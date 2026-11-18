6, 7 e 8 dicembre 2026

6, 7 e 8 dicembre 2026

Auditorium San Domenico | Sala del Crocifisso

Foligno (PG)

Direzione artistica Alessandro Rende

Con il sostegno di

Regione Umbria

Comune di Foligno

Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno

In collaborazione con DesiderArte e Spazio Danza Foligno

In arrivo a Foligno (PG), dal 6 all’8 dicembre 2026, una nuova edizione del Foligno Danza Festival, per il sesto anno consecutivo diretto da Alessandro Rende, realizzato con il sostegno della Regione Umbria, del Comune di Foligno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e in collaborazione con DesiderArte e Spazio Danza Foligno: tre giornate di formazione e spettacolo dedicate a giovani danzatori, professionisti, pubblico e operatori del settore.

Cuore del programma, la serata dedicata al Premio per la Danza “Città di Foligno”, che vedrà la presenza di grandi nomi del panorama internazionale, accanto a stage con docenti di importanti realtà europee, audizioni per accedere a prestigiose accademie, un concorso per giovani talenti e, per la prima volta, una Masterclass con Alina Cojocaru, star del balletto internazionale.

Alla luce dei risultati delle passate edizioni, che hanno fatto registrare più di 1000 presenze al giorno, il desiderio dei curatori si conferma quello di coniugare l’eccellenza della danza con la suggestione dei luoghi: un’occasione, altresì, per dar luce attraverso l’arte al già rilevante valore storico e turistico di Foligno. Ad accogliere gli eventi, l’Auditorium San Domenico, tra gli edifici architettonici più significativi di Foligno, con l’adiacente Sala del Crocifisso, pregevole costruzione tardo barocca.

Premio per la Danza “Città di Foligno” | Eccellenze della danza internazionale

I premiati 2026

Si terrà lunedì 7 dicembre 2026 alle ore 20:30, presso l’Auditorium San Domenico, la serata di gala per la consegna del Premio per la Danza “Città di Foligno”, annuale riconoscimento per artiste e artisti che si sono distinti, in Italia e nel mondo, per eccellenza, versatilità e talento: un premio assegnato ad étoile, coreografi e direttori celebrati sulla scena contemporanea, ma anche ad autori emergenti e promesse del balletto. L’atteso Gala di Premiazione ospiterà figure di primo piano della danza italiana e mondiale, insieme all’esibizione di alcuni degli artisti premiati in pezzi coreografici celebri ed estratti da creazioni originali. Il Comune di Foligno, che promuove il Premio per la Danza, ha accolto con soddisfazione le proposte della commissione, composta dal direttore artistico Alessandro Rende, da Giuseppe Distefano, giornalista e critico di danza, e da Lula Abicca, autrice per la danza. Di seguito, i nomi dei premiati 2026 insieme ad alcune anticipazioni sul programma del gala del 7 dicembre.

Alina Cojocaru, stella del balletto tra le più amate e applaudite sulla scena mondiale, sarà eccezionalmente presente a Foligno per ricevere il Premio alla Carriera 2026: già Principal dancer del Royal Ballet di Londra e dell’English National Ballet, è oggi in piena attività come Principal guest artist al Balletto di Amburgo e al London City Ballet, oltre che protagonista di tour internazionali con numerose compagnie e progetti. Osannata per il suo stile inconfondibile, capace di fondere tecnica aerea e forza d’acciaio a una profonda sensibilità interpretativa, onorerà Foligno con la sua presenza, accogliendo un premio che ne omaggia la strabiliante carriera.

Il Premio Eccellenza “Artista nel mondo” verrà consegnato a Marcos Morau, pluripremiato genio della coreografia internazionale e fondatore della celebre compagnia La Veronal; formatosi tra Barcellona e New York, Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere in Francia, miglior coreografo dell’anno per la rivista Tanz e Premio Nazionale di Danza in Spagna, Morau ha rivoluzionato la scena contemporanea creando una “magia visionaria” che intreccia danza, teatro, arti visive, fotografia, letteratura e cinema: un linguaggio unico, richiesto dai più prestigiosi teatri e corpi di ballo, tra cui lo Staatsballett Berlin di cui è resident artist.

