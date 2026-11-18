Domenica 29 novembre alle 17:30 a Rieti il tango rivoluzionario di Astor Piazzolla al Teatro Flavio Vespasiano

A Rieti il tango rivoluzionario di Astor Piazzolla: al Teatro Flavio Vespasiano va in scena María de Buenos AiresDomenica 29 novembre alle 17:30 l’opera tango su libretto di Horacio Ferrer

arriva sul palco reatino con un allestimento immersivo tra musica, danza e video mapping. Protagonisti Sarita Schena, Eduardo Martin Troncozo, Ruben Anibal Peloni e il Reate Festival Ensemble.

Uno dei capolavori più iconici del Novecento musicale approda al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Domenica 29 novembre, alle ore 17:30, andrà in scena María de Buenos Aires, la celebre tango operita composta dal maestro argentino Astor Piazzolla su libretto del poeta uruguaiano Horacio Ferrer.

Lo spettacolo propone una formula artistica che supera i confini del melodramma tradizionale, fondendo canto lirico, musica popolare argentina, danza e teatro di parola. La produzione si distingue inoltre per una forte impronta visiva e contemporanea: l’allestimento integrerà infatti tecnologie avanzate di video mapping e motion graphics, progettate per offrire un’esperienza multisensoriale e avvolgere il pubblico nelle atmosfere oniriche della capitale argentina.

Sul palco del Flavio Vespasiano salirà un cast internazionale di primo piano. Il ruolo della protagonista è affidato a Sarita Schena, interprete italo-argentina formatasi al Berklee College of Music di Boston e riconosciuta tra le massime specialiste del repertorio sudamericano. Al suo fianco il baritono argentino Eduardo Martin Troncozo, figura di riferimento per la vocalità tanghera, e la voce di recitante di Ruben Anibal Peloni, che vanta collaborazioni con figure di spicco come Luis Bacalov e Marcelo Nisinman. La parte strumentale sarà eseguita dal Reate Festival Ensemble, formazione orchestrale guidata da Mauro De Federicis, con la partecipazione straordinaria al bandoneón di Dario Flammini, considerato tra i principali esperti a livello mondiale dell’opera di Piazzolla.

Debuttata l’8 maggio 1968 a Buenos Aires, María de Buenos Aires rappresenta la svolta definitiva di Piazzolla verso il nuevo tango: un linguaggio d’ascolto, dissonante e sperimentale, maturato dopo gli studi parigini con Nadia Boulanger e Alberto Ginastera. La trama, dai tratti surreali, segue la vicenda di María, che non è soltanto una donna dei bassifondi ma l’incarnazione stessa del tango e della malinconia porteña. Dal successo nei locali notturni fino alla morte e alla successiva rinascita come “Ombra di María”, la protagonista è condannata a vagare eternamente nella città, affiancata da figure simboliche come quella di un folletto narratore, un payador (cantore popolare). L’organico è composto da due cantanti e una voce recitante, e un’orchestra da camera alquanto inusuale, che comprende una chitarra e un bandoneón. Spesso, come in questo caso, all’esecuzione è associata anche l’esibizione di danzatori.

E DOPO LO SPETTACOLO, IL TANGO CONTINUA

La Fondazione Flavio Vespasiano, in occasione di María de Buenos Aires organizza un’attività che coinvolge attivamente il pubblico amante del tango.

Dalle 19.30 alle 21.30 il foyer del teatro si trasforma in una vera milonga con le coppie di ballerini dello spettacolo. Non si tratta di una lezione né di un corso di tango, ma di una milonga: un momento di incontro e di danza secondo le consuetudini e le regole proprie di questa tradizione. È quindi un’occasione pensata soprattutto per chi conosce già, almeno in parte, le dinamiche del ballo e desidera mettersi in pista.

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età, ma è necessaria una prenotazione specifica, fino a esaurimento dei posti disponibili

Il Reate Festival è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione Alberto Sordi per i giovani, SIAE, ACEA, Trenitalia, Unindustria, Rielco. Soci fondatori: Comune di Rieti, Fondazione Varrone, Camera di Commercio di Rieti-Viterbo; socio ordinario: Intesa Sanpaolo; le attività sono realizzate in collaborazione con Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia Nazionale di San Luca ETS, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Ennio Morricone, Associazione Roma Sinfonietta, Associazione Musica del Vivo, Roma Tre Orchestra, Archivio Storico Diocesano di Rieti, Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara, Europa In Canto, Liceo Musicale “Elena Principessa di Napoli” di Rieti, Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino di Rieti, Ristorante Le Tre Porte, Associazione She Lives.

Prenotazioni

Tel. 328 53 61 915 | promozione@reatefestival.it

RIETI

Teatro Flavio Vespasiano: Platea € 20 – € 10 (ridotto) – Palchi € 10 – € 5 (ridotto)

Riduzioni: under 26 e over 65

*Le prenotazioni telefoniche e tramite e-mail verranno chiuse 24 ore prima dello spettacolo

Orari botteghino per acquisto e ritiro biglietti prenotati

– presso il Teatro Flavio Vespasiano nei giorni di spettacolo ore 10:00-13:00/15:00–17:30