (Brilliant Classic). Nel 2024 è impegnato nella registrazione dell’integrale della musica da camera per archi di Giovanni Sgambati per l’etichetta Tactus.

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE ORE 20

Teatro Studio (Auditorium Parco della Musica)

75 anni – Una Storia per il Futuro

Concerto in collaborazione tra l’Ambasciata di Germania, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Karajan-Akademie dei Berliner Philharmoniker, nell’ambito delle celebrazioni per i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

Karajan Akademie Quartet

Quartetto Eos

Puccini Crisantemi (Karajan Akademie Quartet)

Schumann Quartetto op. 41 in la minore n. 1 (Quartetto Eos)

Mendelssohn Ottetto per archi in mi bemolle maggiore op. 20 (Karajan Akademie Quartet e Quartetto Eos)

Ingresso libero previa prenotazione a link

https://santacecilia.it/concerto/una-storia-che-diventa-futuro/

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE ORE 20

LA LEGGENDA DI TEODORA: IL MONTEVERDI CHOIR E GLI ENGLISH BAROQUE SOLOISTS A SANTA CECILIA PER THEODORA DI HÄNDEL

Sotto la direzione di Christophe Rousset, uno straordinario cast vocale per l’oratorio del compositore inglese.

Una produzione di specialisti della musica barocca si cimenterà con l’oratorio che ha consacrato definitivamente Händel all’interno della musica barocca inglese: lunedì 16 novembre alle ore 20, la Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica) ospiterà l’esecuzione di Theodora, penultimo oratorio di Georg Friedrich Händel. Ad affrontare questa imponente partitura saranno il Monteverdi Choir e gli English Baroque Soloists, celebri eccellenze della prassi esecutiva storicamente informata, guidati per l’occasione dalla bacchetta di Christophe Rousset. Il concerto sarà impreziosito da un cast vocale d’eccezione che annovera Marie Lys, Alice Coote, Iestyn Davies, Guy Cutting, John Chest e Jonathan Hanley.

Composto nel 1749 e andato in scena l’anno successivo, l’oratorio si distingue nel catalogo del compositore per il carattere profondamente introspettivo del lavoro e per la costruzione psicologica sfaccettata dei personaggi. L’opera narra la vicenda dell’omonima martire cristiana (morta nel 304 d.C.) e del suo compagno Didimo: la sorte di Teodora, che subisce il martirio a causa della sua fede, affonda le radici in una leggenda agiografica del tardo Medioevo, drammatizzata nei secoli successivi da autori come Pulci, Rospigliosi e Corneille. La partitura si allontana così dai toni trionfali e celebrativi degli oratori biblici händeliani, per privilegiare arie e cori di grande e dolente intensità emotiva.

Per il libretto, redatto da Thomas Morell, venne presa a modello un’opera di Robert Boyle del 1687, intitolata The Martyrdom of Theodora, and Didymus.

Theodora rappresenta una delle gemme tardive del lungo e fecondo periodo londinese di Händel. Nato a Halle nel 1685, il musicista tedesco si era infatti trasferito a Londra nel 1710 – forte della preziosa esperienza italiana che lo aveva messo in contatto a Roma e Venezia con Scarlatti e Corelli – legando il proprio destino artistico e biografico alla capitale britannica per quasi mezzo secolo. Lì si impose definitivamente come il compositore nazionale inglese per eccellenza, culminando la sua gloriosa parabola creativa proprio con questa composizione intima, scritta quasi di getto nell’estate del 1749 subito dopo i fasti della Music for the Royal Fireworks, e destinata a risuonare per la prima volta nella quaresima del 1750.

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE ORE 20

Sala Sinopoli

Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

direttore Christophe Rousset

Theodora Marie Lys

Irene Alice Coote

Didimo Iestyn Davies

Settimios Guy Cutting

Valente John Chest

Messaggero Jonathan Hanley

Händel Theodora (oratorio drammatico in tre atti)

Biglietti da € 28 a € 52

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MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 20

NUOVO APPUNTAMENTO CON IL QUATUOR EBÈNE PER L’INTEGRALE DEI QUARTETTI DI BEETHOVEN

Terzo appuntamento del ciclo cameristico in vista delle celebrazioni per il bicentenario della morte del compositore.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si prepara a celebrare l’anno beethoveniano. In vista dell’imminente anniversario del bicentenario della morte del compositore (1827-2027), prosegue la grande rassegna cameristica dedicata all’esecuzione integrale dei suoi Quartetti per archi. Protagonista assoluto di questa impresa musicale è il Quatuor Ebène, che mercoledì 18 novembre alle ore 20 salirà sul palcoscenico della Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica) per il terzo appuntamento del ciclo. Il quartetto è composto da Pierre Colombet e Gabriel Le Magadure al violino,

Hélène Clément alla viola e Yuya Okamoto al violoncello.

Riconosciuta a livello globale tra le formazioni più acclamate del nostro tempo, la compagine francese si è distinta negli anni per la straordinaria versatilità e per un approccio che unisce profondo rigore stilistico a un’energia vibrante. Proprio l’indagine sul repertorio di Ludwig van Beethoven rappresenta uno dei vertici indiscussi della loro carriera, culminata nel celebre progetto discografico Beethoven Around the World.

La serata del 18 novembre delineerà un vero e proprio percorso evolutivo del linguaggio del genio di Bonn. Il programma si aprirà esplorando le radici classiche del Quartetto per archi op. 18 n. 1, chiaro omaggio alla lezione formale e stilistica di Haydn e Mozart. Si passerà poi alla complessa architettura del Quartetto per archi op. 74, noto al grande pubblico con il titolo “Delle arpe” per via dei caratteristici e insistenti pizzicati che ne segnano il primo movimento. A chiudere il concerto sarà il Quartetto per archi op. 59 n. 3 “Razumovsky”, lavoro cardine del cosiddetto “periodo eroico” in cui la forma quartettistica viene spinta per la prima volta verso orizzonti di inedita ampiezza e vigore sinfonico.

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 20

Sala Sinopoli (Auditorium Parco della Musica)

Quatuor Ebène

Pierre Colombet violino

Gabriel Le Magadure violino

Hélène Clément viola

Yuya Okamoto violoncello

Beethoven Quartetto per archi op. 18 n. 1

Beethoven Quartetto per archi op. 74 “Delle arpe”

Beethoven Quartetto per archi op. 59 n. 3 “Razumovsky”

L’Accademia di Santa Cecilia celebra il duecentesimo anniversario della morte di Beethoven (1827-2027)

Biglietti da € 18 a € 38