Il Premio Eccellenza “Formazione professionale” va a Tadeusz Matacz, storico direttore della John Cranko Schule di Stoccarda (guidata dal 1999 al 2025) e nominato nel 2026 Professor dallo Stato del Baden-Württemberg: un’istituzione della didattica mondiale, che verrà celebrato a Foligno per la sapiente guida di generazioni di talenti, oltre che per l’attività di guest teacher per realtà come il Ballet Frankfurt, il Toulouse Ballet e il Balletto di Stoccarda.

Il Premio Eccellenza “Artista dell’anno” viene assegnato a Matteo Miccini, artista italiano acclamato sulla scena internazionale: nominato Principal dancer dello Stuttgart Ballet nel 2025, ha aperto nel 2026 un nuovo capitolo unendosi a Les Ballets de Monte-Carlo sotto la direzione di Jean-Christophe Maillot. Già vincitore di prestigiosi riconoscimenti (come il Premio Danza&Danza), Miccini è un artista dal superbo spessore performativo, applaudito per la capacità di fondere precisione tecnica e forza espressiva. Nell’estate 2026 ha incantato il pubblico del Festival dei Due Mondi di Spoleto nell’assolo Seven Ages di Marco Goecke.

Il Premio Eccellenza “Artista italiana nel mondo” è attribuito a Valeria Galluccio, nata a Napoli e dal 2011 iconica interprete della Compagnie Marie Chouinard di Montréal. Celebrata come una delle interpreti più intense ed eclettiche della danza contemporanea, Galluccio sperimenta il dialogo tra corpo, cinema e nuove tecnologie, firmando anche premiati film di danza e ipnotiche creazioni coreografiche, come Fluire e la recente Île.

Il Premio Eccellenza “Stella internazionale del Balletto” va ad Andrea Sarri: nato a Palermo, ha intrapreso giovanissimo un percorso di formazione che lo ha portato nella rinomata Scuola di Danza dell’Opéra di Parigi. Entrato a far parte del Corpo di Ballo dell’Opéra de Paris, ha ricevuto la consacrazione a Premier danseur nel 2025. Già vincitore del Premio AROP, è un interprete dal talento cristallino e dalla carismatica presenza scenica, applaudito per il rigore stilistico nei grandi titoli del repertorio classico e contemporaneo.

Il Premio “Miglior interprete internazionale” verrà consegnato a Georgios Kotsifakis, straordinario danzatore e performance artist nato a Creta e formatosi tra Atene, Amsterdam e la prestigiosa P.A.R.T.S. di Bruxelles. Protagonista della scena contemporanea europea, Kotsifakis è interprete d’eccezione delle visioni del coreografo Christos Papadopoulos, con il quale ha recentemente trionfato nella co-creazione e interpretazione dell’assolo Landless. Ha legato inoltre il suo nome a colossi della coreografia mondiale, come Dimitris Papaioannou, Sidi Larbi Cherkaoui, Jan Fabre e DV8 Physical Theatre, svolgendo anche l’attività di assistente coreografo per grandi istituzioni.

Il Premio al Merito “Danzatrice italiana all’Estero” viene conferito ad Alice Bellini, brillante solista dell’English National Ballet di Londra. Nata a Milano, dopo sei anni presso l’Accademia Teatro alla Scala si è trasferita alla Royal Ballet School e nel 2017 è entrata a far parte dell’ENB, dove è stata promossa Solista nel 2024. Si distingue sulla scena per la sua versatilità artistica nell’interpretare ruoli di rilievo nel repertorio classico e nelle produzioni d’avanguardia contemporanea. Nel 2026 ha anche firmato la coreografia del pezzo Lilac.

Il Premio al Merito “Direttore artistico di una nuova realtà di Produzione” viene conferito ad Alessio Carbone: figlio d’arte, formatosi a Venezia e poi alla Scuola del Teatro alla Scala di Milano, è stato Primo ballerino dell’Opéra de Paris e fondatore dell’ensemble “Les Italiens de l’Opéra de Paris”. Oggi è alla guida di un organismo di produzione in ascesa, il Balletto di Venezia, e riceve questo riconoscimento per il suo percorso artistico in grado di trasformare l’esperienza e l’eredità classica in una visione progettuale innovativa, profondamente attiva anche nell’impegno sociale.

