Fondazione Musica per Roma, gli eventi fino all’8 novembre

Alla Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica di Roma.
Spazio agli eventi della Fondazione Musica per Roma, dal 1 all’8 novembre.
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 1° novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Paolo Fresu – Kind of lives
Sala Sinopoli
Domenica 1° novembre ore 18
Davide Boosta Di Leo
Teatro Studio Borgna
Martedì 3 novembre ore 20
Paolo Jannacci & Band – “Jannacci arrenditi! La città ascolta”
Sala Petrassi
Mercoledì 4 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Kurt Elling & Yellowjackets – “Celebrate Weather Report”
Sala Petrassi
Giovedì 5 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Steve Coleman & Five Elements
Sala Petrassi
Giovedì 5 novembre ore 20
Radici Nel Cemento & Friends
Teatro Studio Borgna
Venerdì 6 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Gonzalo Rubalcaba & Hamilton De Holanda – “Collab”
Sala Petrassi
Venerdì 6 novembre ore 20
Festival di Nuova Consonanza
In ricordo di Mauro Bortolotti e Franco Evangelisti
Teatro Studio Borgna
CASA DEL JAZZ
Domenica 1 novembre ore 18
Roberto Gatto / Antonello Salis duo
Sala Concerti Armando Trovajoli
Sabato 7 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
EIC Eden Inverted Collective di Zoe Pia -“Atlantidei”
Sala Concerti Armando Trovajoli
Domenica 8 novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Domenico Rizzuto Trio – “Disastri quotidiani”
Sala Concerti Armando Trovajoli