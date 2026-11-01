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Fondazione Musica per Roma, gli eventi fino all’8 novembre

Redazione Roma
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Alla Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica di Roma.

Spazio agli eventi della Fondazione Musica per Roma, dal 1 all’8 novembre.
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 1° novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Paolo Fresu – Kind of lives
Sala Sinopoli

Domenica 1° novembre ore 18
Davide Boosta Di Leo
Teatro Studio Borgna

Martedì 3 novembre ore 20
Paolo Jannacci & Band – “Jannacci arrenditi! La città ascolta”
Sala Petrassi
Mercoledì 4 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Kurt Elling & Yellowjackets – “Celebrate Weather Report”
Sala Petrassi

Giovedì 5 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Steve Coleman & Five Elements
Sala Petrassi

Giovedì 5 novembre ore 20
Radici Nel Cemento & Friends
Teatro Studio Borgna

Venerdì 6 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Gonzalo Rubalcaba & Hamilton De Holanda – “Collab”
Sala Petrassi

Venerdì 6 novembre ore 20
Festival di Nuova Consonanza
In ricordo di Mauro Bortolotti e Franco Evangelisti
Teatro Studio Borgna

CASA DEL JAZZ

Domenica 1 novembre ore 18
Roberto Gatto / Antonello Salis duo
Sala Concerti Armando Trovajoli

Sabato 7 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
EIC Eden Inverted Collective di Zoe Pia -“Atlantidei”
Sala Concerti Armando Trovajoli

Domenica 8 novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Domenico Rizzuto Trio – “Disastri quotidiani”
Sala Concerti Armando Trovajoli

Teatro Olimpico, Francesco Tesei in Telepathy
Premio Fabrizio De André (18° edizione)
Fratello Sole, Sorella Luna, al via il tour nazionale
Accademia Filarmonica Romana, La boîte à joujoux (La scatola dei giocattoli) di Debussy apre la stagione
Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 19 al 26 giugno 2022
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