Il Premio “Miglior interprete contemporaneo” va a Luca Pannacci, sensazionale danzatore sulla scena internazionale. Nato a Perugia, si è diplomato alla Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma e ha lavorato in seguito, con successo, con il Balletto di Roma e lo Staatsoper Hannover. Dal 2019 è danzatore di punta della Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart: è riconosciuto dalla critica per il controllo sapiente del movimento e una fisicità dirompente capace di accostare la purezza della linea alla visceralità del linguaggio contemporaneo.

Giacomo Castellana, solista del Teatro dell’Opera di Roma, riceve il Premio “Miglior interprete”. Nato a Palermo, si è formato al Teatro Massimo e all’Accademia del Bol’šoj di Mosca prima di entrare a far parte del Balletto del Teatro dell’Opera di Roma sotto la direzione di Eleonora Abbagnato. Reduce dal recente successo del trittico “Goecke / Robbins / Bausch” presso il teatro capitolino, è dotato di tecnica limpida e magnetismo interpretativo, capace di spaziare con disinvoltura dal repertorio classico alle sfide della coreografia contemporanea.

Il Premio al Merito “Miglior interprete emergente sulla scena italiana del balletto” va a Martina Valentini, raffinata artista del Teatro alla Scala di Milano, applaudita per la versatilità tecnica e la sensibilità interpretativa. Il suo percorso traccia la linea di un talento puro e consapevole: dagli inizi alla Scuola del Balletto di Roma fino agli anni nella Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, il suo cammino si fonda su una dedizione silenziosa e studio rigoroso. Nominata solista nel 2026, affronta con nitidezza tecnica i titoli del repertorio e le visioni dei maestri del Novecento e contemporanei.

Il Premio al Merito “Interprete di Compagnia” è assegnato a Federica Lamonaca, danzatrice del Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto, artista eclettica, apprezzata per la solida presenza scenica che la rende una protagonista preziosa nelle produzioni originali del Centro Coreografico Nazionale. Nata in provincia di Chieti, ha perfezionato la sua formazione con Agora Coaching Project, collaborando successivamente con la MM Contemporary Dance Company, in Italia, e il Theater Nordhausen, in Germania, fino all’ingresso stabile nell’organico di Aterballetto nel 2022.

Il Premio per la Danza “Città di Foligno” ha puntato molto, negli anni, sulla valorizzazione di nuovi autori della scena contemporanea e su creatori emergenti: il tempo ha confermato le intuizioni della commissione, che ha avuto il piacere di seguire carriere in costante ascesa e artisti sempre più impegnati in contesti italiani e internazionali. Il Premio al Merito “Nuovo Autore” 2026 va a Claudio Scalia: catanese, co-direttore di ocram dance movement, artista associato di Scenario Pubblico dal 2022 e coreografo residente di ZappalàDanza2 dal 2026, è premiato per la freschezza della sua ricerca coreutica, l’originalità del linguaggio e la cura compositiva dei suoi lavori, già finalisti in prestigiose piattaforme nazionali.

E ancora, un riconoscimento speciale ad una promessa della danza: Kei Malatesta riceve il Premio “Giovane talento internazionale”. Il sedicenne allievo della John Cranko Schule di Stoccarda, notato a soli dodici anni, proprio sul palcoscenico del Foligno Danza Festival, dal direttore Tadeusz Matacz e supportato dagli studi con Alessandro Rende e Clarissa Mucci, continua oggi a crescere nella prestigiosa accademia tedesca distinguendosi per la qualità del movimento e la maturità artistica in palcoscenico. Un premio che guarda all’eccellenza e al futuro.

Il gala e gli artisti ospiti

L’atteso Gala di Premiazione alternerà la consegna dei riconoscimenti a esibizioni esclusive, appositamente scelte dai premiati, nei rispettivi repertori, per omaggiare il pubblico di Foligno.

L’étoile del Teatro dell’Opera di Roma Rebecca Bianchi, già insignita nel 2025 del Premio “Città di Foligno”, tornerà eccezionalmente a calcare le scene del festival per esibirsi accanto a Giacomo Castellana nel passo a due tratto da Lo Schiaccianoci, con regia e coreografia di Giuliano Peparini sulle immortali musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij (produzione Teatro dell’Opera di Roma). L’artista ospite Fabio Calvisi, danzatore della compagnia La Veronal, interpreterà un assolo di profonda densità fisica estratto da Totentanz, acclamata creazione firmata da Marcos Morau: un regalo straordinario che l’autore fa alla città di Foligno. Il pubblico potrà poi assistere a momenti di assoluto prestigio internazionale: Valeria Galluccio interpreterà il Solo d’ouverture da Le Sacre du Printemps, con ideazione, regia e coreografia di Marie Chouinard sulla storica partitura musicale di Igor Stravinsky; il Premier danseur Andrea Sarri danzerà l’assolo Arepo, iconico e virtuosistico lavoro creato da Maurice Béjart per il Balletto dell’Opéra di Parigi. Sarà poi la volta di Alice Bellini, solista dell’English National Ballet, che si esibirà accanto al collega Zai Calliste, talento della compagnia londinese, in un attesissimo estratto da Body and Soul (Part 1) di Crystal Pite. Di grande intensità la performance del premiato Luca Pannacci, dalla Gauthier Dance // Dance Company Theaterhaus Stuttgart, che porterà in scena Infant Spirit, coreografia di Marco Goecke sulle musiche di Antony and the Johnsons. A seguire, il danzatore Giovanni Leone (già premiato a Foligno nel 2022) e la premiata Federica Lamonaca, entrambi in forza al CCN / Aterballetto, porteranno sul palco dell’Auditorium il duetto An Echo, a Wave, incentrato sulla rigorosa estetica di Philippe Kratz, coreografo internazionale applaudito a Foligno nel 2023. Il coreografo Claudio Scalia presenterà un estratto della sua creazione originale LIF (produzione Scenario Pubblico CZD – CRID, progetto selezionato per la NID Platform 2025 e finalista del Premio TWAIN_direzioniAltre), interpretato sul palcoscenico dai danzatori della sua compagnia Marco Di Dato e Ismaele Buonvenga sulle musiche di Asaf Avidan. Il giovane talento della John Cranko Schule, Kei Malatesta, porterà in scena la variazione dal III atto di Don Chisciotte, celebre pagina del repertorio classico su musica di Ludwig Minkus. E ancora: le attese esibizioni della star dei Ballets de Monte-Carlo, Matteo Miccini, e della solista Martina Valentini dal Teatro alla Scala di Milano.

Ai premiati verranno consegnate in palcoscenico Le Ballerine dell’artista folignate Stefania Rosichetti, opere uniche realizzate con la tecnica raku.

Stage | Concorso | Audizioni

Si terranno tutti i giorni, da domenica 6 a martedì 8 dicembre 2026, le lezioni di tecnica classica e contemporanea con i maestri, coreografi e direttori di importanti realtà di formazione professionale. Oltre alla straordinaria masterclass di domenica 6 dicembre, guidata da Alina Cojocaru – un’opportunità eccezionale per i partecipanti di apprendere i segreti tecnica direttamente da una stella che ha ridefinito i confini della danza classica –, lo stage ufficiale del festival vedrà la partecipazione di una prestigiosa rosa di docenti, a partire da Alessandro Rende, direttore artistico del festival e docente della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, e Tadeusz Matacz, storico direttore della John Cranko Schule. Con loro ci saranno la professoressa Clarissa Mucci, già docente dell’Accademia Nazionale di Danza, e Ioulia Sofina, docente della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma e specialista in Danza di Carattere. Il programma di lezioni si arricchisce con la presenza del coreografo e maestro freelance di rilievo internazionale Francesco Annarumma, e di Francesca Frassinelli, coreografa e artista del panorama contemporaneo. Gli stage vedranno infine la partecipazione straordinaria di Sveva Berti, direttrice della Compagnia Aterballetto, che onorerà il festival anche in veste di Presidente di Giuria della sesta edizione del Concorso rivolto ai giovani talenti. Le prime fasi della competizione si svolgeranno nelle giornate del 6 e 7 dicembre, mentre il Gala conclusivo si terrà martedì 8 dicembre in occasione della chiusura del festival. Le Audizioni, previste nelle stesse giornate di stage, permetteranno ai partecipanti di essere selezionati per opportunità di studio, perfezionamento e tirocinio professionale: un’occasione preziosa per apprendere da vicino il metodo di insegnamento di alcune tra le più prestigiose accademie europee, per immergersi nella creatività contemporanea e per mettersi alla prova in palcoscenico.

L’accesso agli spettacoli serali in programma è gratuito con prenotazione obbligatoria

Per informazioni: +39 347 3052179